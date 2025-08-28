Tarifele rovinietei și taxele de pod se majorează: Vezi ce schimbări aduce noua Ordonanță a Guvernului

Guvernul României a aprobat o Ordonanță importantă pentru modificarea Ordonanței nr. 15/2002 privind tarifele de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale, care aduce o serie de creșteri semnificative ale tarifelor pentru utilizatorii drumurilor din România.

Printre principalele modificări se numără:

Creșterea tarifelor pentru rovinieta : Prețurile pentru autoturisme vor crește considerabil. De exemplu, pentru o rovinietă valabilă 12 luni, utilizatorii vor plăti acum 50 de euro, față de 28 de euro cât era anterior.

Majorarea amenzilor pentru nerespectarea reglementărilor : Amenzile pentru lipsa rovinietei vor varia între 500 și 1.000 de lei, față de intervalul actual de 275-550 lei.

Creșterea taxelor de pod: Utilizatorii care traversează podurile peste Dunăre vor plăti mai mult. De exemplu, taxa de trecere a podului Fetești-Cernavodă va crește de la 13 lei la 19 lei pentru autoturisme.

Aceste modificări sunt prevăzute pentru a intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial și sunt estimate să aducă la buget aproximativ 30 de milioane de euro anual. De asemenea, noile taxe vor include și taxe suplimentare pentru podurile de pe autostrada A2, între Fetești și Cernavodă, și între Giurgeni și Vadu Oii.

Pentru cei care au achitat deja taxele înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări, valoarea rovinietei și taxele de pod plătite anterior vor rămâne valabile.