Revista presei internaționale, 3 septembrie 2025

Revista presei internaționale din 3 septembrie 2025 este dominată de imaginea unei lumi aflate la răscruce, între „noua ordine mondială” pe care o anunță liderii autoritari reuniți în China și încercările Occidentului de a-și păstra coeziunea și relevanța.

„Xi Jinping și Putin atacă Occidentul: Suntem pregătiți pentru o nouă ordine mondială”, titrează Corriere della Sera, relatând despre summitul de la Tianjin. Imaginea centrală a reuniunii a fost cea a celor trei lideri – Xi, Putin și Modi – prezentându-se ca un bloc unit al Sudului Global, în timp ce, de partea cealaltă a Pacificului, Donald Trump își ataca din nou partenerii, inclusiv premierul indian, pe rețeaua sa de socializare. Putin a reluat acuzațiile la adresa Occidentului pentru izbucnirea războiului din Ucraina, iar Xi a vorbit despre o „lume aflată la răscruce” și despre inițiativa sa de guvernanță globală, menită să ofere „un sistem mai just și mai echitabil”.

Aceeași idee de consolidare a alianței ruso-chineze este subliniată de La Libre Belgique, care titrează: „Relațiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent”. Publicația belgiană citează schimbul de declarații dintre Xi și Putin, amândoi prezentând relația lor drept una de „cooperare strategică completă”, întărită prin participarea comună la parada militară de la Beijing. În paralel, Le Monde își îndreaptă atenția spre un alt actor intrat în lumina reflectoarelor pe scena summitului: „Kim Jong-un a sosit la Beijing pentru a relua legăturile cu China și a-și consolida poziția internațională”. Liderul nord-coreean participă pentru prima dată la o reuniune multilaterală de la venirea sa la putere și mizează pe susținerea Chinei și Rusiei pentru a-și întări poziția înaintea unui posibil nou summit cu Donald Trump. Pe de altă parte, notează ziarul francez, șansele unei deschideri către Coreea de Sud rămân „foarte mici”.

Dimensiunea economică a acestei apropieri Beijing-Moscova este reliefată de ANSA, care subliniază: „Gazprom a semnat acordul pentru conducta Power of Siberia 2 către China”. Noua infrastructură ar urma să dubleze capacitatea de export de gaze rusești către piața chineză, confirmând dependența tot mai mare a Rusiei de parteneriatul energetic și politic cu China.

„Întâlnindu-se cu slovacul Fico la Beijing, Putin afirmă că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trage o linie roșie în privința NATO”, citim în The Guardian. Publicația britanică notează că liderul de la Kremlin a încercat să transmită o imagine mai moderată în relație cu Bruxellesul, declarând că Moscova nu a avut obiecții la o eventuală integrare europeană a Kievului, dar a reiterat că aderarea la NATO este „inacceptabilă”. Premierul slovac Robert Fico, singurul lider european prezent la evenimentele din China, și-a reafirmat atașamentul față de UE, însă a criticat deciziile Bruxellesului și a pledat pentru normalizarea relațiilor economice cu Rusia, acuzând Ucraina de atacuri asupra conductelor de gaz. ANSA preia aceleași declarații ale lui Putin, subliniind însă că liderul rus a vorbit și despre „opțiuni de consens” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, sugerând că acestea au fost discutate inclusiv la Anchorage, în cadrul întâlnirii cu Donald Trump. În contrapunct, Putin a catalogat drept „prostii totale” ideea că Rusia ar pregăti o ofensivă asupra Europei.

Rezultă, așadar, că la Tianjing Beijingul și Moscova își reafirmă parteneriatul strategic, India joacă un rol ambiguu, iar Coreea de Nord caută legitimitate internațională sub umbrela chineză.

Câteva analize din presa franceză prezintă o dublă imagine a Poloniei: pe de o parte, o economie rezilientă, aflată printre campionii de creștere ai Uniunii Europene; pe de altă parte, o scenă politică divizată, unde conflictul dintre guvern și președinție riscă să erodeze atât stabilitatea internă, cât și rolul Poloniei pe scena europeană și internațională.

„Decalaj diplomatic între premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki”, titrează Liberation, descriind ruptura tot mai vizibilă din politica externă poloneză. Cotidianul francez notează că, în timp ce venirea lui Tusk la guvern readusese țara în prim-planul scenei europene, alegerea lui Nawrocki la președinție zguduie echilibrul intern și afectează reprezentarea externă a Poloniei. Absența unei delegații poloneze la întâlnirea de la Casa Albă dintre liderii europeni și președintele Trump ilustrează perfect rivalitatea dintre cei doi. „Spre deosebire de Tusk, care caută să reconsolideze relația cu Bruxellesul și să sprijine Ucraina, Nawrocki adoptă o linie eurosceptică și restrânge sprijinul pentru Kiev, opunându-se aderării rapide a Ucrainei la UE și NATO”. Divergențele s-au văzut și în discursurile contradictorii de la comemorarea invaziei naziste din 1939, unde președintele a cerut „despăgubiri de război din partea Germaniei”, în timp ce premierul a pledat pentru cooperarea economică cu țara vecină. Miercuri, Nawrocki urmează să plece singur la Washington pentru o întrevedere cu Donald Trump, semnalând încă o dată direcția divergentă a președinției față de guvern.

În contrapunct, Le Monde analizează dimensiunea economică, sub titlul: „Creșterea Poloniei este susținută de consum și de fondurile europene”. Publicația remarcă faptul că, în al doilea trimestru din 2025, Polonia a înregistrat una dintre cele mai bune creșteri din UE, cu 3,4% față de anul precedent, dublu față de media europeană. Motorul acestei performanțe rămâne consumul intern, susținut de salarii mai mari, stabilizarea monedei și scăderea inflației, dar și de reluarea fluxului de fonduri europene – peste 130 de miliarde de euro deblocate după schimbarea guvernului. Totuși, investițiile private rămân la un nivel foarte scăzut, doar 16–17% din PIB, plasând țara în coada clasamentului european. Economiștii avertizează asupra problemelor structurale – acces dificil la finanțare, costuri energetice ridicate și un deficit public ce ar putea ajunge la 6,5% din PIB în 2026. În plus, coabitarea tensionată dintre Tusk și Nawrocki riscă să agraveze instabilitatea, cu președintele deja pregătit să blocheze măsuri fiscale cheie.

Recunoașterea statului Palestina a devenit un măr al discordiei în plan diplomatic. „Belgia va recunoaște statul Palestina”, titrează Euronews, care anunță decizia ministrului de externe Maxime Prevot de a face acest pas la deschiderea sesiunii Adunării Generale a ONU, pe 9 septembrie. Bruxelles-ul se aliniază astfel unor state precum Franța, Canada sau Regatul Unit, care au anunțat la rândul lor recunoașterea statului Palestina. În plus, Belgia pregătește un pachet de 12 sancțiuni împotriva guvernului israelian, insistând că măsurile vizează cabinetul Netanyahu și nu poporul israelian, pe care le explică prin necesitatea menținerii în viață a unei soluții cu două state.

Dacă la Bruxelles gestul este prezentat ca o reafirmare a dreptului internațional și a speranței unei soluții pașnice, la Ierusalim este perceput drept o concesie făcută terorismului. „Europa va experimenta terorismul în mod direct”, amenință ministrul de extrema dreaptă Ben Gvir, notează ANSA. Oficialul israelian acuză guvernele europene de „naivitate” și de capitulare în fața Hamas, avertizând că vor plăti un preț în securitate. Tonul său dur vine pe fondul unei situații dramatice în teren: în Gaza, cel puțin 17 palestinieni au fost uciși într-o singură zi în urma atacurilor israeliene, iar organizațiile umanitare raportează tot mai multe decese cauzate de foamete și malnutriție.

US NEWS & WORLD REPORT reamintește că, săptămâna trecută, Washingtonul a anunțat că nu le va permite președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas și altor oficiali palestinieni să se deplaseze la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Decizia a atras critici din partea președintelui Turciei: „Nu corespunde rațiunii de a fi a Națiunilor Unite”, a declarat acesta, adăugând: „Absența delegației palestiniene de la Adunarea Generală nu va mulțumi decât Israelul”, se arată în comentariul publicației americane.

(Ruxandra Lambru, RADOR RADIO ROMÂNIA