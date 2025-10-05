Auto – F1: George Russell, învingător în Marele Premiu de la Singapore

Britanicul George Russell (Mercedes) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfășurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km).

Russell, plecat din pole position, s-a impus la capătul celor 62 de tururi de circuit (306,28 km în total) în fața olandezului Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, clasat pe locul secund, la 5 sec 430/1000, și a britanicului Lando Norris (McLaren), care a ocupat treapta a treia a podiumului, la 6 se 066/1000.

Pilotul echipei Mercedes a obținut cu această ocazie a cincea victorie din cariera sa în Marele Circ și a doua de la debutul acestui sezon, după cea din Grand Prix-ul Canadei de la Montreal, la jumătatea lunii iunie.

Australianul Oscar Piastri (McLaren), clasat pe locul al patrulea duminică, a rămas în fotoliul de lider al clasamentului general al piloților, cu un avans de 22 de puncte față de coechipierul său Lando Norris, cu șase etape înainte de finalul sezonului. Campionul mondial din ultimii patru ani, Max Verstappen, se află pe poziția a treia, la 69 de puncte.

La finalul cursei din Singapore, echipa McLaren, creată în 1966, și-a asigurat titlul mondial la categoria constructori, pe care îl cucerește pentru a zecea oară în istoria sa, depășind astfel team-ul Williams (9 titluri). Recordul este deținut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite, se va desfășura pe 19 octombrie la Austin (Texas).