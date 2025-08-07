Revista presei internaționale, 7 august 2025

Întâlnirea trimisului american Steve Witkoff cu președintele rus Vladimir Putin a fost considerată de Kremlin drept ”utilă și constructivă”, după cum transmite NBC News, în timp ce Reuters preia declarația președintelui american Donald Trump despre un ”progres măreț”.

Le Figaro vede mai degrabă în această întâlnire ”un balet diplomatic bizar”. Pe de o parte, trimisul american Steve Witkoff a sosit în capitala Rusiei, întâmpinat cu un zâmbet și un „bun venit” de Vladimir Putin, care nu își poate permite să „piardă” complet Washingtonul, în timp ce, de cealaltă parte a Atlanticului, președintele Donald Trump trece la ofensiva împotriva Moscovei, punând în aplicare recenta sa amenințare cu noi sancțiuni indirecte împotriva Rusiei, detaliază cotidianul francez. ”Rămâne neclar dacă Putin va fi de acord cu ultimatumul dat de Trump pentru ziua de vineri și dacă amenințarea cu sancțiuni va fi considerată de Kremlin suficient de credibilă pentru a impune o schimbare semnificativă în campania sa militară”, remarcă Time. Revista americană detaliază că ”pachetul de sancțiuni propus de Trump ar lovi baza finanțării războiului de către Rusia, și anume exporturile sale globale de petrol. Printre măsurile luate în considerare se numără represiunea asupra așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei – o rețea de sute de petroliere învechite pe care Moscova a folosit-o pentru a ocoli plafonul de preț de 60 de dolari pe baril impus de G7 și pentru a exporta țiței rusesc către țări precum India și China”. Prima lovită este India, ale cărei mărfuri exportate în SUA se vor confrunta cu o dublare a taxelor vamale drept pedeapsă pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc, transmite New York Times.

Il Corriere della Sera explorează strategia geopolitică a Rusiei și constată că pe fondul ”tensiunilor crescânde și al schimburilor de amenințări, chiar senzaționale, între ruși și americani”, Rusia își ”continuă strategia reală care duce la avansarea în Ucraina, unde bombardamentele sunt din ce în ce mai puternice, iar obiectivul real este răsturnarea democrației ucrainene”. ”Scopul nu este atât cucerirea Donbasului, ci a întregii țări. Se lucrează intens pentru recuperarea acelor state care au făcut parte din Uniunea Sovietică și care, în planul neoimperial al lui Putin, trebuie să revină în sfera de influență a Rusiei”, consideră Il Corriere della Sera, notând că în acest plan neoimperial al lui Putin intră și Moldova.

Între timp, presa de la Moscova este preocupată de condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid pro-rus Șor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat că în Republica Moldova ”a fost ucisă democrația”. Potrivit agenției ruse Tass, Zaharova a mai reclamat și că ”cei care au început tutela infernală asupra Republicii Moldova se amestecă în afacerile interne [ale acestei țări], distrugând independența Republicii Moldova”. ”Condamnarea lui Guțul: ce ascunde justiția moldovenească” este titlul unui articol din Pravda, care scrie că Evghenia Guțul ”îi cere ajutor lui Putin”. Totodată ziarul rusesc consideră că ”sentința dată bașcanei Găgăuziei îi deschide Chișinăului calea spre unirea cu România, dacă găgăuzii nu îi vor lua apărarea liderului lor”, adăugând că ”obiectivul Maiei Sandu este să lichideze autonomia Găgăuziei ”. ”Sandu acționează dur pentru că înțelege că trebuie să se mențină la putere cu orice preț, altfel curatorii globaliști o vor preface în praf. Imediat după ce a fost ales bașcan, Guțul a anunțat că, dacă Republica Moldova se va uni cu România, Autonomia Găgăuză va demara procedura de declarare a independenței”, scrie Pravda. Totodată ziarul rus se întreabă dacă ”există vreo șansă pentru schimbarea cursului politic al Republicii Moldova?”. Invocând datele unui sondaj de opinie al IMAS, Pravda consideră că formațiunea Maiei Sandu, PAS, ”pierde inițiativa. Ratingul partidului de guvernământ a scăzut la 30%, în timp ce opoziția unită este deja în față cu un sprijin de 34,8%. Acest sprijin trebuie să fie copleșitor, pentru ca diaspora să nu „câștige””, subliniază Pravda. Agenția Tass notează că ”fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia, și-a îndemnat susținătorii să-şi unească forţele pentru schimbarea puterii actuale în Republica Moldova”.

În Polonia, noul președinte Karol Nawrocki, și-a preluat miercuri funcția, fiind în poziția ”de a face istorie – sau de a o rescrie”, după cum titrează The Washington Post, remarcând că ”Nawrocki, catolic și istoric conservator, susținut de președintele Donald Trump, poate bloca agenda prim-ministrului centrist și pro-UE, Donald Tusk”. El ”se alătură altor lideri aliniați cu Trump într-o Europă din ce în ce mai polarizată, printre care prim-ministrul ungar Viktor Orban și prim-ministrul slovac Robert Fico. Descriindu-se drept naționalist și patriot, Nawrocki este un nou-intrat în politică, cu doctorat în istorie, care pare mai confortabil în rolul de a spune și de a apăra povestea trecutului tulbure al țării sale decât să-i scrie viitorul ca putere europeană în ascensiune”, mai scrie Washington Post.

În privința României, continuă articolele dedicate morții și personalității fostului președinte Ion Iliescu. ”România i-a adus un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu”, titrează publicația bulgară 24Chasa, detaliind că ”miercuri dumineață, trupul său a fost transportat la Palatul Cotroceni și depus în Sala Unirii, unde se desfășoară cele mai importante ceremonii de stat. Sicriul lui Ion Iliescu este acoperit cu steagul național al României, având fotografia sa și o coroană de flori albe așezate în apropiere”. ”România își ia rămas bun de la fostul președinte Ion Iliescu”, titrează și agenția Tass, preluând condoleanțele transmise de Ambasada Rusiei la București, dar și subliniind ”contribuția semnificativă la menținerea unor relații constructive dintre Rusia și România”. Financial Times notează că ”Ion Iliescu, primul președinte post-comunist al României, a murit la 95 de ani, lăsând în urmă o moștenire mixtă, controversată, care include supervizarea unei represiuni brutale a opozanților, dar și, mai târziu, a integrării țării cu Occidentul. Un aparatcic abil al Partidului Comunist, marginalizat în ultimul deceniu al regimului dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu, Iliescu era liderul grupului secret care a preluat puterea în haosul și confuzia revoluției din decembrie 1989”, mai scrie Financial Times. ”Cunoscut drept „Dl Zâmbet” de mulți români datorită zâmbetului larg pe care-l afișa permanent și având o aparență bonomă, Iliescu a avut trei mandate de președinte și a fost personajul preeminent al țării în primii 15 ani de după căderea comunismului. A jucat un rol principal în revoluția din 1989 care l-a răsturnat pe mult detestatul Ceaușescu, deși unii critici l-au acuzat că a rămas atașat de autoritarismul vechiului regim pe care pretindea că îl detestă”, remarcă The New York Times. Politico observă că ”mulți români sunt astăzi cinici în privința democrației lor: una dintre cele mai sărace țări din UE, cu un deficit bugetar enorm și o mare problemă în a-i împiedica pe funcționarii corupți să fure banii publici”. Politico încheie citând din comunicatul transmis de actualul președinte, Nicușor Dan: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”.

Carolina Ciulu