Revista presei internaționale, 13 august 2025

Pe măsură ce data summitului Trump-Putin din Alaska se apropie, fronturile paralele – cel din estul Ucrainei și cel din culisele diplomației internaționale – creează un tablou tensionat și contradictoriu, surprins de presa internațională.

Washington Post își începe analiza cu prezentarea terenului de luptă: „Forțele ruse au obținut câștiguri teritoriale semnificative, iar acestea i-ar putea oferi președintelui rus un stimulent suplimentar pentru a evita un armistițiu și a continua războiul”. Pe de altă parte, Donald Trump încearcă să calibreze așteptările pentru summitul de vineri, descriindu-l drept „o întâlnire de tatonare” pentru a vedea „ce are în minte” Putin. Retorica lui rămâne marcată de limbajul negocierilor comerciale: „În imobiliare, îi spunem proprietate la malul mării”, a glumit când a evocat posibile concesii teritoriale, fără a clarifica natura acestora.

Wall Street Journal mută atenția de pe câmpul de luptă pe scena istorică, comparându-l pe Trump cu Napoleon Bonaparte. Articolul vorbește despre un lider american care, asemenea împăratului francez, „înțelege instinctiv dinamica puterii” și se folosește de controlul politic intern pentru a dicta termenii pe plan extern. Trump, notează publicația, „nu vrea să cucerească lumea, dar i-ar plăcea tare mult să o domine”, iar summitul cu Putin seamănă cu momentul Tilsit din 1807, când Napoleon și țarul Alexandru I au negociat peste capul Europei.

Însă WSJ avertizează: „În goana lui necontenită după supremație, Napoleon a nimerit într-o capcană. Adversarii au refuzat să mai negocieze cu el”. Mesajul e limpede: dacă Trump ridică mereu miza și schimbă regulile, partenerii și adversarii deopotrivă ar putea decide că nu mai merită să joace la aceeași masă.

The Spectator adaugă un element nou pe eșichier: economia. „În Alaska și în regiunea arctică se întâlnesc interesele economice ale țărilor noastre”, declară un oficial de la Moscova, sugerând că resursele înghețate ale regiunii ar putea deveni pârghia unui acord. Pentru Trump, acest „trofeu” economic ar putea fi moneda de schimb pentru concesii politice din partea Rusiei în Ucraina. Publicația britanică amintește că în Arctica se află „13% din rezervele de petrol încă nedescoperite ale planetei” și că revigorarea unui acord de tip ExxonMobil-Rosneft ar putea aduce beneficii uriașe ambelor economii. Problema e că, în scenariul conturat, Moscova ar păstra Crimeea și Donbasul, iar Ucraina, lipsită de sprijinul american, ar fi forțată să accepte termenii. „UE și Regatul Unit pot protesta gălăgios, dar nu dețin pârghiile necesare”, notează autorul, conturând imaginea unei Europe reduse la rolul de spectator.

Nezavisimaia Gazeta privește summitul prin prisma calculelor interne ale celor două părți aflate în conflict. „Pozițiile oficiale rămân ferme: Kievul nu renunță la teritorii înainte de oprirea luptelor, Moscova nu discută armistițiul fără recunoașterea anexărilor”. Totuși, oficiosul rus observă că pentru Trump „schimbul de teritorii” ar putea însemna doar ca Rusia să se oprească din ofensivă și să nu anexeze mai multe teritorii. Articolul explică mecanismul negocierilor: fiecare parte vine cu un „pachet” maximal de revendicări, iar compromisul înseamnă reducerea lor în mod egal. Însă, deocamdată, „nu au început negocierile reale referitoare la încheierea conflictului”, avertizează Nezavisimaia.

Cu doar trei zile înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, France 24 notează că Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru Kiev, insistând că „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”. Liderii europeni au salutat eforturile președintelui american de a obține „o pace justă și durabilă”, dar au subliniat că „o cale către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” și că negocierile reale pot începe doar „în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților”.

Pe un ton mai pragmatic, cotidianul portughez Diário de Notícias relatează despre apelul la „unitatea transatlantică” lansat de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în cadrul unei reuniuni de urgență a miniștrilor de externe ai UE. Ea a avertizat că doar prin „sprijin sporit pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei” se poate pune capăt războiului și evita o nouă agresiune. Publicația lusitană notează tensiunea din capitalele europene după ce summitul Trump – Putin a fost anunțat brusc, fără consultarea Bruxelles-ului, și evidențiază îngrijorarea că europenii ar putea fi puși în fața unui acord în care au avut puțin de spus, dar pe care vor trebui să îl sprijine financiar. Concluzia care se desprinde din tonul ambelor publicații este clară: Europa vrea să fie parte activă a negocierilor și să se asigure că viitorul Ucrainei nu va fi decis peste capul ei.

Două articole din presa bulgară vizează realități românești. Într-o anchetă ce ridică semne de întrebare privind securitatea energetică regională, cotidianul bulgar SEGA preia din presa românească detalii despre suspiciunile României că Rusia ar fi sabotat livrările de petrol azer. Potrivit surselor citate, un transport de 184.000 de tone destinat portului Constanța a fost contaminat cu o concentrație ridicată de clor, suficientă pentru a provoca „daune grave rafinăriilor”. Ministerul Energiei a declarat stare de urgență și a recurs la eliberarea din rezervele strategice a 80.000 de tone de petrol și 30.000 de tone de motorină. Publicația sofiotă amintește că incidente similare au avut loc și în 2019, când milioane de tone de țiței rusesc au fost contaminate în timpul transportului către Europa, iar compania Transneft a plătit despăgubiri uriașe. „Atacurile recente cu drone asupra infrastructurii energetice azere din regiunea Odesa, soldate cu răniți și incendii, completează tabloul tensionat, iar atât Baku, cât și Kievul au condamnat ferm aceste acțiuni”, subliniază Sega.

La rândul său, publicația bulgară Actualno se referă la contaminarea petrolului azer destinat României, confirmată de OMV, ENI și Orlen Unipetrol, ca posibilă nouă tactică de sabotaj rusesc, menită să provoace „o criză gravă în aprovizionarea cu combustibili”.

Privite împreună, cele două relatări conturează imaginea unei Rusii care folosește metode multiple – de la atacuri cibernetice și fizice asupra infrastructurii la contaminarea deliberată a resurselor energetice – pentru a-și submina adversarii și a crea instabilitate economică și politică. După cum constată publicația bulgară, România, aflată la intersecția acestor rute strategice, devine un actor vulnerabil, dar și un test pentru reziliența energetică europeană.

Și în paginile NEZAVISIMAIA GAZETA găsim un subiect românesc. ”Bucureștiul a pus în circulație trenul spre Kiev prin Chișinău”, anunță publicația moscovită, care apreciază că reluarea după cinci ani a circulației trenului internațional București-Kiev, de data aceasta cu trecere prin Republica Moldova, va constitui un important pas în dezvoltarea conectivității regionale. Anterior, trenul direct București-Kiev trecea prin nordul României, fiind folosit punctul de frontieră Vicșani-Vadul-Siret, situat la 50 de kilometri de Suceava. „Feroviarii moldoveni speră că va fi reluată și circulația trenurilor de marfă, lucru ce va permite conducerii Căii Ferate din Moldova să plătească restanțele salariale”, mai precizează Nezavisimaia Gazeta.

Ruxandra Lambru, Agenția de Presă RADOR