Little Bolt – minuscule mașinuțe verzi tip ascuțitoare au apărut în București

În București au apărut mașinuțe mici și verzi colantate cu „Bolt”, iar compania anunță că a lansat o nouă categorie de curse: Little. Compania spune că Little Bolt este soluția perfectă pentru pasagerii care au nevoie să se deplaseze rapid prin oraș, în timp ce costurile vor fi mai mici.

Deocamdată, categoria nu este disponibilă în tot orașul, ci doar în unele zone.

Cu toate acestea, noi știm că, în momentul în care plouă sau e vreun eveniment special prin Capitală care blochează orașul, nimic nu mai poate fi „rapid” în trafic. Rapid ar fi doar un elicopter, dar rămâne varianta SF.

Bolt a lansat miercuri, 22 octombrie 2025, categoria Little Bolt în București.

Compania le promite pasagerilor costuri mai mici și șoferilor parteneri le promite costuri substanțial mai reduse. De asemenea, Bolt spune că proiectul este un pas pentru angajamentul firmei de a deveni o companie cu zero emisii nete de carbon până în anul 2040.

Mașinuțele mici și verzi din categoria Little Bolt sunt Jinpeng Smart Balance și au trei moduri de condus: Eco, Normal și Sport. Bine de știut: ating viteza maximă de 70 km/h.

Fiind de dimensiuni reduse, mașinuțele se parchează mult mai ușor și ocupă mai puțin spațiu în trafic. De asemenea, nu generează emisii de CO2 în timpul în care sunt conduse:

Lansarea Little Bolt reprezintă un câștig în materie de mobilitate urbană, fiind avantajoasă pentru pasageri și conducători auto deopotrivă. Cei dintâi se pot mișca rapid și printr-un mijloc sustenabil prin oraș, în timp ce șoferii parteneri au șansa să câștige mai bine datorită curselor mai dese. Alte avantaje ale vehiculelor electrice de dimensiuni mici sunt parcarea mai ușoară, faptul că ocupă mai puțin spațiu în trafic și că nu generează emisii CO2 în timpul utilizării, a spus Maria Niculescu Aron, General Manager Bolt România.

Cei care vor să încerce Little Bolt trebuie să știe că această categorie este disponibilă doar în centrul și nord-vestul Bucureștiului. Mai apoi, după o perioadă de probă, va fi accesibilă în mai multe zone ale orașului.

Lansarea Little Bolt face vehiculele electrice mai accesibile prin costuri reduse, contribuind, prin tehnologia de schimbare a bateriilor, la rezolvarea barierelor legate de infrastructură de încărcare.

Mașinile sunt echipate în fiecare zi, fără costuri pentru șoferii parteneri, cu două seturi de 8 baterii lithium-ion de ultimă generație, fiecare set având o autonomie de 150 kilometri. Bateriile se schimbă pe loc la oricare dintre cele 9 stații Battery Swap, vizibile în aplicația Bolt.

Bolt amintește că, la finalul lunii august, a lansat diferite categorii în mai multe orașe: XL în București; Premium în Iași, Craiova și Galați; Comfort în Satu Mare, Slobozia, Reșița și Bârlad; și Comfort Electric în Brașov și Cluj.