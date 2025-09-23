Revista presei internaționale – 23 septembrie

Date fiind apropiatele sale alegeri parlamentare, Republica Moldova se află pe prima pagină a ziarelor străine, iar comentariile evidențiază problemele cu care se confruntă țara înaintea acestui scrutin.

„Ieri (22 septembrie,n. red.), președinta Moldovei, Maia Sandu, a acuzat Rusia că cheltuiește sute de milioane de euro pentru a submina alegerile parlamentare din țara sa, programate la sfârșitul acestei săptămâni”. Publicația americană Politico o citează pe Maia Sandu, care ar fi spus: „Kremlinul cheltuiește sute de milioane de euro ca să cumpere sute de mii de voturi de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și din străinătate. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu minciuni, iar sute de oameni sunt plătiți ca să provoace dezordine, violențe și teamă”. „Rusia nu influențează alegerile din Moldova”, titrează ironic prestigioasa revistă americană Foreign Policy. Aceeași revistă subliniază că, „după cel de-Al Doilea Război Mondial, sprijinul acordat unor democrații fragile, precum Moldova, s-a înscris în politica externă a ambelor partide din SUA, iar, practic, interesul Rusiei față de această țară îi depășește granițele”.

Orientul Mijlociu rămâne și el în atenția presei, iar, în Europa, sprijinul față de palestinieni pare să câștige teren. „În pofida avertismentului lansat de ministrul francez de interne, primării din peste 50 de orașe din Franța, printre care și Lyonul, au arborat drapelul palestinian”, titrează cotidianul francez Le Monde. „Portugalia recunoaște oficial statul palestinian”, a anunțat ministrul portughez de externe, Paulos Rangel, citat de publicația portugheză Diario de Noticias. În opinia ministrului portughez, „recunoașterea Statului Palestina reprezintă singura cale spre o pace justă și durabilă”. Dar, după cum era de așteptat, reacția Israelului nu s-a lăsat prea mult așteptată. Pe marginea aceluiași subiect, presa israeliană se arată și ea elocventă. Iată câteva titluri: „Greve, rezistență, refuz – israelienii trebuie să lanseze un război neviolent împotriva guvernului”, subliniază cotidianul israelian Ha’aretz. Iar The Times of Israel afirmă că “Israelul rămâne unit după ce tot mai multe țări au recunoscut statul palestinian, dar s-ar putea ca premierul Netanyahu să meargă prea departe”. Același ziar subliniază că “Hamas exultă, dar opoziția se alătură coaliției de guvernământ, condamnând acest adevărat tsunami legat de recunoașterea statului palestinian”.

Vești interesante vin și din Rusia. “Putin propune prelungirea cu încă un an a acordului pe teme nucleare convenit cu Statele Unite”. Ziarul american The New York Times afirmă că, “potrivit declarațiilor președintelui Vladimir Putin, Rusia nu dorește să provoace o cursă de înarmare strategică cu Statele Unite”, dar același ziar opinează că “obiectivul este limitat”. Și, în sfârșit, o știre din ziarul moscovit Kommersant: “Rusia nu va susține candidații occidentali la funcția de secretar general al ONU”, susține ziarul, citând o declarație a lui Kiril Logvinov, directorul unui departament din Ministerul rus de Externe. Kommersant afirmă că, potrivit declarațiilor lui Logvinov, “sub pretextul unei propuneri de compromis, la conducerea ONU ar putea ajunge încă un politician vest-european sau, pur și simplu, anglo-saxon”.

