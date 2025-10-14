Revista presei internaționale – 14 octombrie

Ieri (13 octombrie), președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a aflat în atenția presei, date fiind importantele evenimente din Orientul Mijlociu – mai întâi, la Ierusalim, iar ulterior în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, unde o serie de lideri ai lumii s-au adunat pentru a consfinți atât de dorita pace din Orientul Mijlociu.

Referindu-se la evenimentele din Knesset, presa israeliană, și nu doar ea, comentează pe larg discursul președintelui american Donald Trump în fața parlamentarilor. Ziarul israelian Ha’aretz menționează că “președintele american l-a lăudat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, afirmând însă că acesta nu este un tip cu care poți să te descurci prea ușor”. În plus, “președintele Trump a șocat asistența atunci când i-a cerut președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe Natanyahu, iar doi parlamentari de stânga au fosr evacuați din sală pentru că au afișat o pancartă pe care stătea scris: ‘Recunoașteți Palestina!’. Potrivit publicației The Times of Israel, Trump a mai afirmat că “Israelul a câștigat războiul, dar acum a sosit și vremea păcii”.

Vizita președintelui Trump în Orientul Mijlociu nu s-a încheiat însă aici. Ulterior, el s-a deplasat în Egipt, la Sharm el-Sheikh, unde urma să fie semnat acordul de pace. “La eveniment urmau să participe o serie de lideri ai lumii, dar nu și premierul Netanyahu, care”, după cum aflăm tot din The Times of Israel, “nu a fost prezent la eveniment, el invocând o sărbătoare religioasă”. Apoi, Iranul nu pare totuși convins că s-ar ajunge la pace. Ziarul Tehran Times notează: “După doi ani de război devastator și un număr fără precedent de victime, Hamas și Israelul au acceptat controversatul acord de încetare a focului în 20 de puncte, propus de Donald Trump”. Același ziar mai notează însă că, “desi acordul oprește temporar operațiunile militare ale Israelului, analiștii avertizează însă că motivele conflictului rămân nesoluționate și s-ar putea ca evenimentul să nu facă decât să amâne un nou val de violențe”.

De peste ocean, ziarul The New York Times observă și el că, “în privința acordului, multe detalii rămân neclare, după cum neclare sunt și răspunsurile la câteva dintre cele mai delicate probleme, de exemplu, neștiindu-se încă dacă militanții Hamas vor preda armele”.

La evenimentele din Sharm el-Sheikh au participat mulți dintre liderii lumii, printre care premierul britanic, Keir Starmer, secretarul general al ONU, Antonio Guterres și, nu în ultimul rând, președintele Franței, Emmanuel Macron, desi problemele din țara sa nu pot fi nicidecum neglijate.

“Singura misiune a guvernului este aceea de a depăși această criză politică”, a declarat, ieri, Sébastien Lecornu, fostul premier care a fost din nou numit în funcție, citat de ziarul Le Monde. Dar ziua cea mai grea este cea de astăzi (14 octombrie), “când fostul – actual premier își va anunța noul guvern, dar și bugetul preconizat”. Iar cotidianul Le Figaro, lansează o întrebare: “Oare în Franța ar fi posibil un blocaj în stil american?” (Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR)