Revista presei internaționale, 14 august 2025

Speculațiile pe marginea apropiatei întâlniri Trump-Putin, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile politice dintre America și Europa s-au numărat printre temele cele mai comentate în presa internațională.

„Scopul reuniunii virtuale de miercuri a partenerilor Ucrainei convocată de cancelarul Germaniei Friedrich Merz e acela de a coordona o poziție comună între Ucraina și susținătorii ei europeni, în pofida încercărilor Moscovei de a semăna discordie între aceștia” – scrie agenția ucraineană Ukrinform. „Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a sosit miercuri la Berlin, unde va avea întâlniri online cu președintele SUA Donald Trump, secretarul general al NATO Mark Rutte și cu conducători europeni”, completează agenția RBC. „Perspectiva ca Trump să stea singur într-o cameră cu Vladimir Putin îi stârnește nervii Europei. Trump a semnalat recent sprijin pentru Ucraina, dar liderii europeni se tem că Putin, fost spion KGB, va fi capabil să îl readucă pe președintele american la modul lui de a vedea lucrurile. De când a fost anunțată întâlnirea de vineri din Alaska liderii europeni erau nerăbdători să obţină atenţia lui Trump o ultimă dată”, comentează CNN. Același post relatează declarațiile oarecum contradictorii ale lui Trump și Merz. Primul a afirmat miercuri că întâlnirea din Alaska va fi mai degrabă un „«exercițiu de ascultare», părând a tempera așteptările privind un acord de pace”. După discuția europenilor cu Trump, Merz a declarat însă că ar putea fi luate „decizii majore” în Alaska. „De la Washington la Bruxelles, întâlnirea mult-așteptată dintre Trump și Putin programată pe 15 august la Anchorage e percepută fie ca un pas îndrăzneț spre pace, fie ca un joc periculos de compromisuri, a cărui miză e viitorul Ucrainei”, apreciază Kyiv Post. „Întreaga Europă unită, cu excepția Ungariei, a încercat miercuri să convingă Casa Albă să nu abandoneze Ucraina la întâlnirea de vineri”, reține ziarul francez Les Echos. „Miza e mare, chiar dacă așteptările au fluctuat considerabil în ultimele zile. După ce a pretins că va rezolva totul cu un armistițiu și un proiect de acord de pace bazat pe schimburi de teritorii, președintele american a redus marți formatul întâlnirii cu Putin la o «întâlnire de contact», pentru a «testa terenul»”. Trump a declarat miercuri, citat de BBC, că dacă discuţiile lui cu Putin vor decurge bine, va avea loc şi o a doua întâlnire: „Dacă prima merge bine, vom avea în curând o a doua, care aş vrea să aibă loc aproape imediat. Şi vom avea o întrunire rapidă între preşedintele Putin, preşedintele Zelenski şi mine, dacă vor dori să vin. Iar aceea ar fi o întâlnire care ar putea rezolva. Dar prima întâlnire nu va rezolva lucrurile. Cu siguranţă sunt lucruri importante care pot fi câştigate în prima întâlnire, va fi o întâlnire foarte importantă. Dar pregăteşte terenul pentru a doua întâlnire”. Opiniile privind șansele de succes sunt foarte împărțite. The Guardian crede că Putin va exploata „disperarea” lui Trump de a ajunge rapid la un acord, titrând „Înghițirea minciunilor lui Putin de către Trump e pentru Ucraina un pericol mai mare decât bombele”. The Washington Post îl acuză pe Trump de dublu standard, dat fiind că tocmai l-a condamnat în termeni duri pe dictatorul Nicolás Maduro, însă cu dictatorul rus e dispus să trateze. Nici The Wall Street Journal nu e entuziasmat, apreciind că atuurile lui Trump sunt tupeul și un „instinct bun” în privința intereselor naționale, însă referitor la amenințarea rusă „ce-i lipsește e strategia”. The New York Times consideră că discuțiile de la Anchorage ar putea sfârși prin a aduce cu celebrul acord de la München din 1938, dar vor reprezenta totuși „șansa lui Trump de a dovedi că e mai bun decât Neville Chamberlain”.

„Germania, Regatul Unit și Franța sunt pregătite să declanșeze mecanismul de re-impunere a sancțiunilor împotriva Iranului dacă nu se găsește o soluție negociată privind programul nuclear al Iranului până la sfârșitul lui august, au declarat ele într-o scrisoare adresată ONU”, informează agenția AFP. Între timp, „armata israeliană a anunțat miercuri că a aprobat «conceptul principal» al unui plan de atac în Fâșia Gaza. Israelul anunțase că va lansa o nouă ofensivă și va prelua controlul asupra orașului Gaza”, informează agenția Reuters. BBC precizează în schimb că în contextul noii ofensive „premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ideea negocierii recuperării în etape a ostaticilor israelieni din Gaza e de domeniul trecutului și eforturile israeliene se concentrează pe eliberarea tuturor ostaticilor într-o singură etapă”. Site-ul israelian Ynet News titrează: „«E obsedat»: Netanyahu insistă pe ofensiva din Gaza în timp ce izolarea diplomatică se agravează”. Deși tot mai multe țări recunosc un stat „Palestina” și aliații încep să ne critice, „Netanyahu presează în continuare cu ideea de a ocupa Gaza City, sfidând avertismentele conducerii armatei și riscând și mai multă izolare – bazându-se pe Donald Trump în calitate de unic lider global care-l susține”. Revista americană Foreign Affairs observă totuși că se conturează un „consens” privind problema palestiniană în societatea israeliană. Opoziția acerbă la adresa guvernului și dezbaterile aprinse se referă mai degrabă la tactica actuală și mai puțin la strategia pe termen lung. Sondajele făcute de-a lungul anilor arată cu consecvență că o majoritate consideră ocupația „inevitabilă” și refuzul autodeterminării palestinienilor „acceptabil”. Pe frontul propagandistic, cotidianul Haaretz atrage atenția că recunoașterea unui stat palestinian de tot mai multe țări n-ar trebui nici să-i bucure pe palestinieni, nici să-i deranjeze pe israelieni. „Un asemenea stat necesită aprobarea Consiliului de Securitate ONU, unde un veto american e garantat, astfel încât discuția rămâne teoretică – ba încă chiar și la acest nivel, mai nimic în afară de retorică goală.” Jerusalem Post își intitulează editorialul „Organizațiile pentru drepturile omului ar trebui să-i ceară trustului Al Jazeera să nu mai angajeze teroriști, iar nu să condamne Israelul”. Ziarul abordează cazul lui Anas Al-Sharif, un angajat al Al Jazeera ucis recent de Israel, care a prezentat însă probe că era în realitate un „terorist jihadist” care primea salariu și de la Hamas. Articolul e de altfel ilustrat cu o fotografie în care Al-Sharif e îmbrățișat cordial de comandantul terorist Yahya Sinwar. The Times of Israel relatează că festivalul de film de la Toronto (TIFF) a anulat difuzarea unui documentar israelian despre masacrul comis de teroriștii palestinieni pe 7 octombrie 2023 („The Road Between Us: The Ultimate Rescue”) pe motiv că are scene cu atrocitățile filmate chiar de teroriști, iar cineaștii au omis să le ceară teroriștilor permisiunea de a utiliza respectivele imagini.

Site-ul britanic Unherd.com publică o amplă analiză privind noua ordine mondială care se conturează în prezent. „Dacă primul război rece a contopit o rivalitate ideologică și geopolitică într-o unică mare înfruntare bipolară, războiul rece 2.0 pare că va fi caracterizat de o multi-polaritate financiară (întrucât primatul dolarului e erodat gradual), de o bi-polaritate geopolitică (SUA și China) și o tri-polaritate ideologică (America populist-democratică, UE liberal-tehnocrată, respectiv Rusia conservatoare).” Autorul insistă în special pe riscul scindării Occidentului de-a lungul unei falii ideologice dintre America și Europa, din cauza deficitului democratic din UE și a unei anumite inerții politice și economice a acesteia. Articolul coincide de altfel cu publicarea de către SUA a raportului anual privind drepturile omului. Motiv de bucurie pentru agenția ungară MTI, care constată că „raportul anual de țară e radical diferit în comparaţie cu ce ne-am obişnuit în ultimii ani”. „Mesaj clar de la Washington: în relațiile ungaro-americane era atacurilor politice a luat sfârșit și a sosit vremea onestității.” Deși pozitiv în general, raportul nu s-a sfiit să și critice Ungaria în privința libertății presei. Publicația europeană Euractiv e mai circumspectă: „SUA au acuzat marți o înrăutățire a situației drepturilor omului în Europa de Vest din cauza reglementării internetului, într-un raport global anual mai succint care îi cruță pe partenerii președintelui Donald Trump”. Cotidianul britanic conservator The Telegraph consideră că SUA „au dreptate” să critice activitatea guvernului Starmer în materie de drepturile omului. Articolul amintește de cazul lui Lucy Connolly, „încarcerată pentru 31 de luni pentru că a postat pe internet (și apoi a și șters) un mesaj apreciat a constitui incitare rasială”. Săptămânalul The Spectator consideră și el binevenit „avertismentul american privind libera exprimare” subliniind în special formularea: „cenzurarea britanicilor de rând e un lucru tot mai uzual, vizând adesea discursul politic”. Și ca pentru a-i da dreptate Washingtonului, Biblioteca Națională a Scoției a decis să cenzureze o carte feministă, eliminând-o dintr-o expoziție centenară importantă, scrie ziarul scoțian The Herald. „The Women Who Wouldn’t Wheesht”, o culegere de eseuri scrise de personalități feminine critice la adresa politicilor de gen ale fostului premier Nicola Sturgeon, a fost exclusă la solicitarea unei asociații LBGT care acuză cartea de „limbaj al urii”. Deputata scoțiană Kirsteen Sullivan a reacționat pe X: „Absolut ridicol: se cenzurează o carte care cuprinde relatări detaliate despre femei care au fost supuse pe nedrept cenzurii!” (Andrei Suba, RADOR)