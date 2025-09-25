Revista presei internaționale – 25 septembrie

Alegerile parlamentare care vor avea loc duminică în Republica Moldova se află în centrul atenției presei internaționale. Premierul Moldovei acuză Rusia că folosește alegerile din această țară pentru a prelua puterea, titrează The Washington Post.

“Dorin Recean a avertizat miercuri că Rusia cheltuiește sute de milioane de euro pentru a ’prelua puterea’ la viitorul scrutin parlamentar crucial, care ar putea deraia cursul țării către Uniunea Europeană”. „Declarațiile lui Recean au venit cu câteva zile înainte de alegerile de duminică, când moldovenii sunt chemați să aleagă un nou parlament cu 101 mandate, într-un vot pe care mulți îl consideră o alegere clară între Est și Vest”. „Republica Moldova se află în campanie electorală. Federația Rusă se află și ea în campanie electorală”, a spus premierul după o ședință de guvern. „Doar că noi facem campanie în țara noastră, iar Federația Rusă vrea să facă campanie nu acasă la ei, ci în țara noastră”. Recean a acuzat Kremlinul că „încearcă să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană” a moldovenilor. „Nu este o bătălie electorală obișnuită”, a spus el. „Este o asediere a țării noastre”.

Comentând afirmațiile președintelui Republicii Moldova privind presupusul amestec al Rusiei în alegerile parlamentare din țară, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Gazeta.ru, a opinat că „autoritățile de la Chişinău împiedică mulți cetățeni moldoveni să își exprime prin vot nemulțumirea față de actuala conducere a republicii”. „Nu este vorba despre o încercare a Rusiei de a exercita influență. Este vorba despre nemulțumirea unei mari părți a populației moldovene, deoarece nu au voie să își folosească voturile în alegeri”.

Europa nu-și poate permite „să piardă Moldova”, a declarat președintele Ucrainei, citat de La Libre Belgique. „Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut odată Libanului și, încă o dată, răspunsul internațional este insuficient. Am pierdut deja Georgia în Europa… și, de mulți ani, Belarus se îndreaptă și ea spre dependența de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova”, a declarat el la Adunarea Generală a ONU.

„Rețele de boți, decrete guvernamentale false și chiar preoți ortodocși legați de Moscova: Rusia și-a intensificat ofensiva hibridă în Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică”, scrie Euronews citându-l pe Eugen Muravschi, analist la think tank-ul moldovenesc WatchDog.md. Moscova folosește „un arsenal de instrumente diferite, cu un flux de bani atât de mare încât este dificil să le urmărești mișcările”. „Cumpărarea de voturi, campaniile de dezinformare, boții online și utilizarea din ce în ce mai răspândită a criptomonedelor sunt principalele mijloace utilizate”.

„Își pierde Donald Trump răbdarea cu Vladimir Putin?” se întreabă Le Point, care menționează o schimbare spectaculoasă a președintelui american în favoarea Ucrainei, în fața „tigrului de hârtie” rus. Potrivit președintelui american, Kievul „poate recuceri tot” teritoriul său, iar țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian. Salutând „spiritul extraordinar al Ucrainei, care continuă să se întărească”, Donald Trump insistă că Vladimir Putin și Rusia „sunt în mare dificultate economică, este momentul pentru Ucraina să acționeze”. Potrivit lui, Kievul ar putea „să-și ia înapoi țara în granițele sale originare și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe!”. Și asigură: „Vom continua să furnizăm arme NATO”. ȚÎn acest acord tripartit, Europa plătește nota de plată și apoi livrează echipamente militare americane Kievului, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană”, comentează Le Point.

Urmărind situația din Orientul Mijlociu, Euronews se întreabă „Ce ar însemna recunoașterea statului Palestina?”. “Granițele unui viitor stat palestinian ar corespunde cu ceea ce palestinienii și rezoluțiile Națiunilor Unite au cerut de mult timp: un stat independent de-a lungul granițelor recunoscute la nivel internațional din 1967, cu Ierusalimul de Est drept capitală. Revenirea la granițele din 1967 înseamnă că un stat palestinian ar fi înființat în Cisiordania, Gaza și Ierusalimul de Est. Numai că Cisiordania și Ierusalimul de Est au fost ocupate și supuse unei activități intense de colonizare din partea Israelului încă de la Războiul de Șase Zile din 1967. Potrivit Națiunilor Unite, în Cisiordania trăiesc ilegal aproximativ 700.000 de coloniști evrei. Autoritatea Palestiniană, condusă de președintele Mahmoud Abbas, este entitatea recunoscută la nivel internațional care reprezintă poporul palestinian. Înființată după acordurile de pace din anii 1990, aceasta guvernează doar Cisiordania și Ierusalimul de Est, în timp ce Hamas, pe care UE a inclus-o pe lista grupării teroriste, controlează Fâșia Gaza”.

(Florin Matei, Agenția de Presă RADOR RADIO ROMÂNIA)