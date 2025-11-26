Revista presei internaționale, 26 noiembrie 2025

Conflictul din Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu și capacitatea instituțională a Americii de a proteja lumea liberă se regăsesc iarăși printre subiectele favorite ale presei internaționale.

Coaliția aliaților europeni ai Ucrainei s-a reunit marți în videoconferinţă, cu participarea în premieră a unui demnitar SUA, secretarul american de stat Marco Rubio, ocazie cu care Parisul a anunțat înființarea unui grup de lucru americano-european pentru „consolidarea” garanțiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, transmite agenția Reuters. Dar declarațiile părților aflate în toiul negocierilor rămân neconcludente. CNN consemnează declarația unui demnitar american cum că „ucrainenii au acceptat acordul de pace. Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au acceptat acordul de pace”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de site-ul Suspilne, declarase însă marți că „lista pașilor necesari pentru încheierea războiului poate deveni funcțională”, că „mai este încă mult de lucru” și că „aspectele delicate vor fi discutate direct cu președintele american Donald Trump”. Il Corriere Della Sera apreciază că „mingea e acum în terenul rușilor”, cu care se poartă negocieri în paralel la Abu Dhabi, și care, „surprinși de rapiditatea Occidentului, par că intenționează să dea inițial un răspuns negativ”. În orice caz, conchide ziarul italian, informațiile sunt fragmentate și deocamdată e oportună prudența. Săptămânalul francez Courrier International reține că în urma negocierilor propunerea de acord nu mai seamănă „aproape deloc” cu versiunea originală, deși rămân încă nerezolvate „problemele teritoriale și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA”. Newsweek scrie despre violarea spațiului aerian al NATO, și anume al României, de către o dronă a Rusiei care survolase și Republica Moldova, precizând că „România a descoperit de mai multe ori fragmente de drone și a mobilizat deseori avioane militare când Moscova atacă regiuni din vestul Ucrainei”. Context în care Kievul și-a reiterat propunerea privind „un sistem integrat multidimensional de apărare antiaeriană” comună cu cele două țări vecine, după noi incursiuni ale dronelor ruseşti în Moldova și România, ne informează Evropeiska Pravda.

Între timp, Parlamentul European a aprobat marţi un program de 1,5 miliarde de euro pentru finanțarea investițiilor militare în UE (programul european industrial de apărare – EDIP) și pentru sprijinirea Ucrainei, potrivit Reuters. Chiar la timp, ar putea spune britanicul The Guardian, al cărui editorial consideră că „Zelenski ar putea avea cărți mai bune pentru pace cu ajutorul europenilor”. „Indiferent că e din naivitate, o interpretare grosieră a realpolitik-ului sau dorința lacomă de a deschide piețele rusești, Trump și consilierii lui au părut în mod repetat că au de gând să pledeze pentru pace în termenii Moscovei. Dar a căuta o busolă morală la Casa Albă e un exercițiu inutil. Liderii Europei trebuie să înceapă să influențeze realitatea din teren.” Portalul european Politico are însă o opinie radical diferită, titrând: „Alegerea sumbră a lui Zelenski – ori acceptă planul Trump, ori se bazează pe șovăielnicii săi prieteni europeni”. „În ciuda aclamatului «progres bun» de la Geneva, statele europene sunt încă prea slabe sau prea timide pentru a putea salva Ucraina, chiar și dacă i-ar acorda un împrumut din activele rusești înghețate.” Propunerea inițială a SUA provoacă îngrijorare și dincolo de Europa: The Jerusalem Post îl consideră un „avertisment pentru Israel”, întrucât „«pacea» lui Trump pentru Ucraina îi cere unei țări de un eroism consecvent să-și accepte propria anihilare”. „La fel ca asigurările lui Trump pentru Israel referitor la dezarmarea Hamasului și «forța de stabilizare» din Gaza, oferta e manipulatoare și falsă.”

Poziția administrației Trump în privința conflictului din Orientului Mijlociu e criticată și de un editorial din The Wall Street Journal. Cum și Hamas și Hezbollah nu-și respectă angajamentul de a se dezarma, Israelul se vede nevoit să lovească cele două organizații teroriste. Numai că SUA aplaudă loviturile din Liban, dar se plâng de cele din Gaza. Or, dacă guvernului libanez îi e frică să dezarmeze Hezbollah, iar statele musulmane refuză să trimită trupe în Gaza cât timp Hamas mai e înarmată, impasul nu poate fi soluționat decât de armata israeliană. „Obiectivul Israelului, validat până și de Consiliul de Securitate al ONU, e demilitarizarea Gazei” și va presupune „utilizarea forței necesare pentru atingerea unui obiectiv rezonabil”. Cotidianul britanic The Telegraph relatează despre dificultățile pe care le întâmpină teocrația iraniană cu disciplina interpușilor ei după conflictul cu Israelul. Teroriștii islamiști Houthi din Yemen refuză de o vreme să mai asculte de Teheran, dat fiind că se simt mai siguri pe propriile picioare: „controlează Sanaa, tipăresc bani, colectează impozite, fură ajutoare, fac contrabandă cu droguri, le vând arme grupărilor teroriste din Africa și perturbă rutele maritime internaționale din Marea Roșie”. În plus, nici unele miliții șiite din Irak nu mai vor să asculte de Iran. Drept urmare, „criza marionetelor Iranului constituie o transformare fundamentală a poziției regionale a regimului, forțând Teheranul să se confrunte cu colapsul unei strategii vechi de patru decenii construite pe baza proiectării puterii prin forțe interpuse mai degrabă decât prin intervenție militară directă”. Președintele Trump va desemna anumite filiale ale mișcării Frații Musulmani organizații teroriste, transmite BBC, ceea ce înseamnă că filialele vizate, în special cele din Liban, Iordania și Egipt, vor putea fi lovite cu „o serie amplă de sancțiuni”. Ironia sorții face ca Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, condamnat și închis pentru spălare de bani și grațiat recent de Trump, să fi fost dat în judecată în aceeași zi pentru finanțarea Hamasului, unul dintre tentaculele Frăției Musulmane. O analiză a site-ului israelian Ynet News apreciază că măsura Washingtonului ar putea însemna sfârșitul pentru „planul pe 100 de ani al Frăției Musulmane”. „Actualele probleme din SUA ale Frăției Musulmane nu reprezintă vreo evoluție abruptă. Ele reflectă mai degrabă o reacție lentă și tardivă la strategia pe care mișcarea o aplică de peste trei decenii: construcția unei infrastructuri de învățământ și comunitare, rețele de asociații, organizații studențești, canale internaționale de finanțare și controlul unor instituții ale administrației locale cu scopul de a exercita influență culturală, politică și legislativă din interiorul statului.”

Două publicații de renume trag semnale de alarmă în privința capacității SUA de a acționa eficient pe plan extern. „Moartea diplomatului în America lui Trump”, titrează The Financial Times, observând că „departamentul de stat a fost tras pe linie moartă”, cu excepția șefului său, și politica externă e realizată de negociatori foarte competenți în lumea afacerilor, dar novici în privința relațiilor internaționale. Acest stil informal vine la pachet cu riscul de a pierde din vedere aspecte importante (transformarea Afganistanului și Sahelului în focare de terorism, de exemplu) și cu cel de a pierde încrederea partenerilor (de pildă Olanda e reticentă mai nou să facă schimb de informații secrete cu SUA). The Washington Post abordează în schimb aspectul militar într-un editorial intitulat „Arsenalul democrației nu poate lupta așa”, semnalând de data aceasta o deficiență provocată nu de politicieni, ci de birocrație. Mai precis, „Congresul și Pentagonul se chinuie să repare sistemul de achiziții militare care răsplătește conformismul în detrimentul inovației”. Sistemul actual datează din anii ’60, când SUA au adoptat „stilul sovietic al planificării centralizate”. „Ironia istoriei: China comunistă a adoptat acum câțiva ani dinamica pieței și vechiul nostru manual capitalist pentru a-și moderna armata.” Iar dacă „producția înseamnă descurajare”, avertizează Post, atunci sistemul nostru actual de achiziții militare invită la conflict, nu-l descurajează. „URSS a pariat pe planificare centrală și s-a prăbușit. America a pariat pe competiție și a prevalat. Dacă am reveni la principiile competiției și șanselor în achizițiile militare, atunci ne-am putea descuraja adversarii, n-am putea proteja trupele și i-am putea demonstra, încă o dată, lumii forța unei societăți libere.”

Andrei Suba, RADOR RADIO ROMÂNIA