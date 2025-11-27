Revista presei internaționale, 27 noiembrie 2025

Pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea europeană, Statele Unite susțin ideea ca Germania să conducă operațiunile militare ale NATO în Europa, informează Euronews.

La Conferința de Securitate de la Berlin, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat dorința ca în viitor, Germania să își asume rolul de lider în NATO. „Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni să discute cu Statele Unite și va spune că este pregătită să își asume poziția de Comandant Suprem Aliat”, a declarat Whitaker. „Planul de pace revizuit pentru Ucraina, aflat în discuție acum, este văzut ca o indicație suplimentară a faptului că Statele Unite intenționează să își reducă rolul de lider în NATO pe viitor. În document, Statele Unite apar mai puțin ca un aliat activ și mai mult ca un mediator între NATO și Rusia”. Potrivit Comandamentului European al Armatei SUA, în Europa sunt staționați în prezent aproximativ 78.000 de soldați. ” După începerea războiul de agresiune rusesc din 2022 și revenirea lui Trump la Casa Albă, Europa se confruntă cu un val masiv de reînarmare. Viitoarele cheltuieli pentru apărare care depășesc 1% din PIB-ul Germaniei sunt scutite de frâna datoriei, iar tinerii vor fi reînrolați începând cu ianuarie 2026. Scopul este de a face Bundeswehr-ul ‘apt pentru război’, aşa cum repetă frecvent ministrul Apărării, Boris Pistorius”.

„De ce se grăbește Trump să încheie acordul privind Ucraina, în timp ce europenii se abțin?” se întreabă Il Corriere Della Sera. “Donald Trump își dorește să încheie cât mai curând posibil acordul de pace dintre Rusia și Ucraina. În opinia sa, liderul de la Kremlin nu a fost niciodată văzut ca un adevărat adversar al Statelor Unite, ci mai degrabă ca un partener cu care să se stabilizeze echilibrul de putere în diverse regiuni ale lumii, începând cu Europa și Orientul Mijlociu. Aşa cum a spus secretarul american de Stat, Trump vrea să ‘meargă mai departe’, concentrând eforturile președinției pe un posibil acord de partajare a terenurilor cu China și pe revitalizarea influenței SUA în Golful Persic și America de Sud”. „Europa nu s-a aflat niciodată pe lista priorităților lui Trump. Aliații occidentali rămân parteneri comerciali importanți, desigur, dar în același timp sunt văzuți și ca o gaură neagră în care dispar activele militare și financiare. Pentru Trump, încheierea conflictului ar însemna și oprirea fluxului de resurse către apărarea europeană, chiar dacă cheltuielile militare pe Bătrânul Continent sunt estimate la doar 15% din bugetul total al SUA, în valoare de 900 de miliarde de dolari”.

„Un Trump optimist îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Putin”, titrează Courrier International. Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, va discuta săptămâna viitoare, la Moscova, cu Vladimir Putin „câteva puncte de dezacord rămase” care trebuie rezolvate pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În avionul spre Florida, cu ocazia Zilei Recunoștinței, președintele american „și-a exprimat optimismul cu privire la progresul negocierilor”, afirmând că „au mai rămas doar câteva puncte de dezacord după o săptămână de discuții intense”, relatează The Washington Post. „El a specificat însă că nu se va întâlni cu liderii țărilor aflate în război până când acestea nu se vor afla în etapele finale ale unui acord”, adaugă cotidianul. „Totuși, dl Witkoff ar putea fi slăbit de dezvăluirile explozive ale agenției Bloomberg, care detaliază o conversație foarte ’amicală’ din 14 octombrie cu Iuri Ușakov, consilierul-șef pe probleme de politică externă al președintelui rus, în timpul căreia le-a explicat rușilor ’cum să câștige grațiile lui Trump înainte de a aborda problema sensibilă a unui plan de pace ruso-ucrainean”, notează site-ul de știri The Daily Beast. El s-a lăudat, în special, că poate face presiuni asupra Ucrainei – și asupra președintelui american, Donald Trump – să accepte un acord de pace favorabil Moscovei”, observă The Kyiv Independent.

În timp ce Rusia cere cu insistență reducerea efectivelor armate ucrainene ca o precondiție a unui acord de pace, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă și de securitate afirmă că „accentul trebuie pus pe sacrificiile pe care trebuie să le facă agresorul, nu victima”, după cum reține Politico. Kaja Kallas a avertizat că Rusia trebuie să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a obține o „pace justă și durabilă” în Ucraina. „În orice acord de pace, trebuie să ne concentrăm pe modul în care putem obține concesii din partea Rusiei, astfel încât aceasta să înceteze definitiv agresiunea și să nu încerce să modifice granițele prin forță”, a declarat Kallas după o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe ai UE. „Avem un agresor și o victimă. Accentul ar trebui să se pună pe ceea ce trebuie să facă Rusia, agresorul, și nu pe ceea ce trebuie să sacrifice Ucraina, victima”, a adăugat ea.

Cu doar câteva zile înainte de sfârșitul lunii noiembrie, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Potrivit RAI News, flacăra va fi transportată apoi în Italia prin Atena. De acolo, își va începe călătoria prin țară, trecând prin diverse regiuni și locații importante pentru cultura și istoria italiană. Călătoria va dura 63 de zile și va acoperi aproximativ 12.000 de kilometri, implicând peste 10.000 de purtători de torță. Primii doi purtători italieni ai flăcării din Olimpia sunt două nume importante ale sporturilor de iarnă: Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond, şi Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie”. Ceremonia de predare a flăcării olimpice este programată pentru 4 decembrie, la ora 18.00, la Palatul Quirinale, în prezența președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Ceremonia de inaugurare a ștafetei torței olimpice va avea loc în ziua următoare, la ora 11.00.

Urmărind în continuare actualitatea din Peninsulă, aflăm că Papa Leon al XIV-lea își începe prima deplasare în străinătate pe 27 noiembrie, cu un pelerinaj în Turcia și Liban. Potrivit publicației de limbă turcă Sabah, „prima etapă a vizitei va fi capitala Ankara, unde Papa ar urma să lanseze un apel pentru pacea regională și să cheme la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp. Sub lumina reflectoarelor mass-media, care va documenta prima călătorie a primului papă american din istorie, Leon va vizita mausoleul fondatorului Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Papa se va întâlni, de asemenea, cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan după o ceremonie oficială la Complexul Prezidențial din Ankara. Papa Leon va călători apoi la Istanbul, după care se îndreaptă spre Liban.

(Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA)