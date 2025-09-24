Revista presei internaționale – 24 septembrie

„Cine a ucis Națiunile Unite?” se întreabă Corriere della Sera, care publică un amplu articol despre declinul ONU. Analiza pornește de la ideea că, în fața celor mai sângeroase conflicte actuale – Ucraina și Gaza – ONU a devenit „irelevantă”: „Nimeni nu își mai imaginează că Națiunile Unite pot pune capăt celor mai teribile două conflicte ale timpului nostru”.

Textul trece în revistă momentele de glorie și de eșec ale organizației:

Coreea (1950-1953), când Consiliul de Securitate a autorizat intervenția militară internațională – „un precedent aproape irepetabil”.

Decolonizarea – când ONU a servit drept forum pentru noile state independente.

Kuweit (1991) – „apogeul credibilității ONU”, când Consiliul de Securitate a autorizat coaliția împotriva lui Saddam Hussein.

Rwanda (1994) și Bosnia (1995) – episoade care au demonstrat că ONU e „neputincioasă în fața genocidului”.

Kosovo (1999) – când ONU a fost pur și simplu ocolită de NATO.

Irak (2003), Siria (2011), Ucraina (2014 și 2022) – crize în care veto-urile marilor puteri au paralizat instituția.

Concluzia este amară: „Limitările ONU sunt înscrise în ADN-ul său. Ori de câte ori un membru permanent este implicat într-o criză, ONU devine spectator”.

În contrast, Jornal Económico din Portugalia prezintă cea de-a 80-a Adunare Generală ca pe o șansă de relansare a organizației: „Nu va fi doar încă o sesiune anuală; va fi momentul în care ONU va trebui să-și dovedească relevanța, să-și reafirme legitimitatea și să demonstreze că poate fi în continuare arena capabilă să echilibreze puterea și justiția în secolul XXI”. Dar cel mai dramatic subiect al Adunării Generale din acest an este genocidul din Gaza. În fața blocajului din Consiliul de Securitate, o serie de țări occidentale (Australia, Canada, Portugalia, Regatul Unit și Franța) se pregătesc să recunoască oficial Palestina: „Un gest, deși tardiv, care reprezintă nu doar o corectare a unor erori istorice, ci și un semn că o parte a Occidentului nu mai poate ignora strigătul moral și politic pentru dreptate”.

Concluzia publicației portugheze: „Dacă ONU nu va reuși să răspundă genocidului aflat în curs, să reformeze structurile care perpetuează privilegiile și să ofere o voce majorităților globale, își va pierde definitiv capacitatea de a reprezenta speranța unui sistem internațional bazat pe norme, mai degrabă decât pe forță”.

De la tribuna Adunării Generale a ONU, Emmanuel Macron a rostit cuvintele care au făcut înconjurul lumii: „A sosit momentul”. Într-un discurs mult așteptat, președintele francez a anunțat recunoașterea oficială a statului Palestina, în numele „fidelității Franței față de angajamentul istoric în Orientul Mijlociu”, citim în France 24. Macron a subliniat responsabilitatea istorică a Parisului: „Trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra însăși posibilitatea unei soluții cu două state, cu Israelul și Palestina trăind în pace și securitate”.

Cotidianul spaniol El País, care amintește că Madridul recunoscuse Palestina încă din 2024, salută pasul Parisului: „Franța s-a alăturat mișcării globale în favoarea soluției cu două state”, un „gest istoric” menit să încurajeze pacea. În Italia, La Stampa titrează „Palestina: Revoluția franceză”, apreciind „curajul” lui Macron, care „a preluat conducerea” în chestiunea palestiniană, idee reluată și de Daily Telegraph. Publicația britanică observă însă că, deși Londra a recunoscut Palestina pe 21 septembrie, „Franța este percepută ca fiind cel mai arogant și puternic membru al tandemului”, devenind astfel principala țintă a criticilor israeliene.

Presa americană accentuează dimensiunea geopolitică. The Washington Post titrează: „Franța îl sfidează pe Trump”, interpretând recunoașterea drept o poziționare frontală împotriva Washingtonului, aliat tradițional al Israelului.

În timp ce Parisul și Londra au făcut pasul recunoașterii, Roma rămâne prudentă, observă Corriere della Sera. Premierul Giorgia Meloni a declarat: „Nu mă opun recunoașterii Palestinei, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă asta. Sintagma „două state pentru două popoare” riscă să devină o formulă „inadecvată”, departe de realitatea de pe teren: „Despre ce stat palestinian vorbim? În acest moment a mai rămas foarte puțin teritoriu”. Și ministrul său de externe, Antonio Tajani, a reluat ideea: „Suntem în favoarea recunoașterii Statului Palestina, dar mai întâi trebuie să-l construim”, citează publicația italiană.

În teritoriile palestiniene, presa locală a reflectat momentul cu entuziasm. Cotidianul Al-Quds a titrat cu un vers din imnul rezistenței palestiniene, iar Al-Ayyam a jubilat: „Palestina triumfă”.

Tonul este cu totul diferit la Tel Aviv. Cotidianul israelian Yediot Aharonot a descris recunoașterea simultană de către mai multe state occidentale drept „un tsunami politic de o intensitate aproape fără precedent în istoria Israelului”. Premierul Benjamin Netanyahu a reacționat furios, denunțând decizia ca pe „o recompensă colosală pentru terorism” și amenințând cu măsuri radicale, inclusiv „anexarea unilaterală a Cisiordaniei.

Europa trăiește zile tensionate, între dronele care paralizează aeroporturi și avioanele rusești care încalcă spațiul aerian NATO. Presa internațională reacționează la incidentul de la aeroportul din Copenhaga, închis după ce mai multe drone au survolat zona. La Libre Belgique relatează declarația premierului danez Mette Frederiksen, care a denunțat „cel mai grav atac asupra unei infrastructuri critice”. Serviciile de informații daneze (PET) avertizează asupra unei „amenințări importante de sabotaj”, iar poliția subliniază că este vorba despre „un actor competent (…), care are instrumentele necesare pentru a se face remarcat”. Agenția italiană ANSA citează un oficial european care subliniază că „nu a fost o încălcare accidentală, ci una intenționată a spațiului aerian european”, amintind episoade similare petrecute în Polonia, România și Estonia.

Corriere della Sera leagă incidentul de la Copenhaga de contextul războiului din Ucraina și de noua strategie a Moscovei. Ziarul notează că este prima dată când Rusia pare să vizeze o țară care nu îi este vecină și nu se află în tradiționala „zonă de influență”: „Acest pas marchează un salt de calitate”.

Explicația ar ține de rolul Danemarcei: este un stat care a încheiat în iulie un acord pentru producția de drone și rachete ucrainene pe teritoriul său. Racheta Flamingo, cu o rază de 3.000 km, oferă pentru prima dată Kievului posibilitatea de a lovi ținte adânc în Rusia fără aprobarea Occidentului.

De asemenea, Norvegia – afectată și ea luni seară de atacuri cu drone – este printre cei mai mari susținători ai Ucrainei, raportat la PIB. Concluzia publicației italiene: „Mesajul Moscovei este clar: oricare țară care se implică în susținerea Ucrainei va fi ținta atacurilor hibride. Astăzi, dronele. Mâine, cine știe…”.

Marți, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit la cererea Estoniei, după ce trei MiG-31 rusești au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian estonian.

La Libre Belgique citează comunicatul Alianței: „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni (…). Rusia să nu se înșele: NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele necesare pentru a se apăra”. Secretarul general Mark Rutte a precizat că „doborârea MIG-urilor nu era necesară”, deoarece nu s-a identificat „nicio amenințare imediată”. Totuși, el a avertizat: „Dacă se dovedește necesar, vom lua toate măsurile pentru a ne apăra orașele, populația și infrastructura”.

Dacă pentru Copenhaga incidentele aeriene reprezintă „cel mai grav atac asupra unei infrastructuri critice”, pentru NATO e un test al solidarității, iar pentru Moscova – un pas deliberat de intimidare a Europei care sprijină Ucraina.

Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare de duminică, un scrutin descris de președinta Maia Sandu drept „cel mai important din istoria țării”. Miza: menținerea parcursului pro-european sau o schimbare radicală de direcție spre orbita Moscovei.

În acest context, Euronews atrage atenția asupra unui val de dezinformare generată de inteligență artificială, atribuită Rusiei, care vizează subminarea Partidului Acțiunii și Solidarității (PAS), aflat la guvernare. ONG-ul românesc Expert Forum a descoperit o sută de conturi TikTok false care au strâns aproape 14 milioane de vizualizări în doar o lună, promovând mesaje de frică și resentiment împotriva PAS.

Promo-Lex a identificat o rețea paralelă de 500 de conturi false care au acumulat 1,3 milioane de vizualizări în trei zile, manipulând algoritmii TikTok cu hashtag-uri legate de alegeri.

După cum remarcă Euronews, alegerile din 2025 din Moldova devin un referendum geopolitic amplificat de instrumentele dezinformării moderne. Dacă în trecut propaganda rusească se baza pe televiziuni și trolli, astăzi arsenalul include inteligența artificială, rețele de conturi false și campanii virale coordonate.

Întrebarea esențială este: va reuși Chișinăul, cu sprijin european, să protejeze integritatea votului sau IA va oferi Kremlinului o nouă armă pentru a bloca drumul Moldovei spre UE?