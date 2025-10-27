Revista presei internaţionale, 27 octombrie

Alegerile din Irlanda, șansele păcii în Ucraina, turneul asiatic al lui Donald Trump și armistițiul din Fâșia Gaza se regăsesc printre temele cel mai comentate de presa internațională în acest weekend.

„Candidata independentă de stânga Catherine Connolly va deveni cel de-al 10-lea președinte al Irlandei, o funcție preponderent ceremonială, după ce a câștigat alegerile cu o victorie zdrobitoare. Ea a obținut 63% din voturi, după excluderea voturilor nule, față de 29% ale rivalei sale de centru-dreapta”, relatează Euronews. Agenția The Associated Press reține că fosta avocată, deputată din 2016, a promis după victorie că va lucra pentru „diversitate” și „pace” prin prisma „neutralității”, în politica externă fiind o voce „critică acerbă” împotriva Israelului legat de conflictul din Gaza și o opozantă a „militarizării” UE în contextul războiului din Ucraina, poziții asociate îndeobște mai degrabă cu stânga radicală decât cu cea moderată. Din cele 3,4 milioane de alegători irlandezi doar 46% s-au prezentat la vot, din care aproape 214.000 (13%) au optat să-și anuleze votul, iar alți 7% au votat un candidat liberal retras din cursă, dar rămas totuși pe buletine. Publicația irlandeză conservatoare Gript vorbește de un „cutremur politic” și „vot de protest care spulberă recorduri”; pentru comparație, la alegerile din 2018 numai 1,2% din voturi au fost anulate, iar la cele din 2024 doar 0,7%. Trăgând linie, „77,5% din electoratul irlandez fie a stat acasă, fie și-a anulat votul, fie a votat un candidat despre care știa că abandonase cursa”. Numai 22,5% din electorat le-a votat în fapt pe cele două candidate rămase în cursă. Subiectul se anunța încă de dinaintea votului suficient de important încât Irish Examiner să-și dedice acestuia editorialul de vineri, prezentând opțiunea de a merge la vot ca pe o alegere între „democrație și haos”. Britanicul The Guardian califică alegerile drept „bizare”, dat fiind că ambii candidați guvernamentali și-au compromis singuri candidatura, lăsându-i cale liberă independentei. Susținută totuși de toate cele cinci partide de stânga din parlament, într-o „colaborare fără precedent”. Care foarte probabil vor reintra rapid în conflict, chiar pentru locul lăsat vacant în parlament de Connolly. Săptămânalul conservator britanic The Spectator apreciază că rezultatul constituie o „umilire a establishment-ului irlandez” și că „electoratul a fost clar nemulțumit de opțiunile” avute. Între independentă și reprezentanta establishment-ului electoratul a optat covârșitor pentru prima. O analiză publicată duminică de cotidianul The Irish Times conchide că da, Connolly „și-a meritat victoria, însă trebuie să fie conștientă că a fost bătută măr de adevăratul învingător: indiferența. Coroana pe care a obținut-o e găunoasă”. Dacă la prezența slabă la urne adăugăm și votul apreciabil de protest, „mandatul obținut de noul prim-cetățean pare dezolant de jalnic”.

„Kievul face din nou apel la partenerii lui să-i protejeze cerul după o noapte de atacuri rusești letale”, titrează Le Nouvel Observateur, menționând că președintele Volodimir Zelenski a reiterat sâmbătă că aceștia „au sistemele necesare și pot deja ajuta la apărarea Ucrainei”. „Slovacia nu va participa la nici un program UE destinat finanțării ajutorului militar pentru Ucraina”, a declarat duminică premierul Robert Fico, citat de Reuters. „Slovacia și Ungaria, ambele cumpărătoare de energie din Rusia, se confruntă acum cu sancțiunile SUA contra companiilor petroliere Rosneft și Lukoil.” De altfel, relatează ziarul spaniol Cadena Ser, „premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că studiază modalități de a eluda sancțiunile americane împotriva a două companii petroliere rusești”. Tot el a îndemnat vineri UE „să înceteze trimiterea de arme și fonduri în Ucraina”, iar acum „se ciocnește cu SUA, în ciuda faptului că e un mare susținător al lui Trump”. Publicația americană Newsweek scrie că „în urma ultimelor teste Putin salută «nemaipomenita» rachetă nucleară de croazieră” rusească, Burevestink, deși „o serie de analiști occidentali și-au exprimat îndoieli în privința calităților ei reale”. Mai relevant e însă că „testele au survenit după ce SUA i-au impus Rusiei sancțiuni, după luni de negocieri care, spre nemulțumirea evidentă a președintelui Trump, nu prea s-au soldat cu rezultate”. Săptămânalul francez Courrier International se întreba vineri dacă „vor funcționa oare în sfârșit noile sancțiuni americane?”, observând că „după anunțul lui Trump privind măsuri coercitive contra Rosneft și Lukoil, China și India, principalii lor clienți, și-au redus drastic importurile de țiței rusesc”. „E fără îndoială una dintre cele mai importante măsuri luate de SUA, dar cred că va fi diluată de utilizarea pe scară largă a rețelelor financiare ilicite”, potrivit unei experte. The Financial Times abordează chestiunea în editorialul său de duminică, sub titlul „America bagă bețe în roatele mașinăriei de război a Rusiei”. „Noile măsuri economice nu-i vor schimba imediat calculele lui Putin. El e pregătit să încaseze daune economice grave pentru a-și putea continua războiul. Însă impactul lor nociv cumulat a început să se vadă în stagnarea economiei ruse, în inflația încăpățânată și în deteriorarea situației fiscale.”

„Trump a plecat vineri într-un turneu important în Asia, care va include în special o întâlnire în Coreea de Sud cu omologul său chinez, Xi Jinping”, informează France 24. La Kuala Lumpur Trump va participa duminică la reuniunea Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). El va merge luni și în Japonia, însă punctul culminant al turneului va fi în Coreea de Sud, unde va participa miercuri la reuniunea Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). „Trump a semnat duminică un acord de încetare a focului între Cambodgia și Thailanda, la scurt timp după sosirea în Malaezia”, consemnează La Libre Belgique, precizând că țările „s-au ciocnit de-a lungul frontierei comune timp de cinci zile în iulie, cu lupte de infanterie, artilerie și aeriene. Cel puțin 43 de persoane au fost ucise”. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că o escaladare a taxelor vamale contra Chinei e „efectiv exclusă” în urma discuțiilor comerciale „foarte bune” cu omologii săi chinezi, transmite CNN. Iar sâmbătă, informează Reuters, secretarul de stat Marco Rubio a asigurat că Taiwanul nu are motive de îngrijorare legat de apropiatele discuții comerciale SUA-China, întrucât Washingtonul nu are de gând să-l abandoneze în schimbul vreunor concesii economice: „Nimeni nu ia în calcul acest scenariu”. The New York Times anunță că negociatorii americani și chinezi au convenit deja asupra unui format de acord privind taxele vamale și alte probleme, conform ambelor părți. Care însă „au fost atente să dea de înțeles că încă nu s-a ajuns la un acord final”. Italianul Il Corriere Della Sera publică o amplă analiză socio-economică privind China, mai degrabă pesimistă, cu titlul „Ce cred (de fapt) chinezii despre americani”, pornind de la un articol din oficiosul Beijing Daily în care SUA sunt prezentate drept un „stat eșuat”. Corriere conchide însă că „China se află la o răscruce: fie acceptă o încetinire pentru a-și reechilibra modelul economic, fie va continua să alerge în zadar”. Revista americană Foreign Policy publică în schimb o analiză militară privind un potențial război sino-american. Dintre concluzii se remarcă sfatul „abandonării iluziilor confortabile”: „dacă SUA vor opta să apere Taiwanul, ele trebuie să-și construiască o capacitate industrială pentru un conflict prelungit, să adopte concepte operative care reduc la minim riscurile de escaladare [nucleară] și să-i comunice onest poporului american ce costuri ar presupune un asemenea război și de ce trebuie să fie luptat”.

În Orientul Mijlociu persistă incertitudinile în privința implementării eficiente a planului Trump pentru Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că Israelul va determina ce forțe străine vor compune forța internațională din Fâşia Gaza pentru asigurarea încetării focului, în conformitate cu planul Trump, transmite Reuters. „Rămâne neclar dacă statele arabe și altele vor trimite trupe, în parte din cauza refuzului teroriștilor palestinieni Hamas de a se dezarma, așa cum prevede planul.” În acest context e mult dezbătută relația dintre Trump și Netanyahu. The Wall Street Journal consideră că „presa le-a interpretat eronat relația și acum o face iar”. Mai precis în chestiunea anexării Cisiordaniei cu privire la care a votat favorabil Knessetul, dar respinse categoric și de Trump și de vicepreședintele JD Vance. Or, mesajele Americii nu constituie atacuri la adresa lui Netanyahu, ci mai degrabă un ajutor în lumina relațiilor complicate din interiorul coaliției sale de guvernare. Ca pentru a-i da dreptate, cotidianul israelian Haaretz afirmă că „Trump e primul președinte american care l-a forțat pe Netanyahu să capituleze”. În iunie 1996 președintele american Bill Clinton ieșea „exasperat” de la prima sa întâlnire cu proaspăt învestitul premier Netanyahu, răbufnind: „Cine-i afurisita de superputere aici?” Dat fiind „tupeul” lui Netanyahu, Barack Obama și Joe Biden „ar fi putut foarte bine să-și pună și ei aceeași întrebare”. Dar Trump „e primul președinte american care a răspuns în sfârșit la ea”. În ziarul The Jerusalem Post un analist arab apreciază că „Fâșia Gaza se apropie de cea mai mare partajare geografică și politică”, prefigurându-se împărțirea ei într-o zonă controlată direct de Israel și o alta aflată sub o administrație instabilă controlată strict de Hamas, care a acceptat pacea doar „de frica sancțiunilor americane”. „Cu certitudine Hamas nu a optat de bunăvoie să accepte planul. Pentru această grupare teroristă războiul și lupta continuă reprezintă lucrul care o menține în viață și la conducere. Persistența morții și a tensiunii e lucrul care-i conferă mișcării legitimitatea.” Publicația israeliană Ynet News avertizează că „Hamas nu se predă, ci evoluează, așezând Israelul în fața unei noi amenințări strategice”. Mai exact, „victoria militară a Israelului riscă să se preschimbe într-un regres strategic pe măsură ce Hamas se reorientează de la luptă la diplomație, ajutată de eforturile Turciei și Qatarului de a «reabilita» gruparea sub forma unui actor politic legitim, iar nu o mișcare teroristă înfrântă”. În fine, revista americană The Atlantic recunoaște că „nimeni nu știe cum poate fi implementat planul de pace”. Întrucât dezarmarea teroriștilor Hamas e esențială pentru reușita lui, dar nimeni nu pare dispus s-o supervizeze, cu excepția Israelului. Iar dacă Washingtonul nu va reuși să găsească voluntari pentru misiune, ea va face în cele din urmă obiectul unei operațiuni israeliene, cu consecințele de rigoare.

Andrei Suba, RADOR