Revista presei internaționale, 8 septembrie

În timp ce Beijingul a găzduit săptămâna aceasta cea mai amplă paradă militară din istoria sa, cu Putin și Kim Jong Un la brațul lui Xi Jinping, la Washington Donald Trump a oscilat între fascinație și nemulțumire.

The New York Times reține că președintele american a descris parada drept „frumoasă” și „foarte, foarte impresionantă”, admițând că liderii Chinei și Rusiei „au sperat că am s-o urmăresc, iar eu chiar am urmărit-o”. Totuși, dincolo de complimente, frustrarea față de Vladimir Putin crește. Întâlnirea de luna trecută din Alaska, prezentată de Trump drept un succes, nu a adus nici armistițiul promis, nici sancțiuni asupra energiei rusești. În schimb, Moscova „și-a întețit atacurile asupra unor obiective civile”, notează cotidianul new-yorkez.

Oficial, Trump spune că relațiile cu Putin sunt „foarte bune”, dar în privat, relatează sursele citate de ziar, președintele este „supărat pentru că Putin nu a cedat mai mult”. Pe rețelele de socializare, iritarea sa a devenit tot mai vizibilă: „Vă rog să le transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris el, cu ironie amară.

Beijingul a ales o tactică mai subtilă pe frontul economic cu SUA. The Wall Street Journal descrie vizita la Washington a emisarului chinez Li Chenggang, care a venit cu un mandat clar: să vorbească, dar fără să ofere concesii reale. „Întrevederile nu au fost productive”, spune una dintre sursele citate de jurnal.

Li nu s-a întâlnit cu oficialii de vârf ai administrației, ci doar cu adjuncți, reluând „vechile poziții ale Beijingului”: cererea de a elimina tarifele americane și de a relaxa restricțiile asupra exporturilor de tehnologie. În schimb, Beijingul a oferit puțin. Strategia reflectă linia impusă de Xi Jinping: păstrarea canalelor deschise cu Trump, dar fără să cedeze în dosarele sensibile – de la taxele vamale la chimicalele pentru fabricarea fentanilului. O posibilă întâlnire Trump-Xi este „foarte posibilă”, spun experții, dar un acord comercial rămâne departe.

Astfel, în timp ce la Beijing parada a demonstrat solidaritatea anti-occidentală, la Washington contactele economice s-au transformat într-un exercițiu de conversație fără rezultate. O dublă scenă care ilustrează cât de complicată e relația Americii cu rivalii săi: confruntare deschisă în plan militar și geopolitic, dar o prudență calculată în comerț.

Din culisele paradei militare și a autocraților de la Beijing, Washington Post relatează că Xi Jinping și Vladimir Putin, amândoi de 72 de ani, au fost surprinși de un microfon deschis discutând despre… nemurire.

„În trecut, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani”, ar fi spus Xi, adăugând că astăzi „la 70 ești încă un copil”. Putin i-a răspuns printr-un interpret: „Oamenii pot continua să primească transplanturi de organe. Ai putea să arăți mai tânăr pe măsură ce trăiești și chiar ai putea să atingi nemurirea.” Conversația s-a încheiat cu Xi evocând predicția că „în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.”

În timp ce la nivel oficial, liderii Chinei și Rusiei afișau putere militară și coeziune geopolitică, în intimitatea microfoanelor deschise se proiecta o altă imagine: cea a unor conducători preocupați de propriul destin biologic, visând la longevitate și la consecințele sociale și economice ale progresului medical. „Astfel de descoperiri vor permite omenirii să spere că speranța de viață va crește semnificativ”, a declarat ulterior Putin reporterilor, citat de Washington Post.

Conversația, difuzată de presa de stat chineză, a fost rapid cenzurată, și nu doar în interiorul Chinei. Filmulețul a fost retras de Reuters, după ce televiziunea de stat chineză CCTV a revocat drepturile de utilizare şi a acuzat agenţia britanică de „denaturare editorială”.

Parada care a rescris simbolic istoria celui de-al Doilea Război Mondial -cu China și Rusia în rolul principalilor învingători și cu SUA aproape uitată – s-a dublat astfel de o scenă neașteptată: Xi și Putin vorbind despre viitor nu doar în termeni de arme și alianțe, ci și de viață prelungită până la nemurire.

La rândul său, presa italiană surprinde felul contradictoriu în care Donald Trump încearcă să își proiecteze imaginea internațională: de la un președinte care își dorește Premiul Nobel pentru Pace, la liderul ce readuce în vocabularul oficial al Washingtonului un cuvânt uitat – „război”. „Înapoi în viitor”, scrie Avvenire, relatând despre ordinul executiv pe care Trump se pregătește să îl semneze și prin care Pentagonul va fi redenumit Departamentul de Război. „Este o revenire la titulatura abandonată după 1947, când, în urma ororilor celui de-al Doilea Război Mondial, America alesese să pună accentul pe apărare, nu pe ofensivă”. Pentru Trump însă, „numele Departamentul de Război transmite un mesaj mai puternic de pregătire și mai multă determinare decât Departamentul Apărării”.

Jurnaliștii notează ironia unei asemenea inițiative: un președinte care își declară dorința de a câștiga Nobelul pentru Pace reînvie simbolistica invaziei și cuceririi. Avvenire atrage atenția că accentul pus pe „asigurarea propriilor interese” ca motiv de război amintește, în mod amenințător, de „invazia Rusiei în Ucraina și de ambițiile Chinei asupra Taiwanului”. În plus, costurile estimate la un miliard de dolari pentru uniforme, insigne, adrese oficiale și infrastructură digitală par greu de justificat într-un climat de austeritate bugetară.

Doar o zi mai târziu însă, tonul surprins de ANSA e altul. Din Biroul Oval, același Trump declară că „Războiul din Ucraina este o rușine, vreau să se încheie”, exprimându-și încrederea că un acord este la îndemână. Mai mult, a numit conflictul „cel mai ușor” de rezolvat, comparativ cu celelalte șapte pe care spune că le-a încheiat deja. „Vom duce munca la bun sfârșit”, a insistat el, promițând garanții de securitate pentru Kiev și cerând ca țările europene să fie „în prima linie” în soluționarea crizei. În plan diplomatic, Trump a anunțat că următorul summit G20 va avea loc la Miami, revenind astfel la ideea de a organiza reuniuni internaționale chiar pe proprietățile sale private, cum s-a întâmplat și în 2020 cu tentativa de a găzdui G7 la clubul său de golf.

Întâlnirea imposibilă dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski continuă să domine titlurile internaționale.

El Mundo notează că, la Forumul Economic din Vladivostok, președintele rus a lansat un avertisment direct către Occident. Pentru Putin, orice forțe europene sau americane desfășurate în Ucraina „ar fi o țintă legitimă”. Este răspunsul Kremlinului la discuțiile dintre cei 26 de aliați ai Kievului, așa numita coaliție a voluntarilor, conduși de Franța și Marea Britanie, privind posibila trimitere de trupe pentru a garanta securitatea post-conflict. „Dacă trupele apar acolo, mai ales acum, în timpul luptelor, presupunem că vor fi ținte legitime”, a spus Putin, insistând că un astfel de scenariu ar submina pacea pe termen lung, notează El Mundo.

Replica nu a întârziat. Într-un interviu pentru ABC News, citat de Newsweek, președintele ucrainean a răspuns: „Putin poate veni la Kiev… Eu nu mă pot duce la Moscova când țara mea e atacată de rachete, e sub atac în fiecare zi. Nu mă pot duce în capitala acestui terorist”.

În spatele acestei schimburi de replici, observatorii văd și o bătălie pentru influențarea Washingtonului. Liderul organizației „Speranță pentru Ucraina” declară pentru Newsweek că invitația lui Putin este „o mișcare strategică menită să-l manipuleze pe președintele Statelor Unite, Donald Trump”, care face presiuni pentru o întâlnire directă între cei doi lideri. Potrivit Newsweek, Kremlinul știe că Zelenski nu se va duce niciodată la Moscova, dar se poate folosi de refuzul acestuia pentru a da impresia că partea ucraineană blochează negocierile.

Astfel, în timp ce Putin promite „condiții de lucru și securitate” la Moscova, Zelenski răspunde cu o invitație în oglindă: „Vino la Kiev!”.

O confruntare simbolică, care arată cât de departe este pacea.

Ruxandra Lambru, RADOR RADIO ROMÂNIA