Revista presei internaționale, 9 octombrie

Zile grele pentru politica europeană: presa internațională anunță o serie de evenimente care ar putea influența, în bine sau în rău, politica unor țări, dar și politica pe plan european.

Ieri, 8 octombrie, a fost ziua de naștere a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Publicația americană Politico informează că, tot ieri, “copreședinta Verzilor din Parlamentul European, germana Terry Reintke, i-a dăruit bomboane de ciocolată antidepresie, cu serotonină și dopamină, în speranța că darul se va traduce prin legi ecologice cât mai ‘verzi’”.

Numai că astăzi, 9 octombrie, Ursula von der Leyen are o zi grea, ea trebuind să înfrunte două moțiuni de cenzură, atât din partea Dreptei, cât și din partea Stângii. Ziarul La libre Belgique subliniază că ”este suficient ca doar una dintre moțiuni să fie aprobată pentru ca președinta comisiei și, odată cu ea, toți comisarii, să demisioneze”. Numai că, susține același ziar, “șansele sunt mici”. Iar dna von der Leyen nu pare să se lase intimidată, continuând să-și respecte funcția. Drept care, potrivit ziarului spaniol El Mundo, ea a avertizat că, “în prezent, continentul este angajat cu Rusia într-un război hibrid, marcat de drone în inima Europei, de atacuri cibernetice, de cabluri submarine tăiate și de o dezinformare”.

Rusia în schimb, nu pare deloc intimidată. Revista americană Newsweek îl citează pe ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, care, făcând referire la eventuale tratative de pace pe tema războiului din Ucraina, ar fi spus că, “din nefericire, trebuie să recunoaștem că marele prilej de la Anchorage, din Alaska, a fost în mare parte pierdut, și asta, grație eforturilor depuse de opozanți, și mai ales de europeni”.

Rămânând însă în Europa, atenția celor mai multe ziare se îndreaptă asupra Franței, unde criza politică pare să fi atins apogeul. Pe marginea acestui subiect, comentariile presei spun multe. “Haos în Franța” – titrează cotidianul Italian Corriere della Sera. “Oare urmează un guvern socialist?”, se întreabă același ziar, care subliniază însă că “un anunț cu privire la guvern urma să fie făcut aseară (8 octombrie), de premierul demisionar Sébastien Lecornu”. Ziarul Le Monde informează că, tot ieri, “fostul premier a avut o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Elysée, iar rezultatul întrevederii era așteptat cu sufletul la gură”. Dar, indiferent de rezultat, dinspre extrema dreaptă, Marine Le Pen amenință: “Cenzurez totul!” și, potrivit ziarului francez Le Parisien, dna Le Pen “vrea să provoace căderea oricărui guvern”. Le Parisien afirmă că, desi, “ca mulți alții, susține totuși renunțarea la modificarea legii pensiilor, ea consideră că toată această glumă a durat destul”. ȘI tot Le Parisien se întreabă: “În cele din urmă, Sébastien Lecornu se duce ca să rămână?”. Dar nu s-a întâmplat asta. Potrivit ziarului francez Le Figaro, pe canalul tv France 2, Lecornu a declarat aseară că, cităm, “întrucât nu am alergat după această funcție, consider că misiunea mea s-a încheiat”.

(Alexandru Danga/RADOR RADIO ROMÂNIA)