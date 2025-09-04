Acasa Sport-AutoAuto Accident grav la Filipeștii de Pădure

Accident grav la Filipeștii de Pădure

scris de A.B.
Un grav accident rutier a avut loc, joi, pe Drumul Județean 720, în comuna Filipeștii de Pădure, trei femei fiind scoase dintre fiarele contorsionate de către pompieri, la fața locului ajungând și elicopterul SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și cei patru ocupanți ai acestora, una dintre mașini, la bordul căreia se aflau trei femei, răsturnându-se pe partea carosabilă.

Victimele au rămas prinse între fiare și au fost scoase de către pompieri, fiind preluate apoi de echipajele medicale.

Șoferul celuilalt autoturism nu ar fi rănit, însă este evaluat în acest moment, arată ISU.

‘Circulația este complet întreruptă pe Drumul Județean 720, între localitățile Filipeștii de Pădure și Moreni, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate două autovehicule’, a transmis Poliția Prahova.

