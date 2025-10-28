Revista presei internaționale – 28 octombrie

Statele Unite și Rusia continuă să se afle pe prima pagină a ziarelor străine, având în vedere că președinții ambelor țări se remarcă prin poziții tranșante și prin declarații deseori surprinzătoare.

În ceea ce îl privește, după cum este cunoscut, președintele Statelor Unite, Donald Trump, întreprinde un turneu prin mai multe state din Asia. Ieri, 27 octombrie, președintele american a sosit în Japonia, unde a fost primit deja de Impăratul Naruhito, iar, astăzi (28 ooctombrie), se va întâlni cu Sanae Takaishi, prima femeie din istorie ajunsă la conducerea guvernului nipon. Un important ziar japonez, Asahi Shimbun, titrează: „În condiții de înaltă securitate, Tokyo se pregătește în vederea unei reuniuni la nivel înalt cu Trump”. Același ziar precizează că „este prima întrevedere dintre cei doi politicieni, fiind de așteptat ca discuțiile să se concentreze asupra unor probleme de securitate”. Ziarul japonez opinează că „noul premier ar urma să confirme angajamentul Japoniei în vederea sporirii capacității de apărare, și nu în ultimul rând, a cheltuielilor din domeniu”. Pe marginea turneului asiatic al lui Trump, ziarul american The Washington Post subliniază încărcatul program al vizitei: „Miercuri, el va părăsi Japonia îndreptându-se spre Coreea de Sud, unde se va întâlni cu președintele Lee Jae Myung, urmând ca, tot la Seul, să se întâlnească și cu liderul chinez Xi Jinping”. Ca să nu mai pomenim și faptul că, potrivit aceluiași ziar, „într-un mesaj pe Twitter, Trump și-a mai exprimat și dorința de a se întâlni și cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un. ‚Dacă vrea să ne întâlnim, eu voi fi pe-aproape’, a notat Trump, citat de The Washington Post. Referindu-se și el la turneul asiatic al președintelui Trump, ziarul german Frankfurter Allgemeine nu uită să remarce că, „în vederea vizitei lui Trump, capitala Tokyo a fost drapată în roșu, alb și albastru – culorile drapelului american”.

Dar președintele Trump rămâne în prim-plan și din cauza Rusiei, care, după cum este cunoscut, a anunțat succesul probelor legate de o rachetă nucleară. Un alt ziar american, New York Post, afirmă că „Trump i-a adresat lui Vladimir Putin un dur avestisment, legat de noua și ‚invincibila’ rachetă nucleară din țara acestuia: ‚Ei știu că dispunem de un submarin nuclear, cel mai mare din lume’”, ar fi declarat președintele Trump în fața unor reporteri. Pe marginea aceluiași subiect, ziarul francez Le Figaro titrează: „O armă demnă de sfârșitul lumii – Putin ‚vinde’ meritele superachetei sale, Burevestnik”. Dar, din Europa, premierul ungar Viktor Orban îi ține partea lui Putin: „Trump se înșeală în privința lui Putin, am să-i spun să renunțe la sancțiuni, Europa e scoasă din joc”, ar fi declarat premierul Orban, citat de ziarul italian Corriere della Sera. În publicația moscovită Nezavisimaia Gazeta, Rusia se vede însă altfel, după cum demonstrează și titlul unui aticol: „În acest an, Rusia se mândrește cu cea mai de succes monedă din lume”. Pentru ruși, o altă veste bună ar veni și din partea ziarului Kommersant, care afirmă că, „în Rusia, prețul la benzină a început să scadă”. Iar în privința temutei rachete Burevestnik, tot Kommersant anunță „vremea frumoasă din laboratoarele secrete”.

(Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR)