Revista presei internaţionale – 4 august

Taxele vamale ale lui Trump, implicațiile războiului din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu s-au regăsit în acest weekend din nou printre principalele preocupări ale presei internaționale.

Decretul privind taxele vamale semnat joi de Donald Trump afectează 69 dintre partenerii comerciali ai SUA și stabilește noi taxe vamale cuprinse între 10 și 41%, în funcție de țară, ne informează ziarul francez Le Point. Deși instituite teoretic de la 1 august, implementarea lor a fost amânată până pe 7 august, „la patru luni de la anunțarea lor care a stârnit un val internațional de indignare”. Dintre țările vizate unele au putut negocia taxele în prealabil. E și cazul UE, a cărei cotă a fost stabilită la 15% „prin acordul mult criticat obţinut de Ursula von der Leyen”. Revista americană Foreign Policy comentează că taxele constituie „o nouă realitate pentru o țară – și o planetă – căreia prosperitatea postbelică i-a înlesnit un efort de decenii de destructurare a barierelor comerciale”. Printre aspectele mai puțin discutate e acela că SUA continuă să aștepte luna aceasta propuneri de acorduri comerciale. Un altul e că multe guverne care și-au văzut taxele diminuate se laudă acum cu o mare realizare – cum ar fi ministrul australian al comerțului, care consideră că și-a probat astfel competența, ori Bangladesh, care celebrează o „victorie diplomatică decisivă”. The Financial Times observă și el zorii unei „lumi noi a comerțului”, deși în privința acesteia ne oferă mai degrabă întrebări decât răspunsuri. Cele patru întrebări esențiale din perspectiva ziarului financiar britanic sunt: Va scădea volumul comerțului global? Se vor modifica (dez)echilibrele comerțului global? Cum se vor restructura economiile pe plan intern? Ce se va întâmpla cu producția Chinei? Tot din Regatul Unit, un editorial din The Telegraph apreciază că Trump a avut multe reușite în acest mandat, dar a făcut două mari greșeli, dintre care una e „impunerea de taxe vamale țărilor prietene”. Ca instrument de decuplare de China taxele sunt pozitive, dar nu și în interiorul Occidentului, o „eroare” care „riscă, din contră, să submineze și mai mult încrederea în economia americană – și în președinția lui Trump”. Preocupată de planul intern, revista americană The Atlantic constată că Trump „a împușcat mesagerul” destituind-o din funcție pe șefa Biroul de Statistică a Muncii, care anunțase cifre sub așteptări, drept pentru care a fost acuzat de măsluirea datelor din motive politice. „Manevră autoritară clasică: Când realitate nu merge cum vrei, neagă realitatea” – subliniază revista. The Wall Street Journal are o poziție similară, apreciind însă că e „greu de spus” cât de mult au afectat taxele vamale economia americană. Totuși, „cum poți angaja și investi când nu poți anticipa cu cât îți vei vinde produsul și cât te vor costa furnizorii”? Motiv din care ar fi potrivit ca Trump să-și oprească războiul comercial: chiar și dacă nu renunță la taxe, „el poate măcar anunța că e mulțumit de rata lor actuală și nu intenționează s-o modifice”.

„Ucraina, România și Republica Moldova înfiinţează o alianță cibernetică regională pentru contracararea amenințărilor cibernetice și hibride, în principal din partea Rusiei”, transmite agenția ucraineană de presă RBC. „Alianța va întări cooperarea prin schimb de informații privind amenințările cibernetice, elaborarea și implementarea comună de soluții bazate pe inteligență artificială, pregătirea de specialiști, creșterea rezilienței infrastructurii critice și protejarea instituțiilor democratice.” Francezul Le Point relatează că „agențiile anticorupție au dezvăluit sâmbătă o vastă schemă de fraudă orchestrată de funcționari. Dezvăluire ce vine la două zile după ce agențiile anticorupție și-au recăpătat independența”. Schema „le permitea unor responsabili să achiziționeze drone militare și sisteme de bruiaj la prețuri excesive pentru a delapida bani”. Sunt cercetați „inclusiv un parlamentar în funcție, șefi ai administrațiilor militare districtuale și orășenești și un număr nespecificat de membri ai Gărzii Naționale”. Ziarul rus independent Novaia Gazeta, publicat acum în Letonia, scrie despre o „primă conferinţă de presă a unor reprezentanţi ai opoziţiei ruse din exil”, la un an de când, pe 1 august 2024, a avut loc „cel mai mare schimb de deţinuţi politici dintre Rusia și țările occidentale”. S-a dezbătut în special problema constituirii unui guvern în exil și altor instituții paralele cu cele din țară, precum și chestiunea legitimității acestora. Un editorial din The Washington Post analizează oportunitatea sancțiunilor economice ca instrument de presiune asupra regimului rus, insistând pe necesitatea așa-ziselor „sancțiuni secundare” petroliere. „Petrolul e seva vitală a mașinăriei de război a lui Putin”, iar „principalii clienți” ai Kremlinului sunt China și India. India a fost deja sancționată de SUA prin taxe vamale distincte, iar China „pare că pe moment nu va ceda”. Dar dacă presiunea economică asupra Chinei va fi dublată de una militară, sub forma înmulțirii transporturilor de armament din SUA în Ucraina, Beijingul s-ar putea asigura de seriozitatea Washingtonului. Fiindcă, „în definitiv, relațiile economice ale Chinei cu SUA sunt incomparabil mai valoroase decât amiciția ei cu Rusia”.

Organizația teroristă palestiniană Hamas a fost acuzată sâmbătă că „înfometează deliberat” un ostatic israelian ca parte a „campaniei ei cinice de propagandă”, după ce islamiștii au publicat un clip în care captivul, Evyatar David, apare emaciat, săpându-și propria groapă, transmite BBC. Tot sâmbătă teroriștii au clarificat că nu vor depune armele până nu va fi „stabilit un stat palestinian independent, deplin suveran, cu Ierusalimul drept capitală”, consemnează agenția Reuters. Courrier International reține că „furia împotriva lui Benjamin Netanyahu ia amploare în Israel după difuzarea unor noi clipuri cu ostaticii sechestrați în Gaza”. „Aproximativ 60.000 de oameni s-au adunat sâmbătă seara în «Piața Ostaticilor» din Tel Aviv. Trimisul special al lui Trump, Steven Witkoff, a mers acolo pentru a se întâlni cu familiile captivilor.” Imaginile i-au scandalizat și pe unii europeni. La Libre Belgique scrie că „șefa diplomației UE Kaja Kallas a denunțat duminică «imaginile înfiorătoare cu ostaticii israelieni», cerând eliberarea lor «imediată»”. „Hamas trebuie să depună armele și să renunțe la controlul asupra Gazei” și „trebuie să permită ca ajutorul umanitar la scară largă să ajungă la oamenii aflați în nevoie”, a mai declarat Kallas. Precizând că „Hamas și Jihadul Islamic au publicat trei clipuri care prezintă doi ostatici israelieni extrem de emaciați și slăbiți”, Le Figaro preia reacția președintelui francez Emmanuel Macron. „Cruzime abjectă, lipsă de omenie fără limite: asta întruchipează Hamas.” Președintele a reiterat și poziția Franței: „demilitarizarea totală a Hamas, excluderea ei deplină de la orice formă de guvernare și recunoașterea Israelului de către statul Palestina”. Site-ul israelian Ynet News sesizează că regimul din Gaza a comis o greșeală și în relație cu statele arabe, dat fiind că un comandant al grupării, Khalil al-Hayya, li s-a adresat direct popoarelor egiptean și iordanian, încălcând uzanțele diplomatice, incitându-le la revoltă internă și subminând practic eforturile pro-palestiniene ale respectivelor regimuri. Acestea „tolerează” Hamasul, dar apelul direct la cetățeni de către grupare constituie pentru ele o „linie roșie”. The Jerusalem Post consideră însă că, în general, Hamas a obținut o victorie propagandistică prin „scenariul foametei”, acesta fiind și motivul pentru care o serie de țări au recunoscut recent un stat „Palestina”. Țări care „s-au săturat să trateze politicos cu Netanyahu. Ele cred că sistemul are nevoie de un șoc pentru a induce schimbarea. Și nu greșesc. Însă, în loc să recompenseze Hamasul și să-i întărească mâna printr-o recunoaștere prematură, altceva ar trebui să se întâmple: oprirea războiului, eliberarea ostaticilor, reconstrucția Gazei condiționată de dezarmarea Hamasului și alegeri în Israel”. În săptămânalul conservator britanic The Spectator un susținător declarat al Israelului apreciază că țara a mers acum prea departe, referindu-se la criza umanitară din Gaza. Israelul e o „oază” de „democrație liberală” într-un vast deșert autoritar populat de „țări arabe sărace guvernate în principal de maniaci religioși însetați de sânge și cu deficit intelectual” și de „țări arabe bogate, norocoase să-și descopere în subsol petrol, de care s-au folosit pentru a edifica odioase state sclavagiste autoritare”. Or o asemenea oază „nu-și poate permite să-și polueze propria apă”. Cotidianul israelian de stânga Haaretz consideră și el că „Israelul a pierdut controlul” asupra situației și a devenit un „paria internațional” din cauza problemei ajutoarelor din Gaza. „Unele războaie se pierd pe câmpul de luptă, altele în inimile oamenilor, pe undele radio ori în sfera cibernetică. Situația Israelului cu Gaza e o rană auto-provocată și va necesita decenii pentru a fi vindecată.” Haaretz ne mai amintește însă și că încă din „primele șase săptămâni de război” ONU și mari ONG-uri internaționale lansau avertismente „uneori de-a dreptul isterice” despre „foametea” și „catastrofa umanitară” din Gaza, mereu „iminentă”. „Dacă acele avertismente ar fi avut măcar o fărâmă de credibilitate, întreaga populație a Gazei ar fi fost moartă demult. Și totuși, a fost nevoie de aproape doi ani pentru ca acele evaluări să prindă contur în realitate. O foamete nu poate apărea peste noapte, dar nici nu poate dura doi ani.”/asuba

