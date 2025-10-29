Revista presei internaționale, 29 octombrie 2025

Printr-o decizie de ultimă oră care pune sub semnul întrebării recentul acord de pace din Orientul Mijlociu, premierul israelian a anunțat că a ordonat armatei „să efectueze imediat atacuri puternice” în Fâșia Gaza, informează Reuters.

Biroul lui Benjamin Netanyahu nu a furnizat imediat informații suplimentare legate de motivul atacului însă ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că gruparea islamistă palestiniană Hamas a atacat trupele israeliene în Fâșia Gaza. „Organizația teroristă Hamas va plăti scump după ce a atacat soldații israelieni în Gaza și a încălcat acordul privind returnarea cadavrelor ostaticilor”, a declarat ministrul într-un comunicat. După cum reține La Libre Belgique, Israelul a acuzat Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului, după ce mișcarea islamistă palestiniană a returnat rămășițele unui ostatic al cărui trup fusese deja parțial recuperat de armată, provocând furie în rândul rudelor ostaticilor și al autorităților. În cadrul primei faze a acordului de încetare a focului, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, Hamas i-a eliberat până pe 13 octombrie pe toți cei 20 de ostatici în viață pe care îi ținea în Gaza de la atacul fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023. De asemenea, trebuia să returneze cele 28 de cadavre ale captivilor pe care îi ținea până la acea dată, dar până acum a returnat doar 15, invocând dificultățile în găsirea rămășițelor în teritoriul devastat de ofensiva israeliană ca răspuns la atacul din 7 octombrie.

Ucraina va avea nevoie de sprijin financiar european „încă doi sau trei ani” pentru a contracara invazia rusească, a declarat președintele Volodimir Zelenski, citat de France24. „Am subliniat din nou acest punct în fața tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii, ci că trebuie să demonstrați că, o anumită perioadă de timp, veți putea oferi un sprijin financiar stabil Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean. „Și de aceea au în minte acest program – doi sau trei ani. Războiul s-ar putea termina mai devreme, dar vor fi necesari bani pentru reconstrucție”, a adăugat el. „Pe front, armata rusă, mai numeroasă, continuă să câștige teren în anumite sectoare, în ciuda pierderilor mari și fără a realiza încă un progres major. Prioritatea Kremlinului rămâne capturarea regiunii Donețk din estul Ucrainei. În ultimele zile, a crescut presiunea asupra orașului Pokrovsk, o fortăreață regională pe care forțele ruse încearcă să o cucerească de luni de zile”.

Sancțiunile anunțate de Statele Unite la adresa giganților petrolieri ruși Lukoil și Rosneft și a companiilor străine care colaborează cu aceștia încep să producă efecte. În Ungaria, „Orban e cu spatele la zid după sancțiunile americane impuse petrolului rusesc”, titrează Courrier International. Măsurile luate de Washington împotriva Lukoil și Rosneft îngrijorează în mod special Ungaria, care importă 80% până la 90% din țițeiul său din Rusia. „Guvernul se teme de creșterea vertiginoasă a prețurilor și de penurii, fără această sursă din ce în ce mai fragilă. Liderul ungar a denunțat o ‘greșeală’ făcută de Donald Trump, cu care se va întâlni la Washington la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a-l ‘convinge să ridice’ aceste sancțiuni și ‘să stabilească un sistem sustenabil pentru economia ungară”, relatează Index. „Ungaria este puternic dependentă de petrolul și gazele rusești. Fără acestea, prețurile la energie ar crește vertiginos și ar putea apărea penurii”, a argumentat Orban, citat de site-ul de știri cu sediul la Budapesta.

Lovit puternic de sancțiunile americane, gigantul petrolier rus Lukoil își vinde activele din străinătate. Lichidarea implică mai multe rafinării și peste 2.400 de benzinării din circa zece țări, notează Courrier International. „Această retragere masivă ar putea costa scump compania emblematică a petrolului rusesc. Veniturile și profiturile companiei au scăzut cu aproximativ 30%”, a declarat un fost oficial pentru Politico. „Active semnificative sunt scoase pe piață: rafinării în Bulgaria și România, participații la proiecte petroliere din Irak, Kazahstan, Azerbaidjan, Camerun, Mexic, Egipt și Nigeria, dar și benzinăriile din zeci de țări europene – de la Bulgaria la Macedonia de Nord și chiar Statele Unite”. Forbes Rusia subliniază, de asemenea, că Lukoil și Rosneft – de asemenea vizată de sancțiunile SUA – reprezintă împreună mai mult de jumătate din exporturile de petrol ale țării. Primele consecințe se resimt în Finlanda, unde două benzinării Teboil, o filială a Lukoil, își vor închide porțile. Una dintre ele, situată la Vuorela, în estul țării, a anunțat deja „operațiuni reduse până la închiderea planificată pe 17 noiembrie”, relatează The Moscow Times.

Ascensiunea partidelor de extremă dreapta în Europa îşi continuă tendința inclusiv în Germania, după cum remarcă La Razon. „Germania traversează o schimbare politică ce îngrijorează toate partidele tradiționale. Alternativa pentru Germania (AfD), partidul de extremă dreapta, continuă să urce în sondaje, atingând niveluri fără precedent de la înființarea sa în 2013. Conform ultimelor sondaje, partidul condus de Alice Weidel și Tino Chrupalla deține aproximativ 25% din voturile federale, chiar devansând Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz. În unele state estice, precum Saxonia și Mecklenburg-Pomerania de Vest, partidul populist se apropie sau chiar depășește 40%, consolidându-și dominația într-o regiune care se simte din ce în ce mai deconectată de politica berlineză”. „Valul de extremă dreaptă nu este nou, dar saltul din ultimele săptămâni a declanșat semnale de alarmă în Cancelarie și în cadrul social-democraților. CDU și Partidul Social Democrat (SPD) au început o reflecție forțată asupra modului de răspuns la o stare de rău care se traduce prin neîncredere în instituții, teama de declin economic și respingerea imigrației”.

Ascensiunea AfD-ului „e rezultatul unui eșec profund al establishment-ului politic”, comentează pe același subiect The Spectator. „În vreme ce Germania se pregătește pentru dificultăți economice și pericolul tot mai grav al unei confruntări cu Rusia, conducătorii ei par a fi preocupați de bătălia nepotrivită. Coaliția de guvernare, partidul social-democrat SPD, ba încă și cancelarul Friedrich Merz par mai porniți să găsească modalități de a-i pune botniță partidului AfD decât să se confrunte cu realitățile care-i privesc în față. Gestionarea chestiunii AfD de către partidele și presa de centru ale Germaniei constituie un dezastru de proporții istorice. Iar aceasta tocmai pentru că nu vorbim de un accident, nu vorbim de pagube colaterale – ci de un fiasco provocat de retezarea crăcii de sub propriile picioare”.

Organizația Meteorologică Internațională a transmis că se așteaptă la o situație catastrofală în Jamaica, în condițiile în care uraganul Melissa a atins uscatul cu rafale puternice de vânt de până la 300 de km/h. Potrivit BBC, agenția ONU a descris Melissa drept furtuna secolului, care va aduce inundații și viituri de proporții. Deja s-au produs alunecări de teren, au fost smulși copaci și s-au raportat mai multe decese în Jamaica. Și Cuba se pregătește pentru trecerea uraganului, scrie The New York Times. Autoritățile cubaneze au închis aeroporturile și au suspendat serviciile de transport cu autobuzul și trenul în estul țării înainte de sosirea uraganului Melissa, potrivit Ambasadei SUA la Havana. După Jamaica și Cuba, se prevede că Melissa se va îndrepta miercuri spre Bahamas, iar meteorologii au avertizat că va rămâne un uragan puternic. Au fost emise ordine de evacuare pentru cinci districte din sud-estul Bahamasului.

(Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA)