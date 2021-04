Revista presei internaționale, 13 aprilie 2021

Așa cum ne-am obișnuit de atâta vreme, criza mondială provocată de noul coronavirus continuă să se afle în prim-planul presei internaționale. Dar o serie de incidente și de evenimente de ordin politic nu au putut nici ele să fie neglijate.

Iranul se află din nou pe prima pagină a ziarelor străine datorită unor defecțiuni semnalate la instalația electrică a centralei sale nucleare din Natanz. Pe această temă, ziarul israelian The Jerusalem Post titrează: ‘Zarif acuză Israelul de un atac în Natanz și amenință cu o ripostă‘. Potrivit aceluiași ziar, ministrul iranian de externe, Javad Zarif, ar fi spus că “sioniștii vor să se răzbune din cauza progreselor pe care le înregistrăm în privința ridicării sancțiunilor… ei au declarat public că nu vor permite acest lucru. Dar noi ne vom răzbuna pe sioniști“. La rândul său, cotidianul american The New York Times subliniază că “declarațiile lui Zarif reflectă riscurile unei escaladări a războiului din umbră dintre Iran și Israel, un război care durează deja de un an de zile“. Și tot The New York Times estimează că “asemenea declarații ar periclita și eforturile depuse la Viena pentru a încuraja Iranul să revină la limitarea programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor reimpuse de americani”. Știrile apărute în presa iraniană pe această temă relevă și ele gravitatea situației. Potrivit oficiosului iranian The Tehran Times, “purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Said Khadibzadeh, a calificat incidentul drept ‘crimă la adresa umanității’”. “Scopul a fost acela de a slăbi puterea Iranului. Dar așa ceva nu se va întâmpla. Cu siguranță că sioniștii nu-și vor atinge obiectivul. Riposta Iranului va fi o răzbunare la locul și la timpul potrivit”, a mai spus purtătorul de cuvânt iranian, citat de același ziar.

Politica europeană este marcată și ea de un eveniment care merită atenție. “Astăzi (marți), secretarul de stat american, Antony Blinken, se va întâlni la Bruxelles cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO, cu care va discuta probleme legate de situația din Afganistan și din Ucraina“, anunță ziarul american The Washington Post. Referindu-se la situația din Ucraina, cotidianul rusesc independent The Moscow Times îl citează pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care ar fi spus: “Desigur, în general, nimeni nu intenționează să se îndrepte spre un război și nimeni nu acceptă eventualitatea unui asemenea război. După cum nimeni nu acceptă nici eventualitatea unui război civil în Ucraina“. Din ziarul canadian The Globe and Mail aflăm că “președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a putut vorbi cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre escaladarea conflictului din estul Ucrainei, deși președintele ucrainean a cerut acest lucru”. Dar, tot în ziarul canadian, același Dmitri Peskov, ar fi spus că “nu a auzit de așa ceva și nici nu știe dacă, în ultimele zile, o asemenea cerere ar fi fost înregistrată”. La rândul său, un ziar din Kiev, Ukrainska Pravda, titrează și el: “Zelenski a cerut să discute cu Putin, dar Kremlinul spune că nu a auzit nimic despre asta”.

O situație politică încordată se semnalează și în centrul Europei. În Cehia, “Tomáš Petříček nu mai este ministrul afacerilor externe. Ieri, vicepremierul Jan Hamáček a confirmat decizia de demitere, ea fiind aprobată și de președintele ceh, Miloš Zeman”, informează cotidianul praghez Blesk. Interesant este însă motivul demiterii. Ziarul francez Sud-Ouest menționează că “demiterea ministrului Petříček se datoreză faptului că el s-a opus achziționării vaccinului rusesc anti-covid Sputnik V fără aprobarea Uniunii Europene”. “Securitatea și sănătatea cetățenilor noștri este cea care primează“, ar fi spus ministrul ceh, citat de același ziar. Potrivit ziarului francez, “ministrul a calificat gestul președintelui Zeman, care este prorus, drept o decizie politică”.

În sfârșit, recentul deces al Prințului Philip, soțul Reginei Elisabeta I a Marii Britanii, continuă să atragă atenția presei prin diverse știri și declarații legate de acest trist eveniment. Iată câteva spicuiri din presa britanică: “Prințul William îi mulțumește Prințului Philip pentru bunătatea arătată față de soția sa, Kate”, titrează cotidianul britanic The Times. Și tot din The Times putem afla că “Prințul Harry va reveni în Regatul Unit, dar va intra în carantină până la funeralii”. “Prințul Philip ar dori ca familia regală să îi continue misiunea”, titrează cotidianul The Guardian, citându-l pe Prințul William. Iar un alt ziar britanic, The Independent, anunță că “sesiunile parlamentare obișnuite vor fi înlocuite printr-un maraton al omagiilor aduse Prințului Philip”. Iar revista americană People îl citează pe Prințul Harry, care ar fi spus: “El a fost bunicul meu – rege al grătarelor la aer, o legendă a ironiilor, un tip caustic până la sfârșit. Sunt sigur că el ne-ar spune acum, cu o bere în mână: ‘O, terminați odată și mergeți înainte!’”

