Revista presei internaționale, 4 septembrie 2025

Presa internațională și-a îndreptat atenția spre Beijing, unde a avut loc o spectaculoasă paradă de armament și de lideri autocrați. „Xi în versiune Mao, Putin și Kim zâmbind”, remarcă Avvenire, descriind parada de la Tiananmen, în care liderul chinez a proclamat că „lumea se află la o răscruce: pace sau război”.

Defilarea a scos la vedere un arsenal cu „rază aproape globală” – de la rachete și arme hipersonice la drone maritime. Mesajul paradei în forță este unul dublu: descurajare pentru Occident, ofertă comercială pentru clienții prieteni. Imaginea cu Xi strângând mâna lui Vladimir Putin, apoi salutându-l pe Kim Jong-un, închide cercul unei „noi normalități” asiatice, conchide Avvenire.

Dinspre Washington, reacția președintelui Donald Trump vine în registrul familiar al postărilor cu dublu ton: o urare pentru „minunatul popor chinez”, urmată de acuzația că la Beijing „se conspiră împotriva Statelor Unite”. Kremlinul, prin Iuri Ușakov, răspunde sec: „Nicio conspirație”, mai scrie publicația italiană.

„Xi împreună cu Putin arată lumii rachetele”, titrează La Stampa, fixând momentul cu „strângerea dublă de mână” Xi-Putin, în timp ce Kim Jong-un e salutat ca partener „cu interese fraterne”. În culise, Putin îi mulțumește lui Kim pentru „armele trimise” Rusiei și respinge drept „un film de groază” ideea unui atac asupra Europei, dar vorbește despre „scenarii pentru o soluție negociată” în Ucraina, cu o linie roșie: „UE nu e NATO”.

„Cum a revenit țarul în centrul scenei internaționale?”, se întreabă Corriere della Sera. „Întâlnirea de la Anchorage i-a oferit lui Putin o nouă scenă globală, iar zâmbetele din fotografii arată că, pentru multe capitale, invazia Ucrainei rămâne un episod pasabil în calculele de putere. Totuși, situațiile interne aduc o umbră: teama unei „asimetrii” față de China și riscul de „stagflație” într-o Rusie care și-a consumat bumul economic, remarcă Corriere della Sera.

„Beijingul lansează o provocare directă Occidentului”, avertizează Kaja Kallas, șefa diplomației europene, citată de ANSA. Mesajul Chinei „nu e doar „anti-occidentalism simbolic”, ci și presiunea unei „noi ordini globale” care prinde contur indiferent dacă UE își asumă sau nu un rol geopolitic robust, scrie agenția italiană.

Iar afișatul dezgheț dintre Xi și Modi rămâne, de fapt, gheață subțire. Corriere della Sera vorbește de două fețe ale aceleiași realități: la Beijing, India e văzută ca un „cancer intern” al SCO, căci blochează consensul; iar la Delhi, consensul cu China e doar „stabilizare tactică, nu punct de cotitură”. Publicația italiană observă: dacă la Tianjin, Xi se propune „lider al Sudului Global”, realitatea e că modelul de succes al Asiei a „copiat Occidentul”, iar „inversarea raportului de putere Beijing-Moscova” pune Rusia, pe termen lung, „în poziția de colonie”.

Scena politică americană suscită analize în presă. „Pentagonul autorizează 600 de avocați militari să servească temporar ca judecători de imigrare”, anunță cotidianul El Periódico. Decizia secretarului Apărării, Pete Hegseth, marchează un pas suplimentar în „cruciada lui Donald Trump împotriva imigrației”. După cum scrie publicația de limbă spaniolă, măsura vine în aceeași zi în care un judecător federal din California a declarat „ilegală desfășurarea de personal militar în Los Angeles”. Totuși, Trump și Hegseth urmează să o apere într-o apariție publică la Casa Albă, unde ar putea fi anunțată și mutarea Comandamentului Spațial din Colorado în Alabama.

„Chicago, noul front în războiul lui Donald Trump împotriva orașelor democrate”, titrează L’Express. După Los Angeles și Washington, președintele american descrie metropola din regiunea Marilor Lacuri drept „cel mai rău și mai periculos oraș din lume” și „capitala mondială a crimelor”. Pe Truth Social promite: „Voi rezolva problema criminalității, așa cum am făcut la Washington”.

În iunie, desfășurarea a 4.000 de soldați ai Gărzii Naționale și a 700 de pușcași marini la Los Angeles, fără acordul guvernatorului democrat Gavin Newsom, a fost prima intervenție de acest tip din 1965. Acum, Washington Post notează că un plan similar pentru Chicago „este analizat de Casa Albă de câteva săptămâni”.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, confirmă la CBS News că „intenționăm să adăugăm mai multe resurse” în Chicago, în cadrul operațiunilor cu ICE.

Astfel, El Periódico și L’Express descriu două fațete complementare ale aceleiași strategii trumpiste: juridică, prin implicarea armatei în tribunalele de imigrare, și politico-mediatică, prin etichetarea marilor metropole democrate drept bastioane ale criminalității și justificarea intervenției federale. Între speculațiile despre sănătatea președintelui și promisiunile sale de „ordine totală”, spectacolul politic se joacă simultan în instanțe, pe rețele sociale și pe străzile orașelor americane.

În Turcia, justiţia revocă conducerea Partidului Popular Republican, principala forță de opoziție la Istanbul, citim în Le Monde. O instanță turcă a anulat rezultatele congresului provincial din 2023, demițându-l pe liderul organizației din Istanbul, Özgür Çelik, împreună cu 195 de membri ai conducerii și delegați ai partidului.

Le Monde subliniază că partidul social-democrat se află sub „presiune judiciară tot mai mare”, odată cu numeroase anchete și arestări vizându-i pe aleșii locali. După cum reamintește Le Monde, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu – una dintre cele mai populare figuri ale opoziției și principal potențial rival al lui Recep Tayyip Erdogan la viitoarele prezidențiale – se află în închisoare din martie, fapt care a declanșat cele mai ample proteste din ultimii doisprezece ani.

(Ruxandra Lambru, Agenția de presă RADOR)