Revista presei internaționale, 20 noiembrie 2025

În contextul războiului din Ucraina şi al provocărilor de securitate, Comisia Europeană își dezvăluie planul pentru un „spațiu Schengen militar”, informează La Libre Belgique.

Proiectul de consolidare a mobilității militare în cadrul UE prevede simplificarea normelor și stabilirea unui cadru pentru o desfășurare mai rapidă a trupelor și echipamentelor în situații de urgență. „Este foarte simplu: cu cât putem deplasa mai repede trupele și echipamentele noastre, cu atât apărarea noastră și puterea de descurajare vor fi mai puternice”, a declarat înaltul reprezentant pentru afaceri externe, Kaja Kallas, într-o conferință de presă. Ea a reamintit presupusul sabotaj de pe o linie de cale ferată din Polonia de către Rusia la începutul acestei săptămâni. Acest lucru demonstrează „riscurile fără precedent la care este expusă infrastructura de transport europeană”. De asemenea, este planificat un cadru de urgență (European Military Mobility Enhanced Response System, EMERS). Convoaiele militare ar avea prioritate la punctele de trecere a frontierelor și la punctele de tranzit logistic din întreaga UE în caz de criză. Comisia a propus deja în ultimele luni mai multe planuri pentru a stimula investițiile militare, din cauza războiului din Ucraina și a evoluției situației geopolitice. Pe lângă consolidarea cooperării europene și a industriei de apărare, UE trebuie să-și consolideze și capacitățile logistice”, mai prevede proiectul.

Între timp, un nou incident a avut loc la granița estică a României, unde au fost ridicate patru avioane militare în urma intrării unor drone în spațiul aerian românesc, scrie Daily Mail. „România s-a confruntat de mai multe ori cu încălcări ale spațiului său aerian, având în vedere că fragmente de drone i-au căzut pe teritoriu în urma invaziei Rusiei în Ucraina, lansată în 2022”. Luni, România a ordonat evacuarea a două sate – o primă evacuare semnalată în țară ca urmare a războiului din Ucraina – după ce un atac al rușilor cu drone peste Dunăre, în Ucraina, a incendiat un vas având la bord gaz lichefiat. „Anterior, România a mai mobilizat avioane de tip F-16 în septembrie, după ce o dronă i-a încălcat spațiul aerian în cursul unui atac al rușilor asupra infrastructurii din Ucraina vecină. Frecvența pătrunderii dronelor pe teritoriul Europei a crescut începând din luna septembrie, când peste 29 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez”.

Între timp, în Ucraina continuă luptele şi bombardamentele rusești. Autoritățile ucrainene, citate de The Washington Post, au anunțat că, în Ternopil, un oraș din vestul Ucrainei, o serie de atacuri rusești cu rachete și drone s-a soldat cu cel puțin 20 de morți, zeci de răniți fiind semnalați și în alte regiuni din Ucraina. „Durul atac rusesc, lansat inclusiv de-a lungul frontierei Ucrainei cu țări ale NATO, a survenit în timp ce Polonia anunța că va închide consulatul rus din Gdansk, ultimul rămas în această țară. Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a anunțat închiderea, afirmând că gestul e o ripostă în urma unei explozii de pe o cale ferată, considerată de oficiali ca fiind o acțiune de sabotaj”.

Promisiunile obținute în timpul vizitei în Statele Unite de prințul moștenitor al Arabiei Saudite privind livrările de arme avansate generează îngrijorări, notează Il Corriere della Sera. „Printre criticile formulate după summitul Trump – Mohammed bin Salman, multe se referă la furnizarea de avioane de luptă F-35, promisă oficial, dar amânată pentru o dată viitoare. Unii spun că o lege a Congresului impune Statelor Unite să se asigure că Israelul își menține superioritatea militară în Orientul Mijlociu. Potrivit unor experți, avioanele F-35 din Riad riscă să aducă Arabia Saudită mai aproape de nivelul militar al Israelului”. „Astăzi, adevăratul dușman al regatului saudit și amenințarea de care trebuie să se apere este Iranul. Dar ce se va întâmpla mâine? Memoria istorică ne obligă să ne amintim că, până în 1979, cel mai de încredere aliat al Americii în Golf a fost Iranul șahului. Iar americanii aprovizionaseră Teheranul cu arme de ultimă generație. Apoi, șahul a fost detronat de o revoluție islamică, iar întregul arsenal militar a ajuns în mâinile ayatollahului Khomeini, care a jurat război etern Marelui Satan al Americii. Există vreo posibilitate să se repete un scenariu similar în Arabia Saudită?”.

În Macedonia de Nord a început procesul a peste 30 de persoane, acuzate de infracțiuni la adresa siguranței publice în legătură cu incendiul izbucnit în luna martie într-un club de noapte şi soldat cu 63 de morți, transmite Reuters. Focul a fost declanșat de artificii aprinse în timpul unui spectacol hip-hop, care au incendiat tavanul clubului Pulse din Kocani. Conform autorităților, clubul nu avea o licență corespunzătoare de funcționare şi nici suficiente ieșiri de urgență sau stingătoare. Victimele au fost în mare parte tineri, iar incidentul a declanșat demonstrații de protest în țara balcanică. Miercuri, suspecții au fost aduși încătușați din închisoare în sala de judecată din capitala țării, Skopje. Zeci de membri ai familiilor victimelor au participat la proces. Treizeci și cinci de persoane și trei entități juridice au fost trimise în judecată, potrivit agenției de presă MIA. Acestea sunt acuzate de punerea în pericol a siguranței publice și încălcarea procedurilor de siguranță. Acuzații riscă pedepse privative de libertate de la zece ani până la închisoare pe viață. Rechizitoriul îi include pe proprietarul clubului de noapte, o companie privată de securitate și o companie de construcții implicată în modificări aduse clădirii, a declarat procurorul șef în luna iunie. De asemenea, include inspectori, funcționari publici, ofițeri de poliție, muncitori în construcții și angajați ai clubului.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de BBC, atrage atenția asupra creșterii accentuate de cazuri de violențe sexuale şi domestice împotriva femeilor. Conform unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății, aproape una din trei femei din toată lumea s-au confruntat cu manifestări de violență sexuală sau domestică. “În ultimele două decenii, această proporție nu s-a îmbunătățit aproape deloc, se precizează în raportul în care se adaugă că reducerile bugetelor pentru ajutoare umanitare înseamnă că proiectele de combatere a violenței sexuale vor trebui oprite. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyessus, a descris violența împotriva femeilor ca pe ’una dintre cele mai vechi şi generalizate nedreptăți ale umanității”.

Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA