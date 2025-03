Revista presei internaționale, 3 martie 2025

Summit-ul convocat la Londra de premierul britanic Keir Starmer, care a reunit importanți lideri europeni, susținători ai Kievului, s-a deschis la Londra în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la două zile după aprinsa altercație a acestuia cu președintele american Donald Trump, la Casa Albă, într-un moment istoric pentru securitatea Europei, informează presa internațională. În douăzeci și patru de ore, Zelenski a trecut de la „zero, la erou”, titrează The Sun, subliniind primirea călduroasă făcută de premierul britanic liderului de la Kiev.

Pe lângă îmbrățișări, premierul Starmer a avut și ceva concret de oferit, guvernul său eliberând două miliarde de lire sterline ca împrumut pentru Kiev, notează The Daily Telegraph. Un alt semn de bun venit la Londra a fost invitația la o audiență regală cu Charles al III-lea, la Westminster, completează The Guardian. Totuși, manifestările de sprijin nu l-au împiedicat pe Starmer să încerce anterior să-l convingă pe Zelenski să reia legătura cu Trump, contactându-l totodată și pe președintele american „pentru a atenua tensiunile”, premierul britanic fiind unul dintre puținii lideri care încearcă să acționeze ca mediator între Statele Unite și Europa, adaugă The Telegraph. Unul dintre cele mai extraordinare lucruri legate de această situație este acela că Marea Britanie, după Brexit și toate tensiunile care au urmat, are ocazia să joace din nou un rol de lider în Europa, crede The Guardian, iar The Independent opinează că Occidentul liber are nevoie acum de un nou lider și Keir Starmer este în poziția ideală pentru a deveni acest lider. Totuși, Sky News atenționează că poziția lui Starmer de bun prieten al lui Trump va fi testată mult mai devreme decât se aștepta. Starmer a încercat, la Londra, un dublu pariu: un nou acord Trump – Zelenski și evitarea unei rupturi SUA – Europa, titrează Il Corriere della Sera. În cadrul întâlnirii de la Londra, Starmer a subliniat că europenii trebuie să facă pași semnificativi spre o apărare colectivă, atât prin creșterea cheltuielilor militare, cât și prin înființarea unei viitoare „bănci de armament”, încercînd, de asemenea, să-i convingă pe aliați să pună la dispoziție trupe pentru contingentul condus de anglo-francezi care ar putea să asigure o eventuală pace în Ucraina, menționează ziarul italian.

Într-un interviu acordat ziarelor La Tribune Dimanche, Le Parisien și Le Journal du Dimanche, Emmanuel Macron a reacționat la altecrația istorică de vineri, de la Casa Albă, dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, făcând apel la omologii săi la „calm, respect și recunoştinţă”. Pacificarea raporturilor este noua misiune pe care Emmanuel Macron și-a asumat-o, fiind convins că Statele Unite nu au altă opțiune decât să se angajeze din nou într-un dialog, întrucât destinul evident al americanilor este să fie de partea ucrainenilor, iar ceea ce au făcut SUA în ultimii trei ani este în întregime în concordanță cu tradiția diplomatică și militară a Washingtonului, a afirrmat Macron în La Tribune Dimanche. Rusia lui Vladimir Putin constituie mai mult ca oricând un pericol existențial pentru Europa, desfășurând acțiuni teroriste și campanii masive de dezinformare și, dacă nimeni nu-l oprește pe liderul de la Kremlin, cu siguranță va viza Moldova și, poate chiar și România”, așadar siguranța Europei este în joc, a avertizat Macron în Le Parisien.

Liderii celor 27 de state membre ale UE vor discuta din nou despre securitatea Europei și despre Ucraina joi, la Bruxelles, la un summit extraordinar convocat de președintele Consiliului European, António Costa, care l-a invitat și pe Volodimir Zelenski să participe, anunță EFE.

Pentru a-și apăra interesele strategice de securitate și pentru a reconstrui alianța deteriorată, puterile europene trebuie să demonstreze că sunt capabile să suporte o povară mai substanțială pentru a spori puterea colectivă a alianței, analizează Foreign Affairs sub titlul ‘Momentul adevărului pentru Europa – Alianța transatlantică stă sub semnul unei grave amenințări, dar încă nu e sortită pieirii’. Franța, Germania, Polonia și alți vecini similari ar trebui să lanseze o inițiativă majoră de apărare, formată în jurul unui grup central de puteri pregătite să vorbească pe o singură voce în problemele de securitate. Această Uniune Europeană de Apărare – EDU – ar urma să fie de acord asupra luării deciziilor majoritare și ar include o participare cât mai strânsă a Regatului Unit, comentează revista americană și continuă: Obiectivele majore ar include construirea unei piețe consolidate și unificate și a unui lanț de aprovizionare; dezvoltarea, achiziția și întreținerea în comun a echipamentelor militare; și pregătirea comună a cadrelor militare. Franța și Regatul Unit, în calitate de puteri nucleare, ar fi încurajate să examineze opțiuni pentru o contribuție sporită la descurajarea extinsă. Iar cel mai bun și mai elegant mod prin care administrația Trump să includă atât Europa, cât și Ucraina – precum și parteneri europeni precum Turcia – într-un acord de pace ar fi restabilirea formatului de grup de contact testat și dovedit, introdus în anii 1990, pentru a crea un sentiment de unitate și un scop comun sub conducerea SUA, conchide Foreign Affairs.

Uniunea Europeană ia în considerare un acord de parteneriat pentru securitate și apărare cu India, pentru a aborda noua situație geopolitică globală, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia recentei sale vizite la New Delhi, anunță The Times of India. Von der Leyen și premieerul indian Narendra Modi și-au exprimat satisfacția pentru cooperarea în creștere în domeniul apărării și securității, inclusiv în exerciții comune și colaborarea dintre marina indiană și entitățile de securitate maritimă ale UE, notează The Indian Express. Cei doi lideri și-au reiterat angajamentul față de pacea și securitatea internațională, inclusiv pentru securitatea maritimă, abordând amenințările tradiționale și netradiționale pentru a proteja comerțul și căile maritime de comunicație, au subliniat necesitatea de a aprofunda colaborarea în combaterea terorismului, inclusiv a terorismului transfrontalier și a finanțării terorismului, într-o manieră cuprinzătoare și susținută, detaliază ziarul indian. Mai devreme, vorbind la New Delhi la un eveniment organizat de misiunea UE și revista India’s World, von der Leyen a spus că UE și India sunt legate prin convingeri și valori comune, de la lanțuri de aprovizionare rezistente, la interesul comun pentru o zonă Indo-Pacific liberă și deschisă, la o nouă agendă strategică, subliniază The Indian Express. India și UE au reluat discuțiile privind un acord de liber schimb în 2021, după ce discuțiile s-au blocat în 2013. Deși progresul a fost lent de atunci, ambele părți par acum hotărâte să consolideze legăturile pentru a contracara amenințările tarifare ale SUA și practicile comerciale agresive ale Chinei, constată Politico și adaugă că oficialii Comisiei s-au alăturat, de asemenea, omologilor lor indieni pentru un al doilea Consiliu pentru Comerț și Tehnologie, unde au discutat despre cooperarea privind standardele vehiculelor electrice, inteligența artificială, semiconductorii și telecomunicațiile.

(Cristina Zaharia, RADOR RADIO ROMÂNIA)