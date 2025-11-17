Acasa Sport-AutoAuto Vaslui: Şase persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate patru autoturisme

Vaslui: Şase persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate patru autoturisme

scris de C.F.V.
scris de C.F.V. 5 Afisari

Şase persoane au fost transportate la spital, luni seară, după ce patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs pe DN 24, în judeţul Vaslui.

Accidentul rutier s-a produs pe DN 24, în zona localităţii Costeşti, fiind implicate 4 autoturisme. 

 

Potrivit ISU Vaslui, pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, ambele încadrate cu 7 militari + 2 ambulanţe SAJ. Ulterior, au mai fost solicitate la intervenţie echipajul de prim ajutor SMURD Bârlad şi echipajul de prim ajutor SMURD Huşi.

În total, în accident au fost implicate 11 persoane, dintre care 6 au solicitat îngrijire medicală, iar o persoană refuză transportul la spital. 

Cele 6 persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui de către echipajele medicale.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS