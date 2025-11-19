Revista presei internaționale, 19 noiembrie 2025

Războiul din Ucraina a adus din nou pe prima pagină a ziarelor străine România, dar și Polonia, și asta, din cauza unor grave incidente datorate războiului purtat de Rusia în Ucraina. După cum vom vedea, ziarele au continuat să comenteze cele două incidente.

Cotidianul britanic The Independent notează și el că, „două sate românești au fost evacuate după ce, luni, un petrolier sub pavilion turcesc a fost lovit de o dronă și incendiat la frontiera NATO”. Incidentul a ajuns chiar și pe prima pagină a cotidianului indian The Times of India, care subliniază că „România, o țară membră NATO, a fost silită să ordone o serie de evacuări”. Pe aceeași temă, ediția americană a ziarului britanic Daily Express notează și ea că „autoritățile române au convocat o ședință de urgență, evacuând trei localități”. Dar referitor la Rusia, același Daily Express mai notează că, „în această săptămână, un general polonez a declarat că, în prezent, țara sa se află într-o perioadă premergătoare unui război cu Rusia”. Apoi, referindu-se la Donald Tusk, Daily Express US mai observă că, „deși nu a numit un suspect în privința atacului, în Polonia s-au anterior semnalat mai multe sabotaje, majoritatea fiind puse pe seama Rusiei sau a Republicii Belarus”. Din Polonia, ziarul Gazeta Wyborcza îl citează pe premierul Donald Tusk, care ar fi spus: „Suntem siguri și nu avem nicio îndoială că i-am identificat pe cei responsabili”. Ziarul mai afirmă că, „în urma sabotajului feroviar, extrema dreaptă poloneză incită la violență și propagă informații false”. Dar, mai adaugă ziarul: „Premierul Tusk le cere însă polonezilor să dea dovadă de responsabilitate”.

Răsfoind ziarul moscovit Komsomolskaia Pravda, constatăm că performanțele armatei ruse în Ucraina sunt de lăudat: „Ministerul rus al Apărării a publicat imagini cu operațiunile aeriene de pe Frontul Estic, iar operatorii dronelor distrug pozițiile lunetiștilor inamici și dronele lor”. Într-un alt ziar rusesc, Kommersant, un titlu iese în evidență: „Moscova vizează sudul Siriei”. Ziarul opinează că „Damascul se arată interesat ca, mai degrabă decât israelienii, forțele rusești să fie cele care să patruleze din nou în sudul Siriei ca să asigure securitatea în teritoriu”.

Să trecem însă peste Oceanul Atlantic, în Statele Unite, unde președintele Donald Trump se arată cât se poate de mulțumit și totodată pus pe fapte mari. “Administrația Trump urmează să anunțe desființarea unei bune părți din Departamentul Educației”, titrează cotidianul The Washington Post. Apoi, un alt ziar american important, The New York Times, notează că, ieri (18 noiembrie), “Trump i-a făcut o primire foarte elaborată Prințului Moștenitor saudit Mohammed bin Salman, venit într-o vizită oficială”. Același ziar mai observă însă că “relațiile de afaceri ale familiei Trump cu Arabia Saudită ridică niște probleme de etică”. Apoi, să nu uităm nici succesul repurtat de Trump la Națiunile Unite, unde “Consiliul de Securitate i-a votat aproape în unanimitate planul său de pace în Orientul Mijlociu”, titrează cotidianul francez Le Monde, care mai observă și că “Rusia și China s-au abținut”. Iar ziarul spaniol El Pais citează mesajul lui Trump de pe contul său de socializare Truth: “Consiliul ONU a recunoscut și a aprobat Consiliul pentru Pace, un consiliu pe care îl voi prezida și care va include cei mai puternici și mai respectați lideri din lume”. Alexandru Danga, RADOR RADIO ROMÂNIA