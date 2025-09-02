Revista presei internaționale, 2 septembrie

România este „fundamentală pentru securitatea UE”, titrează agenția italiană de știri Ansa, preluând mesajul transmis pe platforma X de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul vizitei întreprinse luni, la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Reuters notează propunerea făcută de președintele Nicușor Dan ca România să găzduiască un hub de securitate al UE la Marea Neagră. Agenția amintește că Bruxelles-ul a propus în luna mai crearea unui centru pentru a consolida securitatea în Marea Neagră prin colectarea de informații din mai multe țări pentru a monitoriza mai îndeaproape această regiune importantă din punct de vedere strategic. Moldpres remarcă mesajul Ursulei von der Leyen pentru Republica Moldova, transmis de la baza Kogălniceanu. ”Am sărbătorit ziua independenței, democrația Moldovei și iubirea lor pentru libertate. Au ales calea democratică, europeană și le vom sta mereu alături”. Șefa Comisiei Europene a amintit și sprijinul României în contracararea campaniilor de dezinformare, apreciind contribuția directă la consolidarea rezilienței regionale, și a subliniat dimensiunea strategică a României în arhitectura europeană de securitate: „România este un avantaj pentru securitatea europeană. Ne ajutați să menținem Europa sigură”, mai notează Moldpres.

Turneul pe care președinta Comisiei Europene l-a întreprins în aceste zile la granițele de est ale Uniunii Europene nu a fost însă fără peripeții. ”Avionul Ursulei von der Leyen a fost victima unui bruiaj al semnalului GPS în Bulgaria, iar Rusia este bănuită”, titrează La Libre Belgique, notând că este vorba despre un incident care se întâmplă frecvent în Europa de Est. ”Autoritățile bulgare ne-au informat că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante a Rusiei” a declarat purtătoarea de cuvânt a șefei executivului UE, Arianna Podesta. Incidentul a avut loc duminică după-amiază, 31 august, când avionul, care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, Bulgaria, se pregătea să aterizeze. Pilotul s-a trezit în situația de a nu putea să utilizeze instrumentele electronice de navigație, care permit cea mai precisă aterizare posibilă în orice condiții meteorologice. ”Întreaga zonă a aeroportului a rămas fără GPS”, a declarat unul dintre oficiali pentru Financial Times. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul a decis să aterizeze ”manual”, folosind hărți pe hârtie, care rămân în cabină special pentru a face față unor situații de acest gen, atunci când echipamentul electronic se defectează, explică și Corriere della Sera.

Evenimentul major asupra căruia se concentrează întreaga presă internațională este însă summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, al țărilor din așa-numitul Sud Global, desfășurat la Tianjin, în China. ”La summitul de la Tianjin, Xi Jinping a pus China în centrul unei noi ordini mondiale anti-occidentale”, titrează Le Monde. Primind aproximativ 20 de lideri din întreaga lume, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin și pe premierul indian Narendra Modi, președintele chinez a criticat „mentalitatea de Război Rece” împărtășită de SUA, pe care o consideră o superputere în declin, și de aliații Americii, detaliază cotidianul francez. ”Într-o rară afișare a unității, Xi, Modi și Putin își dau mâna pentru a proiecta o alternativă la supremația globală a SUA, chiar dacă între ei persistă divergențe serioase”, constată și New York Times, în timp ce Washington Post consideră că Beijingul încearcă să se folosească de perturbările generate de Donald Trump în relațiile internaționale pentru a uni lideri din întreaga lume împotriva ordinii globale conduse de SUA. „Ar trebui să susținem o multipolarizare echitabilă și ordonată a lumii, o globalizare economică incluzivă și să promovăm construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și echitabil”, a declarat președintele chinez Xi Jinping în discursul său de deschidere adresat celor peste 20 de lideri străini prezenți. Il Corriere della Sera face o comparație între summitul de la Tianjin, la care Xi Jinping s-a propus drept liderul Sudului Global și un summit de la Bandung, de acum 70 de ani, la care Mao Zedung proclama China drept liderul ”Lumii a Treia”. ”Realitatea, însă, este marcată de rupturi istorice în ceea ce privește momentul Bandung”, constată cotidianul italian. Mai concret, ”acum șaptezeci de ani, liderii lumii a treia, deși nu se aliniau cu URSS, au îmbrățișat socialismul ca model de guvernare. Astăzi, toți cei care au realizat progrese spectaculoase – China, India, Vietnam și mulți alții – au făcut-o copiind Occidentul, absorbindu-i știința, tehnologia, modelul capitalist”. ”Axa China – India suferă și ea de pe urma unor contradicții: în timp ce Xi îl îmbrățișează pe Narendra Modi și îi oferă o alianță alternativă celei cu America, în realitate cele două economii, cea a Chinei și cea a Indiei, sunt antagonice”, mai observă Il Corriere della Sera. Dar ”cea mai izbitoare ruptură față de momentul 1955 este inversarea relațiilor dintre Beijing şi Moscova. În urmă cu 70 de ani, Mao pregătea marea schismă față de URSS pentru că se temea să nu fie supus imperialismului sovietic. Astăzi, echilibrul puterii a fost inversat brutal în favoarea Chinei. Putin nu se poate lipsi de sprijinul acesteia, însă pe termen lung, Rusia a fost pusă în poziţia de a deveni o colonie chineză”, conchide cotidianul italian.

