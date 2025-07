Revista presei internaționale, 14 iulie 2025

Relațiile transatlantice și politicile comerciale americane, o nouă apropiere franco-britanică precum și nelipsitele conflicte din Ucraina și Orientul Mijlociu s-au regăsit în acest weekend pe primele pagini ale presei internaționale.

Folosind „dezinformarea și uneori explozii, acțiunile de sabotaj rusești s-au înmulţit pe teritoriul european de la invadarea Ucrainei în 2022. În trei ani natura acțiunilor s-a schimbat, devenind mai violentă și brutală, atât de mult încât serviciile de informații europene sunt îngrijorate de pericolul pe care îl reprezintă”, potrivit agenției Associated Press. Conform unui raport din martie 2025, „numărul atacurilor rusești în Europa aproape s-a triplat între 2023 (12) și 2024 (34)”. France 24 informează că ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost primit sâmbătă de Kim Jong-un în Coreea de Nord. Ocazie pentru dictatorul nord-coreean de a-și reafirma „sprijinul necondiționat” pentru Moscova în războiul contra Ucrainei. Moscova și Phenianul au semnat anul trecut un pact de apărare reciprocă, iar Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a ajuta la recucerirea regiunii Kursk; ea îi mai furnizează Rusiei și obuze și rachete. USA Today scrie că președintele american Donald Trump „și-a cam pierdut răbdarea cu Putin”. „Ani în șir Trump l-a lăudat pe Putin și a evitat cu atenție să-l critice. Totuși, două runde de tratative indirecte pentru un armistițiu în Ucraina, la intervenția lui Trump, nu au dus la vreun rezultat. Iar după mai multe convorbiri telefonice cu Putin, Trump pare acum să-și fi schimbat părerea – și acțiunile – cu privire la Putin și la Rusia. Casa Albă își întețește presiunile asupra țărilor europene pentru a le convinge să-și sporească sprijinul vizând întărirea apărării aeriene de care Ucraina are mare nevoie.” Cotidianul spaniol La Razon detaliază „planul UE pentru Ucraina” care va mobiliza 10 miliarde de euro pentru reconstrucția țării, anunțat de Ursula von der Leyen la a patra ediție a Conferinței Internaționale pentru Reconstrucția Ucrainei, desfășurată joi-vineri la Roma. Președintele Zelenski le-a cerut aliaților săi un „Plan Marshall” cu „mecanisme specifice de finanțare” care ar include activele rusești înghețate în Occident și nu doar profiturile pe care le generează, așa cum e acum. Ziarul britanic The Telegraph îi acuză însă pe europeni că aruncă mai degrabă cu vorbe goale decât ajutoare eficiente în direcția Kievului. „Problema e că în cei aproape trei ani și jumătate în care Ucraina a făcut tot posibilul să respingă invazia Rusiei am tot auzit variante ale acestor promisiuni din nou și din nou. Însă rareori au fost ele susținute și de măsuri suficient de robuste pentru a schimba cursul agresiunii lui Putin.”

Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat săptămâna trecută Londra „în spiritul unei «antante amicale» reînnoite”, apreciază editorialul de vineri din The Guardian. Rezultatul cel mai discutat al acestui demers e un acord privind imigrația ilegală peste Canalul Mânecii, care stipulează că pentru fiecare imigrant ilegal expulzat înapoi în Franța Regatul Unit va accepta un alt imigrant sosit legal. Editorialul consideră însă schema prea limitată pentru a fi relevantă, pe lângă faptul că e de așteptat ca orice expulzare să fie contestată în justiție. În plus, atrage atenția și portalul european Politico, acordul va trebui să fie aprobat de Comisia Europeană, întrucât UE e responsabilă cu politica de migrație, iar nu guvernele statelor membre. Diplomați francezi consultați de Politico consideră însă aprobarea doar o formalitate. Săptămânalul britanic The Spectator crede însă că astfel de aranjamente sunt inutile, dat fiind că imigrația s-a transformat într-o „afacere”, existând un „întreg ecosistem de ONG-uri și firme de avocatură care au profitat frumos de pe urma crizei migrației”. Numai în Franța ONG-urile pro-imigrație primesc de la stat subvenții totalizând „peste 1 miliard de euro”. Ilustrativ e că ministerul de externe al Germaniei a decis recent să nu mai finanțeze ONG-urile care operează vase pentru preluarea imigranților în Mediterana, motivând că „nu e treaba ministerului” să se ocupe cu astfel de activități. Editorialul de vineri din The Financial Times vede însă dimensiunea militară a cooperării franco-britanice drept cea mai importantă. Cea mai mare realizare e decizia Parisului și Londrei de a-și coordona pe viitor arsenalele nucleare altfel independente. Și, „dacă UE nu va substitui niciodată responsabilitatea NATO privind apărarea colectivă a Europei, ea are un rol tot mai mare în finanțarea reînarmării și organizarea achizițiilor comune. Londra ar trebui să-și folosească forța relativă a armatei și industriei militare pentru a acționa similar cu UE”.

„Președintele Trump a anunțat sâmbătă că va majora cu 30% a taxele vamale asupra produselor venite din UE și Mexic, punând astfel capăt unor negocieri care au durat luni și care au perturbat relațiile economice ale Americii cu doi dintre cei mai mari parteneri ai ei”, consemnează The New York Times. Taxele vor intra în vigoare pe 1 august, dar scrisorile adresate Mexicului și UE „au marcat o agravare semnificativă, vizând în mod direct doi dintre cei mai apropiați și mai importanți parteneri comerciali ai SUA”. Politicienii europeni „se împăcaseră cu ideea unei majorări la 10% a taxelor vamale” și sperau să negocieze exceptarea unor produse. Dar lucrurile s-au schimbat sâmbătă, când Trump a și „amenințat că procentul va fi mărit dacă UE va riposta”. Ursula von der Leyen a anunțat duminică că taxele vamale de represalii la taxele impuse de SUA vor fi din nou amânate; ea a mai spus că UE acţionează în continuare pentru obţinerea unui acord comercial cu SUA, reține BBC. Iar „cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică că va colabora intens cu președintele francez Emmanuel Macron și cu Von der Leyen pentru a rezolva agravarea războiului comercial cu SUA”, relatează agenția Reuters. Il Corriere Della Sera explică poziția „dublă” a UE: UE acționează cu prudență, dar admite și că lucrează la posibile abordări alternative. „Vom continua să ne pregătim pentru contramăsuri. Suntem pregătiți să ne diversificăm relațiile comerciale, dar și să lucrăm la piața unică”, a explicat Von der Leyen. Mai mulți lideri europeni și președinta mexicană Claudia Sheinbaum au reacționat cu dezamăgire și critici la anunțul lui Trump, îndemnând totodată la găsirea unei soluții pentru a evita creșterile, transmite Euronews. Care redă și explicațiile Washingtonului: scopul taxelor e „restabilirea echității în relațiile comerciale ale SUA și combaterea acordurilor comerciale ne-reciproce”. „S-au sfârșit vremurile în care America era exploatată: acest plan va pune muncitorii americani pe primul loc, ne va îmbunătăți competitivitatea în fiecare industrie, ne va reduce deficitul comercial și ne va consolida securitatea economică și națională”, a scris Trump. Un editorial de sâmbătă din The Wall Street Journal, pornind de la cazul Canadei, nu e însă la fel de convins, reproșându-i lui Trump că a „lovit” al doilea cel mai mare partener comercial al SUA cu o taxă de 35%. Observând că „bursele s-au prăbușit vineri” după anunțul lui Trump, cotidianul american întreabă malițios: „N-ar binevoi oare Omul-Taxă să-și ia concediul de vară – spre binele acestei țări?”

The Washington Post apreciază că suntem, iarăși, foarte aproape de un acord de armistițiu în Gaza. „După 21 de luni de război devastator Israelul și organizația teroristă Hamas par a fi frustrant de aproape de un acord de armistițiu. Dar aproape nu înseamnă semnat. Am mai fost deja în această situație, doar pentru a vedea speranțele privind un armistițiu prăbușindu-se.” The Jerusalem Post analizează propaganda din presa străină privind „masacrele” de la centrele de ajutor alimentar din Gaza, echivalând-o cu „încă o variantă modernă a calomniei sângelui”. „Examinați contradicția logică reprezentând nucleul acestor acuzații. Cum poate Israelul ca simultan să-i și înfometeze pe locuitorii din Gaza, dar și să administreze centre de distribuire a hranei?” Și explicația acestor incidente letale: „Hamas e cea care a perfecționat arta ascunderii în rândurile populației civile. Hamas își stochează armele în spitale; Hamas are lansatoare de rachete în școli. Strategia Hamasului de a încorpora combatanți în rândurile populației civile face ca astfel de tragedii să fie inevitabile”. De altfel se întâmplă și ca armata Israelului să recunoască când vina îi aparține: „Armata israeliană a recunoscut că o eroare tehnică a dus la un atac în Fâşia Gaza soldat cu moartea mai multor civili. Martorii oculari relatează că o dronă a tras o rachetă direct spre mulţimea adunată să primească apă” – arată o știre BBC de duminică. Site-ul israelian Ynet News sesizează că guvernul israelian e pe cale să-i facă un alt „cadou” propagandistic Hamasului prin proiectul unui „oraș umanitar” în Fâșia Gaza. E o „nebunie megalomană” care a făcut deja ca Israelul să fie acuzat că ar construi un „lagăr de concentrare” pentru 1 milion de palestinieni, deși construcția nici măcar n-a început. Și, oricum, prin acest proiect guvernul îi „încredințează armatei o misiune imposibilă fără a se fi gândit măcar la costuri și implicații”. Revista americană Foreign Affairs publică o amplă analiză despre cum ar putea arăta un „Orient Mijlociu post-iranian”. „Cea mai importantă realizare a operațiunilor [Israelului și SUA contra Iranului] ar putea urma să prindă contur: apariția unei șanse istorice pentru un aranjament politic cuprinzător care să reconfigureze Orientul Mijlociu. Negociind dintr-o poziție de forță, SUA și Israelul trebuie să profite de moment pentru a edifica o ordine regională stabilă, a le pune capăt definitiv ambițiilor nucleare iraniene și a-și consolida propria alianță pentru decenii la rând.” (Andrei Suba, RADOR RADIO ROMÂNIA)