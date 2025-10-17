Revista presei internaționale, 17 octombrie 2025

După o săptămână de tensiuni, amenințări cu dizolvarea Parlamentului și manevre politice de ultim moment, guvernul francez condus de Sébastien Lecornu a supraviețuit.

Însă, așa cum subliniază aproape toate publicațiile internaționale, această supraviețuire seamănă mai degrabă cu o amânare a prăbușirii decât cu o revenire la stabilitate. „Guvernul Franței supraviețuiește în urma unui vot de neîncredere”, titrează New York Times, descriind o atmosferă de epuizare și neîncredere: „Guvernul Franței a supraviețuit, la o mică diferență, unui vot de neîncredere, oferindu-i țării o scurtă perioadă de respiro după dispute politice intense, dar înaintea a ceea ce ar putea fi o nouă luptă îndârjită pe tema bugetului”. „Supraviețuirea de joi i-a oferit Franței un moment de respiro după săptămâni de instabilitate politică – o instabilitate care a cufundat țara într-o adâncă nesiguranță legată de viitorul său și de economia sa greu încercată”. Ziarul amintește că „Guvernul lui Lecornu este al patrulea guvern al Franței în mai puțin de un an. Săptămâna trecută, premierul a demisionat după mai puțin de o lună de mandat, doar pentru a fi reconfirmat câteva zile mai târziu – o manevră care a iritat profund opoziția”. Concluzia este clară: „Acum, Lecornu trebuie să obțină adoptarea bugetului într-o cameră inferioară certăreață, unde principalele forțe – un amestec de stânga divizată, centru exasperat, un mic partid conservator și un bloc de extremă dreaptă – cad rareori de acord. Publicația franceză Courrier International rezumă tonul presei globale: „Prim-ministrul va supraviețui încă o zi pentru a încerca să dea Franței un buget”. The Guardian observă: „Sébastien Lecornu a trecut cu succes prima sa probă de foc de la numirea la Palatul Matignon. Cu doar 271 de voturi favorabile moțiunii LFI, el a evitat o cădere politică la doar 18 voturi distanță”. Sprijinul decisiv a venit de la Partidul Socialist, notează Courrier International: „Datorită promisiunii de suspendare a reformei pensiilor din 2023, Lecornu a obținut o amânare temporară din partea socialiștilor.”

El País consideră această concesie „un punct de meci crucial”: „Prin această promisiune neașteptată, premierul a exclus o confruntare care ar fi putut provoca dizolvarea Adunării Naționale.”

Pentru Le Vif, executivul „a trebuit să jongleze între concesii și nervozitate politică”: „Sébastien Lecornu a fost nevoit să-i liniștească simultan pe deputații de dreapta deranjați de impozitarea bogaților și pe centriștii șocați de abandonarea unei reforme considerate emblematice.”

Il Manifesto observă că Lecornu „a putut evita o criză de regim”, dar avertizează: „Răgazul obținut e doar un echilibru fragil, gata să se prăbușească în orice clipă.” CNN adaugă: „Echilibrul politic al Franței e suspendat de un fir de compromis, iar răbdarea alegătorilor e aproape epuizată.”

Cotidianul central francez Le Monde aprofundează strategia prin care Lecornu a obținut sprijinul socialiștilor: „Suspendarea reformei pensiilor se va face printr-un amendament la bugetul asigurărilor sociale – o alegere între abilitate și risc”. Lecornu „și-a legat mâinile” renunțând la articolul 49.3, care i-ar fi permis să impună textul bugetar fără vot. „Guvernul Lecornu II se confruntă cu două păcate originare: lipsa unei majorități și absența 49.3”, afirmă juristul Benjamin Morel.

Le Monde notează și relațiile tensionate cu formațiunea Les Républicains: „Fără un acord cu dreapta din Senat, bugetul nu va trece.” În caz de blocaj, articolul 47 – care permite adoptarea bugetului prin ordonanțe – ar fi o opțiune de „science-fiction constituțional”.

Concluzia ziarului: „Concesiile privind pensiile nu sunt o soluție durabilă, ci doar un răgaz. Criza nu e rezolvată – doar amânată.”

Așadar o Franță obosită politic, un premier fără majoritate clară și o președinție în defensivă. The New York Times vede în Lecornu un lider care „a câștigat timp, dar nu putere”. Le Monde îl descrie ca „un negociator captiv al propriei slăbiciuni”, iar Courrier International reia avertismentul CNN: „Guvernul francez trăiește de la o zi la alta”.

La doar câteva zile după semnarea acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, Fâșia Gaza rămâne un loc al incertitudinii și al tensiunilor reînnoite. Deși armistițiul a fost salutat ca o șansă de revenire la normalitate, presa internațională notează că încrederea dintre părți s-a evaporat rapid, iar riscul reluării ostilităților este tot mai mare.

Cotidianul francez Le Monde notează că Israelul amenință cu reluarea luptelor dacă Hamas nu își respectă integral angajamentele asumate prin acordul de încetare a focului. „Mișcarea islamistă palestiniană a susținut că a predat toate rămășițele la care a avut acces, nouă dintr-un total de 28”, scrie ziarul. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat: „Dacă Hamas refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele și va acționa pentru o înfrângere totală a mișcării palestiniene”. ONU cere Israelului să „deschidă imediat toate punctele de trecere către Gaza”, subliniind „urgența totală” a situației.

Agenția italiană ANSA confirmă detaliile legate de predarea cadavrelor, dar subliniază confuzia și tensiunile dintre cele două părți. „Hamas a restituit opt cadavre, dar Israelul susține că testele ADN au confirmat că unul nu era ostatic”, scrie agenția. Președintele Mahmoud Abbas a condamnat „execuțiile în masă efectuate de Hamas împotriva palestinienilor acuzați de trădare”: „Acestea sunt crime odioase, fără justificare, care arată insistența Hamas de a guverna prin teroare.”

Cotidianul britanic The Guardian aduce o perspectivă tulburătoare: „Multe dintre cele 90 de cadavre palestiniene returnate de Israel prezintă dovezi de tortură și execuție.” Medicii din Gaza au declarat că trupurile arată urme de împușcături în cap, fracturi și legături la mâini. Hamas acuză Israelul că „a încălcat armistițiul, ucigând cel puțin 24 de palestinieni de vineri până astăzi”, acuzație negată de armata israeliană.

Agenția Reuters introduce dimensiunea economică a conflictului. Directoarea FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că menținerea încetării focului „este esențială pentru stabilitatea regională”: „Pacea ar aduce beneficii economice întregului Orient Mijlociu, în special Egiptului, Iordaniei și Libanului.” Arab News relatează apelul Asociației Presei Străine (FPA): „Cerem Israelului să deschidă imediat frontierele și să permită accesul liber al presei internaționale în Gaza.” Publicația subliniază că restricțiile asupra presei „au împiedicat documentarea independentă a suferințelor civile”.

Ziarul irlandez The Irish Times arată că autoritățile israeliene „iau în calcul mai multe opțiuni: acordarea unui răgaz suplimentar, restricționarea ajutorului umanitar sau reluarea operațiunilor militare”. Guvernul respinge argumentele Hamas potrivit cărora nu poate recupera toate rămășițele, acuzându-l că „minte și deține informații exacte despre locul unde se află cadavrele”.

Un comentariu publicat de Atlantic Council avertizează: „Dacă Hamas nu returnează toate trupurile, nivelul deja fragil de încredere dintre părți va fi grav afectat.” Analiza explică faptul că o parte dintre trupuri s-ar putea afla „în zone inaccesibile, acoperite de ruine”, însă adevărata problemă este „disponibilitatea Hamas de a coopera sincer”.

Israelul avertizează că „timpul se scurge”, Hamas invocă obstacole tehnice, iar ONU cere „umanitate, nu represalii”. „Pacea din Gaza e o pauză în mijlocul furtunii, nu sfârșitul ei”, scrie Le Monde. „Liniștea de azi e doar preludiul unei noi confruntări”, conchide The Irish Times.

Europa şi Statele Unite trec, în aceste zile, printr-o fază de reașezare strategică: sprijinul pentru Ucraina devine mai coordonat, dar instrumentele discutate – de la achiziţii comune prin PURL la rachete Tomahawk – ridică întrebări delicate despre riscul unei noi escaladări. Între timp, problema dronelor a urcat în fruntea agendei de apărare a Alianţei şi a UE, adăugând o dimensiune tehnologică şi logistică acestui sprijin.

La reuniunea miniştrilor apărării de la Bruxelles s-a extins programul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List): zece noi aliaţi europeni au acceptat să se alăture iniţiativei, menite să secureze şi să coordoneze achiziţii de echipamente pe care doar SUA le pot furniza. Scopul: să acopere golurile de aprovizionare pentru Kiev şi să asigure un flux previzibil de sprijin letal şi neletal.

„Ştim de ce are nevoie Ucraina pentru a rămâne puternică în luptă, iar unele dintre aceste lucruri doar Statele Unite le pot oferi”, a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte. „De aceea avem nevoie de inițiativa PURL: o listă cu ceea ce are nevoie Ucraina, pe care doar Statele Unite o pot oferi, plătită de aliați.”

Contextul pune în lumină o problemă reală: datele Institutului Kiel arată o scădere de 43% a ajutorului occidental în lunile iulie–august comparativ cu prima jumătate a anului. PURL vrea să compenseze această volatilitate.

Pe lângă coordonarea livrărilor, reuniunea a ridicat în prim-plan o altă temă: valul recent de incursiuni cu drone şi avioane care a violat spaţiul aerian al mai multor state NATO (Polonia, Estonia, România, Danemarca). Rutte şi miniştrii au convenit creşterea capacităţilor de descurajare şi apărare aeriană. „Problema dronelor a fost catapultată în fruntea agendei de apărare a UE”, notează Euronews.

Le Monde completează tabloul: dronele sunt „noua obsesie a europenilor”. După incursiunile din septembrie, protecţia contra dronelor a devenit prioritară. La Bruxelles, Rutte a anunţat „un număr de măsuri suplimentare care vor consolida, extinde şi accelera capacitatea noastră de a contracara dronele”.

„Nu există niciun risc de suprapunere cu NATO, ne completăm reciproc”, a declarat Kaja Kallas. Totuşi Le Monde atenţionează: soluţiile nu sunt simple. Experţii sunt sceptici — „construirea unui zid antidrone este nerealistă”, spune un specialist. Chiar Ucraina, care are experienţă îndelungată în folosirea şi contracararea dronelor, nu poate detecta şi distruge 20–25% din aparatele care îi pătrund spaţiul aerian.

„Răspunsul nostru la aceste drone, care valorează câteva mii de euro, nu poate fi o rachetă care costă câteva milioane”, remarcă un oficial NATO citat de Le Monde. Câteva observaţii cheie: soluţii mixte (radare, senzori acustici, detectoare optice), sisteme experimentale (Sky Fortress) şi teste practice anunţate la finele lunii octombrie — toate ar trebui să conducă la un „catalog de soluții eficiente” distribuit statelor membre.

La Washington, posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete de croazieră de lungă rază a revenit în prim-plan într-o discuţie Trump–Zelenski. Tomahawk poate atinge ţinte la mii de kilometri cu precizie și ar extinde considerabil „adâncimea atacului” ucrainean.

Pentru Ucraina, aceste arme ar reprezenta un salt tehnologic, dar şi un potenţial punct de fricţiune cu Moscova. Problema principală: Tomahawk sunt în mod tradiţional lansate de pe submarine sau nave de suprafaţă, iar marina ucraineană este aproape inexistentă. Există sisteme terestre (Typhoon), dar furnizarea lor şi antrenarea personalului ar necesita luni de pregătire. Kremlinul a avertizat deja că o astfel de livrare ar reprezenta „o nouă escaladare periculoasă”, mai citim în Le Monde.