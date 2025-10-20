Revista presei internaționale, 20 octombrie 2025

Urmărind cele mai recente evoluții legate de războiul din Ucraina, Le Point scrie că președintele Rusiei i-a transmis omologului american condițiile pentru pace.

“La telefon cu Trump, Putin a cerut control deplin asupra Donețkului pentru a pune capăt războiului, plasând Ucraina într-o poziție insuportabilă. Această cerere ar putea reprezenta un obstacol major în calea oricărui progres către rezolvarea conflictului”. Potrivit declarațiilor a doi oficiali de rang înalt informați despre convorbire, „Putin, care încearcă de mai mulți ani să cucerească Donețul, consideră regiunea din estul Ucrainei o barieră strategică. Forțele rusești nu au reușit niciodată să-i înlăture complet pe ucraineni, pentru care Donețul rămâne un bastion vital împotriva avansului rusesc spre Kiev. Insistența lui Putin arată că acesta nu renunță la niciuna dintre cerințele sale istorice, în ciuda optimismului lui Trump că un acord este posibil”.

„Zelenski pleacă cu mâna goală de la Washington”, scrie The Washington Post, comentând rezultatele vizitei președintelui ucrainean peste ocean. „Volodimir Zelenski, care spera să obțină rachete Tomahawk la ultima întâlnire de la Casa Albă, a plecat cu mâna goală. Trump, la rândul său, a declarat că dorește să evite o escaladare militară și prioritizează negocierile, afirmând în același timp capacitatea sa de a nu se lăsa manipulat de Putin. Având în vedere că o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin este planificată peste două săptămâni la Budapesta, poziția Moscovei față de Donețk riscă să complice orice perspectivă de pace durabilă”.

„Deşi fragilul armistițiu din Gaza se menține, Israelul a pierdut deja controlul asupra procesului de pace”, opinează Lawrence Freedman, profesor emerit la King’s College London, într-un articol publicat în Financial Times. „Şi dacă strategia Israelului și a lui Benjamin Netanyahu în Gaza a fost, în cele din urmă, contraproductivă pentru statul israelian? Într-adevăr, continuându-și ofensiva în teritoriul palestinian, țara a ajuns să piardă sprijinul necondiționat promis de mulți aliați occidentali”, se întreabă Lawrence Freedman. „Chiar și Statele Unite, aliatul fidel al Israelului, s-au distanțat până la urmă. La Washington, dezbaterea s-a schimbat: sprijinul ‚necondiționat’ pentru Israel nu mai este sustenabil, nici măcar în cadrul Partidului Republican. Americanii nu mai doresc ‚război fără sfârșit’ și nici Donald Trump”. „Președintele american l-a constrâns pe Benjamin Netanyahu să semneze acordul de pace și să-și ceară scuze public Qatarului pentru un atac israelian considerat‚ scăpat de sub control’. Pe 9 septembrie, Israelul a atacat capitala Qatarului pentru a-i elimina pe liderii politici ai Hamas. Aceștia discutau planul lui Donald Trump, la care participase Israelul. ‚Qatarul, furios din cauza acestei încălcări a suveranității sale, a amenințat că se va retrage din rolul de mediator. Donald Trump a trebuit apoi să aleagă între Israel și Qatar. A ales Qatarul”, spune profesorul Freedman.

Jaful de la Luvru este urmărit de presa internațională, care amintește că un grup de hoți bine pregătiți a reușit să fure lucrări de artă valoroasă din colecția muzeului parizian. Hoții au pătruns în „Galeria d’Apollon” a Luvrului în jurul orei 9:30, profitând de lucrări de construcție la faţada spre Sena, intrând cu ajutorul unei macarale şi operând în doar şapte minute, informează The Guardian. Au fost distruse două vitrine de securitate şi au fost sustrase nouă bijuterii istorice din colecţia coroanei franceze. Obiectivul principal al jafului a fost un tablou rar din perioada Renașterii, cu o valoare estimată la sute de milioane de euro. O coroană din secolul XIX, purtată de împărăteasa Eugénie, acoperită cu 1354 diamante şi 56 smaralde, a fost recuperată deteriorată lângă muzeu, notează Le Monde. Autorităţile franceze au deschis o anchetă de amploare, iar directorul muzeului a închis instituţia pe durata întregii zile pentru a păstra indiciile. Incidentul a declanşat critici privind securitatea instituţiei – unul dintre cele mai vizitate muzee din lume – şi a readus în discuţie investiţiile în protecţia patrimoniului cultural, reține Reuters.

„Un nou cutremur în Casa de Windsor. Prințul Andrew renunță la titluri”, notează agenția italiană ANSA. „Prințul Andrew, oaia neagră a familiei regale britanice, a anunțat renunțarea la toate titlurile regale rămase, în urma unei conversații cu fratele său mai mare, regele Charles al III-lea, care a pecetluit un fel de rămas bun final, ca urmare a tuturor scandalurilor care l-au afectat, inclusiv cele mai recente dezvăluiri despre asocierea sa din trecut cu bancherul american, Jeffrey Epstein”. Andrew, în vârstă de 65 de ani, „exclus deja de mult timp de la orice funcție oficială, își pierde acum și titlul de Duce de York. El îşi va păstra titlul de prinț, la care are dreptul prin naștere, în calitate de fiu al unui monarh. Titlurile și prerogativele celor două fiice ale sale, Eugenie și Beatrice, în linia de succesiune vor rămâne intacte, în timp ce al său va dispărea efectiv de pe scenă”.

(Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA)