Revista presei internaționale – 7 noiembrie

NATO a readus România pe prima pagină a ziarelor străine și, asta, datorită prezenței la București a secretarului general al organizației, Mark Rutte.

După cum este de altfel cunoscut, secretarul general al NATO s-a aflat la București cu ocazia Forumului anual al NATO pentru Industria de Apărare, organizat anul acesta în capitala României. Presa americană comentează și ea evenimentele de ieri (6 noiembrie), reluând declarațiile prin care Rutte a căutat să îi liniștească pe românii îngrijorați de retragerea unor soldați americani din România. Potrivit jurnaliștilor de la Stars and Stripes, un cunoscut ziar militar american, “Mark Rutte a dorit să îi asigure pe români că reducerea numărului de soldați americani din România reprezintă doar o rutină, iar lumea nu trebuie să presupună prea multe lucruri din această decizie”. Ziarul belgian Le Soir este însă preocupat de o altă problemă, respectiv, de un schimb de mesaje între Rutte și ministrul belgian al apărării, Theo Francken. Potrivit ziarului belgian, „Rutte a trebuit să îl liniștească și pe Francken, asigurându-l de un binevenit sprijin din partea aliaților”. Din același ziar reiese că, „îngrijorările ministrului belgian se datorau recentei prezențe a unor drone pe cerul țării”. Dar, în privința dronelor, veștile bune vin din partea ziarului american The Washington Post, care titrează: „Pe flancul estic al NATO va fi amplasat un nou sistem vizând detectarea și doborârea dronelor rusești”. Referindu-se la eveniment, ziarul notează că „Polonia și România vor beneficia de sistemul american Merops, care este suficient de mic, poate depista dronele și se poate apropia de ele prin inteligență artificială, astfel încât să poată funcționa atunci când comunicațiile electronice sau prin satelit sunt aglomerate”. „Vedem ce face Rusia în Ucraina și trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva”, afirmă un oficial american, din partea Forțelor Aliate Terestre ale NATO, citat de același ziar.

Așadar. să vedem și noi ce face Rusia în Ucraina: „Rusia este pe cale să facă una dintre cele mai mari cuceriri de la începutul războiului”, titrează cotidianul american The New York Times. „Este vorba despre orașul Pokrovsk – o poartă spre regiunea Donețk și o localtate după care președintele rus, Vladimir Putin, tânjea de multă vreme”. „Pe teritoriile ocupate, Rusia difuzează povești atroce despre Ucraina, iar metoda funcționează”, afirmă ziarul francez Le Monde. Citând reprezentanta unui ONG, același ziar notează că „o evedare din zonele aflate sub control rusesc este dificilă și costisitoare, iar propaganda rusă are mare efect”. „Un sistem de tortură, foamete și durere” – sub acest titlu, un articol din ziarul german Frankfurter Allgemeine se ocupă de soarta prizonierilor de război ucraineni din Rusia. Același ziar amintește că, „în Rusia, se află zeci de mii de prizonieri de război ucraineni”. Dar, pentru Rusia, alte evenimente sunt mult mai importante. Publicația Novîe Izvestia relatează că, ieri (6 noiembrie), „președintele rus, Vladimir Putin, a fost prezent la forumul ‚Rusia – o putere sportivă’, desfășurat la Samara. Dintr-un alt ziar rusesc, Komsomolskaia Pravda, reiese că președintele Putin e măcinat de noi îngrijorări, pare-se, legate relațiile interetnice. Referindu-se la asemenea etnii, Putin afirmă că „ele vor dezmembreze Rusia în fragmente mici, controlate de Occident”.

(Alexandru Danga, Agenția de presă RADOR)