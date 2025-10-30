Revista presei internaţionale, 30 octombrie 2025

Turneul președintelui american Trump în Asia și confruntarea complexă dintre Rusia și Vest, acum marcată și de anunțata retragere a unor trupe americane din România, se regăsesc printre temele cele mai comentate în presa internațională.

„Donald Trump a susţinut un discurs în Coreea de Sud în faţa altor şefi de stat şi oameni de afaceri cu prilejul Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC).

Trump se va întâlni joi cu omologul său chinez Xi Jinping”, transmite BBC. În ciuda importanței acestui contact diplomatic, Comisia Federală de Comunicaţii a SUA a votat în ajunul ei „reguli mai stricte privind echipamentele de telecomunicații de la companii chineze, considerate un risc la adresa securității naționale”. La Libre Belgique reține că președintele sud-coreean Lee Jae-myung s-a priceput să-l primească cum trebuie pe Donald Trump, „cu mare fast și cu o temă centrală deosebit de apreciată de președinte: aurul”. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate, constată Le Monde, anunțând „finalizarea unui acord comercial important negociat vreme de mai multe luni: dincolo de reduceri de taxe vamale, acordul fără precedent deschide calea unei cooperări mai strânse între Seul și Washington în sectoarele auto, construcțiilor navale și energiei”. Revenind la ziua de marți petrecută de Trump în Japonia, The Financial Times observă că și premierul japonez Sanae Takaichi a știut să atingă notele „perfecte” la „întâlnirea crucială cu președintele american”. Declarația lui Trump în urma convorbirilor a fost: „oricând aveți vreo întrebare, vreo îndoială, orice v-ați dori, orice favoare ați avea nevoie, orice lucru cu care pot eu ajuta Japonia, noi vom fi acolo”. Dar Takaichi nu i-a cerut nimic lui Trump, nefiind momentul oportun, însă „promisiunea președintelui american înseamnă ceva”. Cotidianul japonez The Asahi Shimbun își dedică întâlnirii editorialul, apreciind și el că Takaichi „a gestionat-o cu succes, confirmând importanța alianței japonezo-americane și din perspectiva lui Trump, care adesea e impredictibil”. Prioritatea premierului a fost bine aleasă: solidaritatea celor două puteri în ajunul întâlnirii la nivel înalt SUA-China. Fiind prima întâlnire cu Trump, mai întâi trebuia „fondată relația”, chiar dacă Takaichi ar fi putut părea un pic „prea serviabilă”. Dar „important e ce se va realiza de pe urma acestei relații strânse”. În săptămânalul britanic The Spectator un profesor universitar din Scoția „exilat” la Tokyo explorează posibilitatea apariției unui nou „mare cuplu geopolitic” după modelul britanicei Thatcher cu americanul Reagan în anii ’80. „Thatcher și Reagan aveau un inamic comun, Uniunea Sovietică, fapt care le-a cimentat relația și i-a unit în aceeași fermitate. Similar, amenințarea reprezentată de China și Coreea de Nord ar putea fi elementul fortifiant și conservator al unui parteneriat Trump-Takaichi”.

Revista americană Foreign Policy scrie că „Rusia intenționează să-i bage frigul în oase Ucrainei pentru a o forța să se supună”, cu Moscova bombardându-i Kievului rezervele de gaze chiar înainte de venirea iernii. Abordarea e una nouă, iar „ofensiva rusă a explodat la o scară și intensitate nemaivăzute în aproape patru ani de război”, părând a avea drept scop „lăsarea estului Ucrainei, mai ales, în frig și întuneric”. Euronews arată însă că și atacurile ucrainene asupra infrastructurii Rusiei încep să se simtă, Kievul anunțând că a distrus până acum „20% din capacitatea de rafinare a petrolului a Moscovei”, cifră bazată pe calcule occidentale. Ziarul francez L’Express subliniază că e esențial ca Europa, „prinsă între ciocan şi nicovală” după ce „Trump a închis robinetul ajutorului” financiar pentru Kiev, să folosească activele rusești înghețate pentru a substitui sprijinul american și a ajuta Ucraina. Publicația ucraineană Kyiv Post citează experți ai Centrului pentru Studii Estice (OSW) din Polonia conform cărora „invazia Rusiei în Ucraina nu reprezintă un conflict local, ci face parte dintr-un război «sistemic» împotriva Occidentului”. OSW a precizat că „strategia rusă implică o campanie simultană de «agresiune informațională» contra țărilor europene, urmată de acțiuni hibride coordonate, fizice și non-militare, menite să intimideze, de la violarea repetată a spațiului aerian până la manipulări legate de frontiere”. Portalul european Politico titrează: „Palme roșii și căpățâni de porc: Planul Rusiei de a destabiliza Franța a ajuns în instanță”. Moscova pare a fi încercat să ațâțe tensiunile dintre evreii și musulmanii din Franța și să „erodeze sprijinul popular pentru ajutarea Ucrainei înaintea alegerilor prezidențiale cruciale din 2027”. Franța a devenit un „punct încins al războiului hibrid al Rusiei contra Europei”, reprezentând „deopotrivă o țintă excelentă și un flanc slab – o țară cu anvergură globală, dar cu vulnerabilități interne, care o fac în special susceptibilă la manipulare”. O fațetă a acestui război e abordată de britanicul The Guardian, care scrie în exclusivitate despre tentativa agenților ruși de a-l elibera pe Horațiu Potra, mercenarul arestat în Dubai și acuzat de conspirație pentru „răsturnarea ordinii constituționale” în România. „Tentativa de ultim moment de a bloca extrădarea mercenarului româno-francez” e dirijată de un anume Igor Spivak, având legături cu MAE rus, și de cetățeanul rus Alexander Kalinin, sancționat de UE și SUA, anterior și cetățean moldovean, căruia Chișinăul „i-a retras cetățenia pentru activități destabilizatoare”.

Kyiv Post relatează că „SUA se pregătesc să retragă mii de militari americani din România, iar această schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei”. Administrația Trump și-a informat mai întâi aliații, urmând că mai apoi să anunțe măsura și public. Revista armatei americane, Stars & Stripes, precizează că „planul prevede încetarea rotației unei brigăzi care dispunea și de o serie de elemente dispersate în mai multe țări din regiunea Mării Negre”. Decizia „ține cont că NATO și-a întărit flancul estic, fapt care le permite Statelor Unite să-și reevalueze poziția militară în regiune, după cum afirmă ministerul român” al apărării. La Bruxelles Politico titrează cumva înșelător că „SUA încep retragerea trupelor din România”, pentru a lămuri apoi în prima propoziție a textului că de fapt e vorba doar de o „reducere”, nu retragere a trupelor, și nu numai din România, ci din Europa în general. France 24 completează: „NATO a calificat acest lucru drept o simplă «ajustare» a dispozitivului american, care nu va împiedica forțele americane să rămână «mai numeroase» decât înainte de 2022”. Italianul Il Fatto Quotidiano apreciază că „«Doctrina Trump» anunțată în februarie – reducerea resurselor militare desfășurate în Europa și concentrarea lor tot mai mult în regiunea Indo-Pacifică împotriva Chinei – își face efectul”. Alte trupe vor mai fi retrase din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Ziarul spaniol La Razon citează un istoric scoțian după care „decizia îi va slăbi securitatea României, țară aflată în prima linie”. Totuși, cele câteva mii de trupe retrase nu constituie o forță semnificativă, dat fiind că „SUA menţin în prezent în Europa între 80.000 și 100.000 de soldați”. Publicația bulgară Sega oferă cifrele cele mai detaliate: „aproximativ 2.300 de soldați americani vor rămâne în România. 700 vor fi retrași. În total, aproximativ 10.000 de soldați vor fi retrași de pe întregul flanc” estic al NATO. CNN sesizează însă o opoziție semnificativă chiar din Congresul american, unde șefii celor două comisii de supraveghere a armatei, ambii republicani, au lansat un comunicat comun prin care se „opun ferm” deciziei „cu privire la care Congresul nu a fost consultat în prealabil”. Potrivit acestora reducerea „îi transmite Rusiei semnalul greșit, tocmai în momentul în care președintele Trump aplică presiune pentru a-l forța pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor pentru a se obține o pace durabilă în Ucraina”.

Andrei Suba, RADOR RADIO ROMÂNIA