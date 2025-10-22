Revista presei internaționale, 22 octombrie 2025

Nu putem să nu observăm că, mai peste tot, ziarele se arată preocupate în primul rând de situația din țara lor, iar prima pagină este, nu de puține ori, ocupată de personalități locale.

De exemplu, în Japonia, pe prima pagină a ziarelor se află Sanae Takaishi, cea care, ieri, a devenit prima femeie ajunsă premier din istoria țării. Cotidianul Asahi Shinbun subliniază că, astfel, „Sanae Takaishi a devenit cel de-al 104-lea premier din istoria țării și totodată prima femeie ajunsă într–o asemenea funcție. În vârstă de 64 de ani, Sanae Takaishi urmează să își anunțe echipa cu care va guverna”. Un alt ziar nipon, The Japan Times, estimează că „guvernul dnei Takaishi se va arăta mai strâns la pungă, iar disensiunile de pe scena politică niponă ar putea împiedica planurile noului premier în privința exonomiei”.

În Franța, pe prima pagină a ziarelor se află fostul președinte Nicolas Sarkozy, care, ieri, s-a deplasat spre un penitenciar pentru a-și executa condamnarea. Ziarul Le Monde informeaază că, „în uralele susținătorilor, Sarkozy s-a deplasat ieri (21 octombrie) la peniteciarul Santé, unde își va executa condamnarea la 5 ani de închisoare”. Un alt ziar francez, Le Figaro, consideră că „Sarkozy ar mai avea la dispoziție o serie de mijloace prin care să-și conteste detenția”. Și totuși, ziarul Libération notează că „simpatizanții fostului președinte au scandat Nicolas! Liberté! (Nicolas! Libertate!)”.

În Marea Britanie, Andrew este cel care ocupă prima pagină a ziarelor. Este vorba despre fostul prinț Andrew, iar cotidianul britanic The Independent consideră că, „pentru monarhia britanică, pierderea titlului princiar reprezintă o cotitură”. Un alt ziar britanic, Daily Mail, marchează încă o așa-zisă ‚bilă neagră’ în contul prințului renegat, subliniind că, „de peste 20 de ani, el nu și-a achitat chiria pentru o proprietate a sa, care număra nu mai puțin de 30 de dormitoare”.

Dar, în sfârșit, în Rusia, și nu doar acolo, președintele Vladimir Putin este cel care ocupă prima pagină a ziarelor. În ziarul Pravda, un comentator se arată uluit: „Ca întodeauna, liderul rus a surprins prin vastele sale cunoștințe pe diverse teme. Economie, istorie, probleme militare, pedagogie, psihologie – toatea astea sunt, cum s-ar spune, subiecte foarte familiare pentru Vladimir Putin”. Și tot legat de Rusia, trebuie din nou menționată Maria Zaharova, faimoasa purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, care, potrivit ziarului moscovit Kommersant, ar fi declarat: „Așa cum sunt acum, membrii UE sunt uimitori. În mod regulat, declarațiile lor fie datează de dinainte de Potop, fie sunt absurde”. O concluzie ar veni din partea ziarului american The New York Times, care observă: „În privința Ucrainei și a Rusiei, multă vorbărie, dar puține lucruri s-au schimbat”.(Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR)