Revista presei internaționale, 8 august 2025

Taxele vamale ale lui Donald Trump, perspectivele păcii în Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu se află din nou pe primele pagini ale presei internaționale.

Taxele vamale cu care tot ameninţa Donald Trump au intrat astăzi în vigoare pentru mai mult de 90 de ţări, transmite BBC. „Ele variază mult, între 15% pentru Coreea de Sud şi 50% pentru Brazilia. Cu numeroase scutiri şi condiţii, multe guverne şi firme sunt confuze încă în ce priveşte taxa finală pe care o vor avea de plătit. Începe o nouă eră pentru comerţul internaţional.” Trump a afirmat că SUA încasează miliarde de dolari de pe urma lor și a ameninţat și cu o taxă de 100% pe cipurile produse în afara SUA, cu excepția producătorilor care dețin fabrici și pe teritoriul american. Euronews consemnează că în ciuda războiului comercial cu SUA exporturile chineze au crescut cu 7,2% în iulie, deși e vorba în fapt de o pauză în ostilități care va expira pe 12 august. Totuși, exporturile Chinei în SUA au scăzut cu aproape 22%, iar cele către Africa și Asia de Sud-Est au crescut cu peste 10%, China devenind acum cel mai mare partener comercial al Africii. Site-ul brazilian Folha Online relatează că au loc convorbiri pe tema taxelor între marile țări în curs de dezvoltare. Președintele brazilian Lula a discutat telefonic joi cu primul-ministru indian Narendra Modi și pregătește o altă convorbire cu președintele chinez Xi Jinping. La rându-i, Modi va vizita China luna aceasta, după ce ministrul chinez de externe va fi primit la New Delhi, conturându-se astfel o „reapropiere între cei doi giganți asiatici”. Italianul Il Corriere Della Sera explică obiectivul „taxelor vamale aplicate fluxurilor comerciale, care amenință să răstoarne întregul sistem”. „Scopul acestora fiind revitalizarea producției americane prin scumpirea bunurilor din alte țări – și, în unele cazuri, prin faptul că nu vor mai fi viabile economic – până la punctul de a forța companiile să își mute operațiunile pe teritoriul american.”

Trump afirmă că i-ar putea impune noi taxe vamale Chinei, similare cu cele de 25% aplicate Indiei pentru achiziţia de petrol rusesc, după ce spusese că urmează să anunțe noi sancțiuni secundare menite a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina, informează agenția Reuters. Chestiunea e abordată într-un editorial și de The Wall Street Journal, care apreciază că „Trump e în sfârșit dispus să pună presiune pe Rusia” pedepsind India, dar „misterul e de ce a cruțat până acum China, dat fiind că Beijingul cumpără chiar și mai mult petrol rusesc decât New Delhi”. Le Figaro relatează că Vladimir Putin a anunțat joi că o întâlnire cu Trump e programată „în zilele următoare”, posibil în Emiratele Arabe Unite. Însă „condițiile” pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski nu sunt întrunite. Zelenski propusese o întâlnire trilaterală cu Putin și Trump. Agenția de presă ucraineană RBC precizează că Zelenski a cerut joi și prezența europenilor la eventuale negocieri de pace: „războiul are loc în Europa, iar Ucraina e parte integrală a Europei”. Concomitent, el lucrează la „armonizarea viziunilor comune ale Ucrainei, Europei și Americii”. Agenția redă totodată și opiniile populației ucrainene, rezultate dintr-un sondaj din iulie: „cei mai mulţi ucraineni (69%) susțin încheierea rapidă a războiului prin negocieri, dar nu cred că luptele se vor opri curând”, respectiv „ucrainenii preferă planul european de pace (54%), respingând capitularea și privind cu rezerve propunerile SUA”. Cotidianul britanic The Telegraph apreciază că blocarea vânzărilor rusești de petrol ar putea duce nu numai la oprirea războiului, ci și la „căderea lui Putin”. Ziarul subliniază comportamentul „rușinos” al UE care „încă importă petrol și gaze din Rusia, la scară amplă”. Anul trecut importurile europene au „finanțat cu aproape 20 de miliarde de lire sterline mașinăria de război a Moscovei – cifră care surclasează lesne ajutorul financiar acordat Ucrainei”. Revista americană Foreign Policy consideră că „e improbabil ca Rusia să cedeze la amenințările Americii cât timp simte că poate câștiga războiul”. „Putin va face orice pentru a trage de timp, iar această abordare funcționează pentru el de o vreme.” Oricum, negocierile sunt „împotmolite”: Rusia vrea să păstreze teritoriile cucerite și garanții că Ucraina nu va adera la NATO, pe când Ucraina vrea exact opusul. Revenind în Regatul Unit, opiniile sunt foarte împărțite. The Guardian scrie că mitul geniului strategic al lui Putin „nu e decât o altă armă a propagandei”. „Funcția ei e să proiecteze putere acolo unde există slăbiciune, să facă victoria să pară inevitabilă când realitatea războiului descrie un șir de eșecuri ale Kremlinului.” Săptămânalul The Spectator nu e la fel de convins. El crede că Putin nu luptă pentru teritoriu, ci pentru ca Ucraina să nu devină un „interpus al Vestului”. În consecință caută, „mai presus de orice, o schimbare de regim la Kiev”. Iar în privința eventualei întâlniri cu Trump, „vestea bună e că prin discuții directe Trump oferă o cale rapidă spre pace. Vestea proastă e că aceasta e mai probabil să se încheie în termenii lui Putin”.

„Şefa diplomaţiei române, Oana Țoiu, a efectuat joi o deplasare la Kiev, unde a vizitat un spital de copii bombardat de armata rusă”, potrivit publicației Evropeiska Pravda. „Vizita include întâlniri cu demnitari ucraineni și va continua la Cernăuți. «E un semnal puternic al solidarității noastre de neclintit cu Ucraina», a declarat Ţoiu.” RBC menționează că Țoiu s-a întâlnit joi cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, cu care a „analizat securitatea din regiune, consolidarea apărării aeriene, sprijinirea procesului de pace și importanța unei păci echitabile în condițiile stabilite de Ucraina”. Alte subiecte au fost deblocarea negocierilor de aderare la UE, cooperarea interparlamentară în formatul trilateral Ucraina-România-Republica Moldova și drepturile copiilor ucraineni refugiați în România. Agenția Ukrinform citează o declarație a lui Stefanciuk: „Apreciem foarte mult adoptarea de către Parlamentul României a declarației politice din 2022 în care Holodomorul e calificat drept crimă împotriva poporului ucrainean și împotriva umanității. Următorul pas important ar putea fi recunoașterea juridică clară a Holodomorului drept genocid”.

„Israelul va decide joi ocuparea totală a Gazei: «Va dura luni de zile, şi vor fi un milion de persoane strămutate.» Rudele ostaticilor spun nu”, titrează Il Fatto Quotidiano, referindu-se la o ședință de guvern nefinalizată la închiderea ediției. Planul ar avea două faze. În prima Israelul ar evacua locuitorii orașului Gaza (aproximativ 1 milion): lucru care va dura câteva săptămâni, timp necesar pentru construirea de spitale și tabere pentru strămutați. Faza a doua va fi o ofensivă militară, în paralel cu care Trump a anunțat suplimentarea ajutorului umanitar în coordonare cu Israelul. Ziarul Times of Israel se așteaptă ca planul să fie aprobat de cabinet, în ciuda vocilor din guvern care se opun, cum ar fi ministrul de externe Gideon Saar. Printre opozanți se mai numără familiile ostaticilor și cadre din armată și serviciile de informații. De altfel, reține BBC, rude ale ostaticilor sechestrați în Gaza au plecat spre enclavă cu o flotilă de 11 ambarcaţiuni cu pânze decorate cu drapele galbene şi cu mesaje de protest. Organizatorii acţiunii au făcut apel la guvernul israelian să nu le sacrifice viaţa rudelor lor pentru „un război nesfârşit”. Săptămânalul britanic The Economist arată că percepția populației israeliene față de război a început să se schimbe vizibil de la jumătatea lui iulie, protestele înmulțindu-se. Printre cauze: israelienii nu mai cred că guvernul pune ostaticii pe primul loc, presiunea internațională și frustrarea militarilor de pe front. Revista americană The Atlantic explică că la originea planului de anexare a Gazei se află mișcarea de extrema dreaptă a coloniștilor. Ea este susținută de „peste o treime din parlamentarii coaliției premierului Netanyahu”. Măsurii i se opun establishment-ul de securitate și o „majoritate a cetățenilor, conform sondajelor realizate de-a lungul anilor”. Editorialul din Jerusalem Post îl îndeamnă pe Netanyahu să „dea curs avertismentelor” și să „evite mlaștina ocupării Gazei”, întrucât aceasta ar „agrava criza umanitară, ar înfățișa Israelul drept cotropitor și ar inspira rezistență”. În fine, sub titlul „Foametea din Gaza există din vina multora, dar nu și a Israelului”, The Washington Post observă că „Israelul face un lucru pe care nici o țară nu l-a mai făcut vreodată: hrănește populația forței care l-a atacat”. Dar „firește că există o politică de înfometare deliberată în Gaza. E implementată de Hamas, care a publicat săptămâna trecută imagini cu doi ostatici israelieni emaciați”. În timp ce unul dintre ei, un „schelet viu”, era forțat să-și sape propria groapă, în cadru a intrat „brațul grăsun al unui terorist Hamas bine hrănit”. Ceea ce confirmă că „teroriștii au mâncare din belșug. Singurii care fac foamea în tunelurile Hamasului sunt ostaticii”.

Andrei Suba, RADOR