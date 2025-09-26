Revista presei internaționale, 26 septembrie 2025

Presa internațională continuă să aloce spații largi alegerilor de duminică din Republica Moldova, încercând să răspundă la o întrebare pusă încă din titlu de mai multe publicații și site-uri de știri, precum The Guardian, Reuters sau Deutsche Welle: De ce sunt atât de importante alegerile din Moldova? ”O țară mică, o decizie mare”, este titlul folosit de EuObserver pentru a comenta că ”Moldova se confruntă cu un test de rezistență a democrației”, ”cu posibile implicații pentru întregul continent european”. Bloomberg observă că ”deși are o populație de doar 2,4 milioane de locuitori și una din cele mai mici economii ale Europei, fosta republică sovietică a atras o atenție peste măsură din partea unor democrații puternice de pe continent și din partea Rusiei lui Vladimir Putin”. Și asta pentru că, după cum explică Politico, este vorba despre ”o confruntare geopolitcă”. ”Moscova a mobilizat sume uriașe de bani – nu doar pentru a convinge, ci și pentru a cumpăra direct alegătorii”, scrie Politico, citând-o pe președinta Maia Sandu, dar și pe Victoria Olari, cercetătoare la Atlantic Council, care susține că „ceea ce diferențiază Moldova de alte țări vizate de Rusia este cât de deschisă este interferența – nici nu se mai obosesc să o ascundă”. ”Dacă strategia Moscovei se dovedește a fi încununată de succes, consecințele pentru R.Moldova și pentru întreaga Europă ar putea fi uriașe”, avertizează Politico, citându-l pe consilierul pe securitate națională de la Chișinău, Stanislav Secrieru: „Oricine controlează parlamentul, controlează guvernul – iar Moscova vede acest lucru ca pe o poartă de destabilizare nu doar a Moldovei, ci și a Ucrainei și a statelor membre ale UE”. Rusia, la rândul său, declară că ”monitorizează cu atenţie viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, sperând la obiectivitatea acestora și pronunţându-se pentru restabilirea relațiilor cu republica”, transmite agenția rusă Tass. Tot Tass preia și îndemnul oligarhului Ilan Șor ca moldovenii să voteze împotriva partidelor pro-occidentale. Între timp, un alt oligarh a revenit joi la Chișinău ”în cătușe”, după cum relatează Ziarul de Gardă despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc care a fugit din Moldova în 2019, după ce a pierdut puterea. ”Grecia l-a extrădat pe oligarhul moldovean acuzat de furtul secolului, echivalent cu 10% din PIB-ul țării”, titrează și publicația greacă To Pontiki, amintind că în Grecia acesta locuia într-o vilă din suburbiile Atenei și că a fost arestat în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion spre Dubai. Știri.md preia reacția Maiei Sandu dintr-un mesaj pe rețelele sociale: „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a scris președinta Republicii Moldova.

În planul războiului din Ucraina, o scrisoare adresată publicației Financial Times de cancelarul german Friedrich Merz marchează un nou moment de cotitură, după cum observă Il Corriere della Sera. Concret, Germania se arată deschisă utilizării fondurilor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei împotriva invaziei rusești. Potrivit lui Merz, această mișcare ar putea debloca un împrumut de 140 de miliarde de euro care ar oferi Kievului „puterea de a rămâne în joc”. Ziarul italian consideră că ”Berlinul se arată deschis acestei situaţii deoarece acum, europenii sunt convinși că au rămas singuri. La două zile după declarația lui Trump cum că „Ucraina poate recâștiga tot teritoriul pierdut cu ajutorul Europei” – a doua parte a declarației apare deja mult mai clară. Așa au interpretat-o ​​separat atât Financial Times, cât și New York Times, după ce au discutat cu surse diferite, iar această analiză logică a fost confirmată joi și de premierul polonez Donald Tusk: optimismul american nu ar trebui să ne surprindă; înseamnă că Statele Unite se retrag din Ucraina”. „Mai bine adevărul decât iluziile”, a mai susținut Tusk, citat de Il Corriere della Sera.

În Franța, pentru prima dată în istoria țării, un fost șef de stat este condamnat la cinci ani închisoare cu executare, scrie Liberation, detaliind că Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării cu bani libieni a campaniei sale prezidențiale din 2007. ”De la putere la închisoare: Decăderea uluitoare a unui lider cândva dinamic, dar și controversat care a promis să producă o schimbare în Franța”, este concluzia site-ului de știri Frace24.

În final, ne oprim asupra îndemnului Băncii Centrale Europene: «Keep calm and carry cash», adică „Păstrați-vă calmul și purtați numerar cu dumneavoastră”. Concret, după cum scrie Il Corriere della Sera, BCE consideră că banii cash sunt „o componentă esențială a pregătirii naționale pentru crize”, deoarece „nu numai că servesc nevoilor individuale, dar contribuie şi la o reziliență sistemică mai amplă”. Recomandarea este de a păstra mereu în casă o sumă „suficientă pentru a acoperi nevoile esențiale pe o perioadă de timp de aproximativ 72 de ore”. Concret, studiul recomandă păstrarea unei sume cash între 70 și 100 de euro pentru fiecare membru al familiei, iar astfel de recomandări au fost deja emise de mai multe guverne europene, precum Olanda, Finlanda sau Austria, mai scrie cotidianul italian.

Carolina Ciulu, RADOR