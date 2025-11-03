Revista presei internaționale, 3 noiembrie 2025

”Tensiunile dintre SUA şi Venezuela sunt din ce în ce mai mari, iar pușcașii marini exersează manevre militare în Puerto Rico”, titrează Rai News, subliniind prezența militară americană tot mai mare în Caraibe, dar și existența unor speculații privind un posibil atac asupra Venezuelei.

Potrivit agenţiei Reuters, armata americană modernizează o fostă bază navală din Puerto Rico din perioada Războiului Rece, abandonată de mult timp, ceea ce sugerează pregătiri pentru operațiuni prelungite împotriva Venezuelei, iar Washington Post susține că „Portavionul USS Gerald R. Ford va sosi în Caraibe săptămâna viitoare împreună cu trei nave de război și peste 4.000 de soldați”. Între timp, sâmbătă, armata americană a atacat o nouă ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în Caraibe, ucigând 3 persoane, notează CNN, în timp ce BBC detaliază că ”este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra navelor despre care administrația Trump susține că sunt folosite pentru a introduce ilegal droguri în SUA”. Însă ”o serie de experți au pus la îndoială legalitatea atacurilor în conformitate cu dreptul internațional, iar liderii statelor latino-americane ai căror cetățeni au fost vizați au criticat vehement atacurile”, mai scrie BBC. Site-ul postului britanic de știri mai adaugă și că ”lupta cu fluxurile ilegale de droguri este o politică cheie pentru președintele american Donald Trump – dar unele voci au sugerat că atacurile fac parte din eforturile de a influența guvernele opuse din punct de vedere politic din regiune”. În vizor este dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, care potrivit Washington Post, și-a îndemnat cetățenii să se pregătească pentru ce este mai rău, adică pentru un atac american, însă, după cum constată tot Washington Post, oamenii obșinuiți din Venezuela au ”preocupări mai presante”, și anume ce să pună pe masă la cină.

În războiul ruso-ucrainean, ”Putin își sporește amenințările cu arme nucleare, în timp ce SUA tergiversează negocierile”, titrează The New York Times. Cotidianul american își începe analiza cu o scurtă rememorare: ”Mai întâi a fost renunțarea de către președintele Trump la o propusă întrevedere la Budapesta pe tema războiului din Ucraina, urmată de o serie de sancțiuni impuse Rusiei. Apoi, au venit anunțurile președintelui Vladimir Putin potrivit cărora Rusia ar fi testat cu succes două arme nucleare periculoase, destinate unor posibile atacuri nimicitoare împotriva Statelor Unite”. ”Potrivit analiștilor, s-ar putea ca momentul ales să nu fie o coincidență, iar mesajul transmis de Putin a fost clar: dat fiind marele pericol reprezentat de arsenalul nuclear al Rusiei, în cele din urmă, indiferent dacă asta le convine sau nu, Statele Unite vor trebui să respecte puterea Moscovei și să negocieze”, mai scrie New York Times, remarcând totodată că ”e un mesaj pe care Kremlinul s-a bazat în disensiunile sale cu Statele Unite încă de pe vremea Războiului Rece, când Uniunea Sovietică reamintea în mod regulat că, pentru cele mai mari două puteri nucleare din lume, negocierile sunt o necesitate și nicidecum o opțiune”. Însă după constată cotidianul american ”până acum, eforturile Kremlinului au eșuat, iar Trump a dat de înțeles că nu va încheia acorduri pe teme de afaceri sau energie până când Moscova nu va pune capăt războiului” din Ucraina.

Încheiem cu un articol din Kyiv Post care scrie despre ”o alianță bipartizană formată în SUA din congresmeni cu greutate în domeniul apărării care încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de a retrage trupe din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia”. Potrivit surselor cotidianului ucrainean ”mai mulți legiuitori americani intenționează să prezinte în următoarele zile un proiect de lege care ar bloca efectiv retragerea trupelor, semnalând o luptă legislativă cu o miză mare, care depășește liniile de partid și care pune lideri cheie din Congres în opoziție cu Casa Albă într-o decizie fundamentală de politică externă”. Potrivit ziarului ucrainean, ”cea mai puternică opoziție este condusă de republicani de top din domeniul apărării, ceea ce evidențiază scepticismul profund pe care această măsură l-a stârnit în cadrul structurilor de securitate națională ale partidului”. Inițiativa este susținută și de democrați care o percep ca pe ”o ocazie de a proteja o structură de alianță esențială” , mai scrie Kyiv Post, remarcând și că: ”această reacție coordonată a republicanilor marchează un moment rar de sfidare a politicii militare dusă de administrația de la Casa Albă, indicând o îngrijorare profundă că reducerea trupelor va diminua influența Statelor Unite și securitatea în Europa”.

(Carolina Ciulu/RADOR RADIO ROMÂNIA)