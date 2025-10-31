Revista presei internaţionale, 31 octombrie 2025

Răsfoind ziarele străine, obervăm că, pe plan politic și nu numai, lumea este în continuă mișcare, iar politicienii, importanți sau mai puțin importanți, par să rămână cei care fac jocurile, hotărând soarta întregii lumi.

Ilustrând afirmațiile de mai sus, președintele Statelor Unite, Donald Trump și liderul chinez, Xi Jinping, par să fi ajuns la o înțelegere care ar putea avea o influență și asupra economiei pe plan mondial. Dar ziaul american The New York Times nu dorește să se lase înșelat, drept care titrează: “Arta de a-l lăsa pe Trump să se dea drept câștigător în timp ce tu te îndepărtezi mai puternic”. Potrivit aceluiași ziar, “China a obținut o reducere a taxelor vamale din partea SUA, amânând totodată și controlul exporturilor, dar fără să ofere prea multe în schimb”. Un alt ziar american important, The Washington Post, nu se arată nici el prea entuziasmat, subliniind: “În pofida progreselor pe care Trump susține că le-a făcut în relațiile sale cu Xi, acestea vor rămâne reci, din cauza unor fricțiuni care se vor menține, în materie de tehnologie, apărare, drepturile omului și economie”. Din Europa, ziarul francez Le Monde titrează: “Cum i-a ținut piept China lui Donald Trump în privința războiului comercial”, după care consideră și el că “acalmia în relațiile dintre cele două țări e provizorie”. Iar italianul Corriere della Sera susține că, cităm, “o strângere de mână nu e suficientă”.

În Europa, Olanda atrage și ea atenția ziarelor prin rezultatele alegerilor parlamentare recent încheiate. Ziarul francez Le Figaro notează: “În algerile legislative, un avans surprinzător al liberalilor de centru proeuropeni”. Iar din Belgia, cotidianul Le Soir titrează: “Rob Jetten, emblema unei noi generații politice”, după care consideră că “Jetten întoarce întunecata pagină a extremistului Geert Wilders, care de altfel a continuat să derapeze printr-o retorică rasistă”. Iar publicația germană Suddeutsche Zeitung afirmă că, “de altfel, nimeni nu mai vrea să guverneze alături de imprevizibilul Geert Wilders”.

Rusia nu a scăpat nici ea atenției ziarelor străine, cu atât mai mult cu cât președintele rus, Vladimir Putin, pare să fie pus pe fapte mari. Ziarul britanic The Independent notează că, potrivit oficialilor de la Moscova, “dacă Statele Unite vor relua testarea armamentului nuclear, atunci și Rusia va face la fel, declanșând din nou cursa de înarmare nucleară”. “Ce este Burevestnik?”, se întreabă ziarul moscovit Pravda – “o armă apocaliptică sau un antidot?”, ziarul făcând referire la racheta nucleară testată recent, pare-se, cu succes. Din nou, faimoasa purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, iese în față, ea fiind citată de ziarul moscovit Kommersant. “În privința unui aparat de genul rachetei Burevestinik, așa cum a afirmat în repetate rânduri conducerea Rusiei, țara noastră se vede astfel obligată să răspundă acțiunilor tot mai destabilizatoare ale NATO”, explică ea. Dar ziarul britanic The Telegraph se arată optimist, drept care titrează: “În cazul în care Trump distruge axa chino-rusă, el îl va învinge pe Putin odată pentru totdeauna”.

Alexandru Danga