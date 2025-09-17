Revista presei internaționale, 17 septembrie 2025

Consolidarea flancului estic al NATO devine tot mai importantă pe fondul amenințărilor cu care se confruntă nu doar țările învecinate cu zona de conflict din Ucraina, ci întreaga comunitate europeană.

Încă două țări anunță că vor să trimită avioane pe flancul estic al Alianței pentru a participa la operațiunea „Eastern Sentry” – „Sentinela Estică”, scrie La Libre Belgique. “Spania și Italia doresc să contribuie la noua misiune a NATO de a proteja flancul estic cu noi avioane de vânătoare. Cele două state membre NATO ar dori să trimită două avioane Eurofighter, iar Spania ar adăuga un avion cisternă. Alianța militară își propune să avertizeze Rusia după pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și să liniștească statele membre estice”. Franța, Germania și Regatul Unit s-au angajat să trimită aeronave și să ofere alte contribuții. Letonia și Finlanda au salutat noua misiune a alianței. „Este un răspuns adecvat și just” la presupusele încălcări deliberate ale spațiului aerian polonez de către Rusia, a declarat marți, la Riga, președintele leton, Edgars Rinkevics, după întâlnirea cu omologul său finlandez, Alexander Stubb.

Două partide și un bloc electoral ar accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, notează Radio France Internationale citând un sondaj lansat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research. Potrivit sondajului, „Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu ar acumula cele mai multe voturi, dar insuficiente pentru o noua majoritate parlamentară. Formațiunea PAS ar obține astfel aproape 30% din voturile cetățenilor, fiind urmată de blocul PSRM, PCRM, Inima Moldovei, cu puțin peste 13%. De asemenea, în noul Legislativ ar ajunge Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, fost primar de Bălți, cu 7,5% din voturi”. În topul încrederii în politicieni, „președinta Maia Sandu se află în continuare pe prima poziție, cu 24%, la distanță fiind urmată de fosta bașcană a Găgăuziei cu 8,7%, liderul PSRM, Igor Dodon, cu aproape 8%, rusofilul Renato Usatîi, 7,5%, iar primarul autosuspendat /al capitalei Chișinău/ Ion Ceban, se bucură de încrederea a 6,7% dintre cetățeni”. Între timp, 48,3% dintre moldoveni cred că în țară lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce 41,2% spun că direcția este bună și 10% nu știu. În ceea ce privește politica externă, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc referendumul privind aderarea Republicii Moldova la UE, 51,7% ar alege aderarea țării la Uniunii Europeană, în timp ce 27,5% ar fi împotrivă.

Presa internațională urmărește și cele mai recente evoluții din conflictul israeliano – palestinian. Potrivit BBC, „mii de civili palestinieni fug din oraşul Gaza, în timp ce armata israeliană înaintează spre centrul oraşului, într-o ofensivă terestră majoră împotriva a ceea ce a numit ’principalul simbol al autorităţii grupării palestiniene Hamas’. Spitalele din oraş au declarat că cel puţin 43 de persoane au fost ucise”. Palestinienii au descris noaptea trecută ca fiind „un iad” și unul dintre cele „mai dificile” momente pe care le-au trăit vreodată. „Pentru mulți dintre ei, nu este prima dată când sunt strămutați din cauza războiului. Israelul atacă orașul Gaza pe când premierul israelian Netanyahu pozează drept victimă, în contextul riscului crescând de izolare”, comentează Le Monde cele mai recente evoluții. „În timp ce armata israeliană intensifica bombardamentul asupra orașului Gaza, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a apărat politicile guvernului său, din ce în ce mai izolat pe scena internațională, cu afirmații îndrăznețe” – „O conspirație împotriva Israelului orchestrată de China și Qatar. Liderii europeni cedează presiunilor cetățenilor lor musulmani și, prin urmare, sunt excesiv de critici față de Israel. Un război al civilizațiilor în care Israelul, alături de Statele Unite, se află în prima linie”, sunt printre argumentele aduse de premierul israelian.

Procuratura generală din Novi Sad a pus sub acuzare 13 persoane, printre care și un fost ministru, pentru rolul lor în prăbușirea acoperișului gării din oraș, anul trecut. Accidentul a provocat moartea a 16 persoane și a declanșat luni întregi de proteste antiguvernamentale la nivel național, amintește Reuters. Acuzarea include „punerea în funcțiune a clădirii gării, chiar dacă lucrările de construcție erau în curs de desfășurare și nu fusese eliberată o autorizație de funcționare”. Alte acuzații sunt „neîntreținerea structurii clădirii gării și infracțiuni penale comise în faza de proiectare și execuție a renovării clădirii gării Novi Sad”. Proteste ample au avut loc în Serbia în urma tragediei. „Protestatarii, care au dat vina pe corupție pentru dezastru, au cerut alegeri anticipate, sperând că acestea îl vor îndepărta de la putere pe Vucic și partidul său, după 13 ani. Protestatarii l-au acuzat pe Vucic și pe aliații săi de legături cu crima organizată, violență împotriva rivalilor și restricționarea libertății presei. Vucic a negat acuzațiile”.

„Robert Redford, actorul elegant și regizorul premiat cu Oscar care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani”, a anunţat agentul său de publicitate, citat de CNN. „Cunoscut, printre altele, pentru rolurile sale principale din ‘Butch Cassidy și Sundance Kid’ și ‘Toți oamenii președintelui’, Redford a regizat și filme premiate, precum ‘Oameni obișnuiți’. Pasiunea sa pentru arta cinematografică l-a determinat să înființeze Institutul Sundance, o organizație non-profit care susține filmul și teatrul independent și este cunoscută pentru Festivalul anual de film Sundance. Redford a fost, de asemenea, un ecologist dedicat, mutându-se în Utah în 1961 și conducând eforturile de conservare a peisajului natural al acestui stat și al vestului american.

Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA