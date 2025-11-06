Revista presei internaționale, 6 noiembrie 2025

În contextul preocupărilor de securitate pe flancul estic al Alianței, Euronews comentează vizita secretarului general NATO la București.

“Să nu facem prea mult caz” privind retragerea trupelor americane, a spus Rutte în cursul întâlnirii cu președintele României. „Atât șeful NATO, cât și președintele României au insistat că nu au nicio îngrijorare că retragerea trupelor americane din țară va slăbi apărarea acesteia sau a flancului estic mai larg. Șeful NATO a încercat să minimizeze îngrijorările cu privire la retragerea parțială a trupelor americane din România, insistând că Washingtonul rămâne angajat în apărarea flancului estic al alianței”. „Ajustările pozițiilor forțelor americane nu sunt neobișnuite”, a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele român Nicușor Dan. „Și chiar și cu această ajustare, prezența forțelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani. Încă există mult mai multe forțe americane pe continent decât înainte de 2022”, a adăugat el.

UE are în plan un „Schengen militar” pentru a facilita deplasarea rapidă a trupelor și armamentului în contextul amenințării rusești, scrie ziarul ucrainean Kyiv Post. „Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocrația excesivă și pentru a construi un ‚Schengen militar’ pentru transportul rapid al trupelor, pe fondul îndoielilor legate de sprijinul SUA și al amenințărilor rusești reînnoite”. Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere în acest sens pe data de 19 noiembrie, concentrându-se pe ceea ce oficialii numesc „mobilitate militară” – capacitatea de a transporta militari, muniții și echipamente rapid și fără întârzieri birocratice. Documentul, obținut de RMF FM, include atât noi propuneri legislative, cât și o actualizare a proiectelor în curs. Ideea este de a crea o zonă în care convoaiele militare să poată trece granițele la fel de ușor – o zonă susținută de reglementări armonizate, drumuri și căi ferate modernizate și o rețea de coridoare, aeroporturi și porturi maritime pregătite pentru armată. În prezent, multe poduri și tuneluri europene nu pot face față tancurilor grele, iar documentația complicată poate întârzia deplasarea trupelor zile întregi. Motivația Europei de a fi pregătită din punct de vedere militar vine pe fondul incertitudinii cu privire la angajamentul SUA față de flancul estic al NATO”.

Un important stat NATO dar care nu este şi membru UE, Turcia, îşi anunță intenția de a lua parte la mecanismul european comun de apărare, SAFE. În cursul unei vizite în Finlanda, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că participarea Turciei la inițiativele Uniunii Europene în domeniul apărării și securității, în special la mecanismul SAFE, ar fi „de o importanță majoră”, transmite Agenția Anatolia. „Turcia este un aliat NATO care aduce contribuții esențiale la securitatea Europei. Turcia își propune să extindă cooperarea în domeniul industriei de apărare cu Finlanda prin proiecte concrete între instituții și companii, descriind acest efort ca unul care ar consolida capacitatea de descurajare a NATO și ar întări capacitatea generală de securitate și apărare a Europei”, a arătat ministrul turc de Externe. Totodată, Fidan a declarat că la nivel global și în Europa se conturează un nou peisaj strategic, care justifică şi mai mult integrarea Turciei în Uniunea Europeană, arată ziarul turcesc Sabah. „Uniunea Europeană ar fi incompletă fără Turcia, mai ales în contextul actual. La fel, Turcia ar pierde o componentă esențială fără UE”, a afirmat el. „Considerăm că UE și Turcia trebuie să avanseze în procesul de integrare fără întârzieri sau scuze. Guvernul nostru este pe deplin angajat în atingerea acestui obiectiv și salutăm voința politică reînnoită a liderilor europeni”.

„Progresistul Mamdani câștigă alegerile pentru funcția de primar al orașului New York”, prezintă La Razon victoria democratului în urma unui vot cu o participare masivă. „Mamdani, în vârstă de 34 de ani, va fi cel mai tânăr primar al New York-ului din 1892 încoace și, de asemenea, primul primar musulman, după ce i-a învins pe independentul Andrew Cuomo și pe republicanul Curtis Sliwa”. De asemenea, este pentru prima dată din 1969 încoace când peste 2 milioane de oameni au votat în oraș. „Politicianul progresist i-a cucerit pe newyorkezi cu promisiuni de autobuze și programe de îngrijire a copiilor gratuite, locuințe accesibile și o rețea de magazine administrate de oraș cu prețuri mici pentru a face față costului ridicat al vieții din New York. Orientarea socialistă a lui Mamdani a stârnit suspiciuni în rândul unor lideri ai partidelor democrate și moderate, în timp ce președintele american Donald Trump, care l-a numit „comunist”, a cerut chiar voturi pentru Cuomo. „Victoria lui Mamdani vine ca o ușurare pentru un partid democrat care încearcă să-și tragă sufletul după victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale de anul trecut și cu un an înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Rămâne de văzut cum victoria unui politician din aripa mai progresistă a Partidului Democrat se va limita la sfera națională, mai ales că New York-ul este un bastion tradițional democrat și campania lui a avut o puternică componentă locală”.

„Democrații câștigă cu brio, America îi trimite lui Trump un avertisment”, comentează şi Le Point. „Democrații au obținut mai multe victorii majore, la New York cu Zohran Mamdani, precum și în Virginia și New Jersey. Donald Trump a fost avertizat pentru alegerile de la jumătatea mandatului. La New York, Nimic nu a putut opri forța lui Mamdani. Campion al cauzei palestiniene, el va deveni primul primar musulman al New York-ului și va trebui să liniștească comunitatea evreiască, după ce a acuzat Israelul că poartă un ‚război genocidar’”. În Virginia, o democrată centristă a fost aleasă guvernator. După 73 de bărbați, Abigail Spanberger va deveni prima femeie din istoria Americii care va conduce Virginia, succedându-i republicanului Glenn Youngkin. „Acest lucru nu este o surpriză, într-un stat în care Kamala Harris l-a învins pe Donald Trump cu 6 puncte. Însă Spanberger aproape a triplat această marjă, performând în comitatele din jurul statului Washington, afectate în special de ‚shutdown’ și de reducerile drastice făcute de departamentul Doge condus de Elon Musk în rândurile angajaților federali”. „La New Jersey, câștigurile lui Trump au fost șterse”. Jack Ciattarelli a fost învins categoric de democrata Mikie Sherrill. „Fostă pilot în Marină, devenită procuror și apoi membră a Camerei Reprezentanților, ea aparține aripii moderate a Partidului Democrat. În vreme ce Donald Trump obţinuse un câștig incredibil în rândul latino-americanilor din mai multe comitate, Mikie Sherrill a schimbat situația, deși încă nu se știe dacă raidurile efectuate de Poliția Imigrare (ICE) au avut un impact asupra votului hispanic”.

În încercarea de a ține ocupată America în propria curte, Rusia se gândește să trimită în Venezuela rachete cu încărcătură nucleară pentru a descuraja Statele Unite, scrie Newsweek. Alexei Juravliov, vicepreședintele comisiei pentru apărare din parlamentul Rusiei, a declarat pe portalul de știri Gazeta.ru că „nu există niciun obstacol” în vederea utilării acestei „țări prietene” cu rachete de tip Oreșnik sau Kalibr. „Practic, Rusia este unul dintre partenerii-cheie ai Venezuelei în materie de tehnică militară. Utilăm această țară cu aproape toate tipurile de armament, de la arme de calibru mic la avioane. Detaliile și volumul livrărilor sunt secrete, așa că s-ar putea ca americanii să aibă parte de o surpriză”. În ultimele luni, tensiunile din regiune au crescut, având în vedere că Statele Unite și-au sporit prezența militară în apropierea apelor venezueliene. Ca ripostă, potrivit unor informații, președintele venezuelean Nicolás Maduro a contactat Rusia, China și Iranul pentru a le cere ajutor militar.

Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA