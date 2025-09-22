Revista presei internaționale, 22 septembrie

”Aeroporturile europene își revin treptat după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in”, titrează CBS News, în timp ce Time Magazine descrie haosul provocat timp de două zile, cu sute de întârzieri și anulări de curse, cele mai afectate fiind aeroporturile din Bruxelles, Londra și Berlin.

Euronews constată că aeroportul din Bruxelles continuă se confrunte cu probleme majore, cerând anularea a jumătate din zborurile ce ar fi urmat să fie efectuate luni. ”Rămâne neclar cine se află în spatele atacului cibernetic. Cu toate acestea, Comisia Europeană a confirmat că siguranța aviației și controlul traficului aerian nu au fost afectate și a declarat că nu există indicii ale unui atac pe scară largă sau grav”, mai scrie Euronews.

Între timp, ”Rusia testează din nou limitele NATO în Europa de Est”, după ce două țări membre NATO, Estonia și Polonia, ”au denunțat vineri încălcarea spațiului lor aerian de către avioane de vânătoare rusești”, notează El País.”Estonia, care își închisese spațiul aerian după ce mai multe drone rusești au survolat Polonia pe 10 septembrie, a detectat trei avioane care i-au survolat teritoriul său timp de 12 minute”, iar ”Varșovia, la rândul său, a avertizat că o altă pereche de avioane de vânătoare rusești a trecut la joasă altitudine peste una dintre platformele sale petroliere din Marea Baltică”, detaliază cotidianul spaniol. ”Îngrijorarea a fost atât de mare încât prim-ministrul eston, Kristen Michal, a cerut vineri seară activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări formale între aliați în cazul unei amenințări directe împotriva unui aliat”, scrie și La Repubblica. În replică, ministrul rus al apărării, citat de agenția Tass a negat orice încălcare a spațiului aerian al țării vecine, susținând că ”zborul a avut loc în strictă conformitate cu reglementările internaționale”, iar ”avioanele ruseşti nu au deviat de la ruta de zbor convenită”. Ediția europeană a revistei Politico notează că această nouă incursiune rusească pe cerul european vine în contextul în care Comisia Europeană a propus vineri o nouă serie de sancțiuni asupra tranzacțiilor energetice și financiare rusești. Bloomberg anunță că, la cererea Estoniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian, iar, potrivit Reuters, marți va avea loc și o ședință a Consiliului NATO pe aceeași temă.

France 24 consideră însă că subiectul dominant al Adunării Generale a ONU care începe luni este recunoașterea statului palestinian de o serie de țări. Arabia Saudită și Franța vor coprezida o reuniune pentru susținerea soluției a două state în conflictul israeliano-palestinian. ”Demersul, delicat și parțial simbolic,/…/ ar putea duce la o spirală negativă de confruntare suplimentară, pe fondul temerilor că Israelul va răspunde prin anexarea unor părți din Cisiordania, acțiune care, la rândul său, ar duce la sancțiuni comerciale din partea Europei și la o izolare politică suplimentară pentru Israel”, comentează The Guardian. Cotidianul britanic notează că Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat deja de duminică recunoașterea oficială a unui stat palestinian, iar alte state care vor face anunțul luni la conferința specială ONU vor fi Franța, Belgia, Luxemburg, Portugalia, Malta și, eventual, Noua Zeelandă și Liechtenstein.The Guardian mai scrie că demersul se înscrie în cadrul unui plan inițiat de președintele francez Emmanuel Macron și face parte dintr-un proces mai amplu care ar include o Autoritate Palestiniană reformată și aleasă democratic ce ar urma să înlocuiască în Gaza organizația Hamas, care ar fi dezarmată și desființată. Dar după cum remarcă, tot The Guardian, ”miniștrii occidentali recunosc că principalul punct slab al planului lor cu privire la viitorul unui stat palestinian, pe lângă lipsa sprijinului israelian, este influența incertă pe care o au asupra reformării Autorității Palestiniene și a dezarmării Hamas”.

Replica Israelului a venit imediat. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că recunoașterea unui stat palestinian este o „recompensă uriașă pentru terorism”, notează Reuters care preia și reacția ministrului israelian de externe, care a avertizat că ”recunoaşterea unui stat palestinian destabilizează şi mai mult regiunea”. ”Recunoașterea statului palestinian de către trei aliați ai SUA stârnește critici și din partea republicanilor”, remarcă Axios, în timp ce USA Today consideră că un astfel de demers pune ”politica acestor țări în contradicție cu poziția lui Donald Trump într-o problemă internațională majoră”. Politico observă și diviziunile existente la nivel european, detaliind că la inițiativă nu vor participa nume europene mari, precum Germania și Italia, și nici Olanda sau Grecia. ”Încercarea președintelui francez de a afișa un front comun în problema palestiniană dezvăluie și cât de dezbinată se prezintă Europa Occidentală, mai ales când țările UE și NATO se comportă cu multă precauție în relația cu Donald Trump din cauza războiului din Ucraina”, conchide Politico. (Carolina Ciulu)