Revista presei internaționale, 21 noiembrie 2025

Războiul devine îngrijorător de prezent, iar pacea este departe – aceasta ar fi opinia presei internaționale care, așa cum ne-a obișnuit, transmite informații din zonele cele mai fierbinți de pe glob.

Din păcate, Orientul Mijlociu rămâne o asemenea zonă, având în vedere că, ieri (20 noiembrie), Israelul a bombardat din nou Gaza. „Lansate după armistițiu, bombardamentele israeliene din Gaza se soldează cu 33 de morți”, titrează cotidianul britanic The Guardian. Potrivit aceluiași ziar, „israelienii și-au motivat atacul afirmând că, în localitatea Khan Younis, o serie de soldați israelieni au fost ținta unor focuri de armă, dar atacul nu s-ar fi soldat cu răniți”. Din ziarul israelian The Jerusalem Post, aflăm însă că „atacul s-ar fi soldat cu trei morți, dar nu se știe dacă printre ei se aflau și cei vizați”. Și tot The Jerusalem Post informează că, „după bombardamentul de ieri, armata israeliană a declarat că urmărește un fruntaș al organizației Hamas”.

Dar, așa era de așteptat, Ucraina continuă să ocupe prima pagină a ziarelor străine având în vedere că pacea este încă departe. În plus, în privința unui acord de pace între Ucraina și Rusia, europenii se simt neglijați. Cotidianul american The Wall Street Journal o citează pe șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care ar fi declarat că “orice plan de pace trebuie să fie sprijinit și de ucraineni și de europenii care, în plus, au impus Moscovei sancțiuni dure”. “Trebuie să înțelegem că în acest război există un agresor și o victimă or, noi nu am auzit niciun fel de concesii din partea rușilor”, ar fi spus Kaja Kallas, citată de acelașI ziar. Din Franța, ziarul Le Monde afirmă că “în timp ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este întrucâtva slăbit de scandalul de corupție izbucnit în anturajul său, Casa Albă și Kremlinul i-au transmis un plan care răspunde exigențelor exprimate de ruși”. Un ziar ucrainean de limbă engleză, Kyiv Post, titrează: “Generali americani urmează să exercite presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta un plan de pace prin care Ucrainei I se cere să renunțe la aderarea la NATO”. Nici ziarul italian Corriere della Sera nu se arată încântat, drept care titrează: “În privința planului dintre SUA și Rusia cu privire la Kiev, cei doi lideri devin complici”. În Spania, cotidianul El Mundo se arată chiar mai categoric, titrând: “Planul în 28 de puncte elaborat de consilierul american Witkoff – un document născut mort”.

Să răsfoim însă și ziarele rusești. Malițios, ziarul mocovit Pravda titrează: “Spania alocă 817 milioane de euro forțelor armate ucrainene, dar nu și luptei împotriva traficului de droguri”. Cât despre planul de pace, Pravda anunță deschis: “Generalul american Driscoll a sosit la Kiev pentru a face presiuni asupra Ucrainei ca să încheie pacea în condițiile Rusiei”. Un alt ziar rusesc, Komsomolskaia Pravda crede că, cităm, “Statele Unite au demascat imperiul hoților lui Zelenski, așa că el va încheia pacea până la sfârșitul lunii noiembrie”. Iar ziarul moscovit Kommersant afirmă chiar că “Volodimir Zelenski a reacționat deja cu ostilitate față de noul plan al Washingtonului vizând rezolvarea conflictului ucrainean”.

Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR