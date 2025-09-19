Revista presei internaționale, 19 septembrie

Vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie continuă să țină capul de afiș al presei internaționale, mai ales că joi a venit și momentul ”discuțiilor de afaceri” cu premierul Keir Starmer, după ”pompa și fastul oferite de familia regală” în prima zi, după cum notează Sky News.

Financial Times remarcă încercările lui Donald Trump și ale lui Keir Starmer de a prezenta un front unit în privința încetării războaielor din Ucraina și din Gaza, dar evidențiază totodată divergențele dintre cei doi cu privire la crearea unui stat palestinian. Aceeași situație este constată de Politico și în privința Ucrainei. Deși au insistat amândoi că doresc un armistițiu, cei doi lideri au fost în dezacord cu privire la cea mai bună modalitate de a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin, care în ultimele săptămâni și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei și a trimis drone în spațiul aerian NATO. În timpul unei conferințe de presă comune, Trump le-a declarat reporterilor că este în continuare dezamăgit de Putin, dar a evitat mai multe întrebări cu privire la ce plănuiește să facă în continuare, mai scrie Politico. În plan economic, președintele american și premierul britanic au semnat un acord important în domeniul tehnologiei, care acoperă inteligența artificială, energia nucleară, cooperarea academică și investiții în ambele țări, după cum notează ABC News. Site-ul de știri preia și estimarea lui Donald Trump că vizita sa în Regatul Unit a dus la acorduri în valoare de 350 de miliarde de dolari. The New York Times analizează reacțiile din presa britanică și observă că unii comentatori britanici au lăudat vizita de stat ca fiind o ”dovadă necesară de realpolitik”, ”un act magistral de diplomație britanică, ce a mobilizat pompă, fast și ceremonii regale în urmărirea interesului național”, în timp ce alți comentatori au criticat-o ca fiind ”o paradă jenantă” ”în fața unui președinte american capricios”. New York Times dă ca exemplu un titlu optimist din ziarul conservator The Sun care evidențiază ”legătura specială” dintre Statele Unite și Marea Britanie, subliniată de Donald Trump, iar în contrapondere, redă un fragment din prima pagina a The Daily Mirror, un ziar cu înclinații de stânga: „Familia regală și-a făcut treaba. Au zâmbit, au râs… și i-au alintat egoul fragil al lui Trump”. ”Întrebarea este dacă vor exista suficiente beneficii politice și diplomatice pentru a-i convinge pe numeroșii critici britanici ai președintelui american că totul a meritat”, conchide The New York Times.

În Franța, greva și protestele de amploare care au cuprins joi toată țara arată furia împotriva ”sacrificiilor care se pregătesc”, scrie Le Monde, în timp ce Liberation vorbește deja despre o victorie a sindicatelor și a partidelor de stânga. ”Mobilizarea a reușit, este importantă și populară. Mesajul principal este clar, exprimă o puternică dorință de justiție și egalitate”. ”Sute de mii de francezi – peste 500.000 potrivit Ministerului de Interne, un milion potrivit organizației sindicale CGT – și-au luat din timp, pierzând adesea o zi de salariu, nu pentru a cere mai puțini imigranți, ci o repartizare mai justă a efortului bugetar” mai notează Liberation. Protestul vine într-un moment de criză politică în Franța, după ce săptămâna trecută președintele Emmanuel Macron l-a numit pe apropiatul său, Sébastien Lecornu, al treilea prim-ministru într-un an – după ce premierii anteriori au fost demiși de parlament pe fondul unor dezacorduri dure privind bugetul, amintește The Guardian. Lecornu, care își începe mandatul cu rate de popularitate foarte scăzute, are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a elabora un nou proiect de buget care să nu fie respins imediat de partidele de opoziție, mai scrie cotidianul britanic, adăugând că Franța este sub presiune pentru a reduce un deficit bugetar aproape dublu față de plafonul UE de 3% , având și o datorie de 114% din PIB.

Și în Germania, ”cancelarul Friedrich Merz avertizează asupra unei „toamne a reformelor” care va afecta pensiile”, titrează La Vanguardia. Cotidianul spaniol detaliază că la începutul dezbaterii privind bugetul, liderul creștin-democrat a vorbit despre un „model economic sub presiune”, deoarece criza din industrie nu dă semne de ameliorare în cea mai mare economie a Europei, care se confruntă acum și cu tarife impuse de președintele american Donald Trump. În acest context, „toamna reformelor a început deja, iar acest lucru afectează statul nostru social”, a avertizat cancelarul. Totuși el a promis un model „mai echitabil” și mai puțin costisitor, justificând reforma pensiilor prin faptul că tinerii nu ar trebui să fie supuși unor poveri suplimentare, dar, în același timp, „generațiile mai în vârstă ar trebui să poată continua să se bucure de pensia lor binemeritată”. Cu toate acestea opoziția de stânga îl acuză că vrea să demonteze statul bunăstării, mai scrie La Vanguardia.

(Carolina Ciulu/RADOR RADIO ROMÂNIA)