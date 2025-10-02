Revista presei internaționale, 2 octombrie, 2025

Începând de ieri (miercuri, 1 octombrie), după miezul nopții, activitatea guvernului Statelor Unite ale Americii este blocată. După cum era de așteptat, vestea a făcut deja înconjurul lumii, iar presa internațională se întrece în comentarii.

„Guvernul blocat, după retragerea finanțării la nivel federal”, titrează cotidianul american The Washington Post, ziarul amintind totodată că „președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că va dispune concedierea multor funcționari la nivel federal”. Și totuși, un alt ziar american, The Wall Street Journal, anunță că, tot miercuri, „prețul acțiunilor a înregistrat o creștere ușoară, la fel ca și prețul aurului, deși cursul dolarului a fost în scădere”. La rândul său, cotidianul USA Today afirmă că „președintele Donald Trump și fruntașii Partidului Democrat s-au acuzat reciproc, iar o soluționare a diferendelor nu se întrevede”. „Ce presupune blocajul guvernului SUA?”, se întreabă ziarul spaniol El Mundo. „Ce anume rămâne deschis și ce se închide?” Iar italianul La Stampa observă că, „pe de altă parte, cine este totuși obligat să muncească, nu va fi plătit”.

În Europa însă, principalul eveniment pare să fie reuniunea mai marilor Uniunii Europene organizată la Copenhaga, în Danemarca. „Noua linie de front din Ucraina trece prin Danemarca”, titrează ironic ziarul american The Wall Street Journal. Ziarul face astfel referire la o reuniune la nivel înalt a liderilor europeni, al cărei subiect principal pare să fi fost o întărire a forțelor în fața amenințărilor Rusiei sau, mai exact, ale dronelor rusești care străpung spațiul aerian al statelor membre ale NATO. Ziarul britanic Financial Times îl citează pe premierul danez, doamna Mette Frederiksen, care ar fi avertizat că „războiul abscons al Rusiei este doar începutul”. Potrivit ziarului britanic, doamna Frederiksen ar fi spus că „atunci când se lansează atacuri cu drone sau informatice, scopul lor este acela de a ne dezbina”. Pe de altă parte, pe marginea aceluiași subiect, ziarul francez Libération afirmă că, „mai bine pregătită decât vecinele sale – Danemarca și Norvegia – Suedia nu se panichează”. Iar în cotidianul suedez Dagens Nyheter, fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, avertizează și el că „există nevoia urgentă de a face mai mult, pentru că dronele schimbă fundamental războaiele”.

Din Rusia însă, lumea se vede altfel. Cotidianul moscovit Pravda consideră că „premierul polonez, Donald Tusk, conduce Polonia spre un dezastru, întrucât el consideră că un război cu Rusia e necesar și dă chiar un ultimatum or, astfel”, conchide ziarul, „se profilează o nouă împărțire a Poloniei”. Și, în privința reuniunii UE la nivel înalt de la Copenhaga, un alt ziar rusesc, Kommersant, ajunge la concluzia că „așa-zisul zid al dronelor s-a izbit de zidul neînțelegerilor”.(Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR a RADIO ROMÂNIA)