Vehiculele vechi de 5 ani din România au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km (studiu)

Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Părerea publicului larg este că doar vehiculele vechi au kilometrajul dat înapoi, însă un studiu realizat în România de compania de date auto carVertical dovedește că acesta este un mit: chiar și mașinile vechi de numai 5 ani au kilometrajul manipulat, iar o parte semnificativă a acestora ascund și un istoric de accidente.

Mașinile mai noi au kilometrajul dat înapoi mai rar, dar cumpărătorii ar trebui să fie prudenți

O analiză a datelor privind fraudarea kilometrajelor în România pentru mașinile produse între 2000 și 2023 a arătat că vehiculele cu cel mai ridicat risc sunt cele produse în 2009 (13,2% dintre aceste modele care au fost verificate pe carVertical aveau kilometrajul manipulat).

Chiar dacă mașinile mai noi au kilometrajul mai rar dat înapoi, tot sunt afectate de această problemă: dintre toate vehiculele fabricate în 2021, 1,7% aveau kilometrajul derulat, 1,3% pentru dintre cele produse în 2022 și 1,5% pentru 2023. O mașină cu kilometrajul dat înapoi valorează întotdeauna mai puțin decât prețul cerut de vânzător, ceea ce înseamnă că șoferii riscă să plătească în plus atunci când achiziționează astfel de vehicule. Cu cât mașina este mai scumpă, cu atât pierderile financiare sunt mai mari pentru noul proprietar.

În România, modelele fabricate în 2000 au avut kilometrajul dat înapoi în medie cu 107.200 km. Mașinile mai recente prezintă și ele reduceri semnificative de kilometraj: 73.000 km în medie pentru modelele fabricate în 2020, 83.000 km pentru cele din 2021, 29.800 km pentru mașinile din 2022 și 35.200 km pentru cele din 2023.

Ținând cont de acest lucru, cumpărătorii de mașini second-hand ar trebui să ia întotdeauna măsuri suplimentare atunci când fac o achiziție nouă. Este important de știut că unii vânzători necinstiți reduc kilometrajul mai des, dar nu îl reduc mai mult decât este înregistrat în certificatele MOT sau în registrele oficiale. Cu toate acestea, chiar dacă proprietarul anterior a menținut kilometrajul relativ scăzut, alte componente ale mașinii pot dezvălui kilometrajul real.

„Kilometrajul este înregistrat de mai multe componente ale mașinii. La unele vehicule pot exista până la 100 de componente diferite care înregistrează citirile kilometrajului. De aceea este crucial să verificați istoricul mașinii și în service-urile autorizate. Chiar și rapoartele ”curate” merită o a doua verificare, prin urmare cumpărătorii nu ar trebui să ia decizii bazate pe emoții. Pentru a evita greșelile costisitoare, rapoartele de istoric carVertical au acum o listă denumită „Ce urmează?”. Aceasta îi ajută pe utilizatori să se simtă mai încrezători în deciziile lor de cumpărare, oferind toți pașii care trebuie parcurși după verificarea istoricului mașinii și acoperind riscurile pe care datele istorice nu le pot dezvălui”, a sfătuit Buzelis.

Cu cât mașina este mai veche, cu atât sunt mai mari șansele să aibă un istoric de accidente

Studiul a mai arătat că în România mașinile produse între 2008 și 2016 au suferit cele mai multe daune: 62-63% din totalul vehiculelor care au fost fabricate în această perioadă și verificate pe carVertical aveau înregistrări de accidente.

Până și mașinile mai noi sunt implicate frecvent în accidente: dintre toate vehiculele fabricate în 2021, 45,3% aveau înregistrări de daune, 45,4% pentru cele din 2022 și 51,8% pentru cele din 2023. Valoarea daunelor la mașinile mai noi este semnificativ mai mare din cauza pieselor scumpe și a tehnologiilor avansate cu care sunt dotate. În timp ce costul mediu de reparație pentru modelele din 2000 a fost de 1.700 de euro, pentru modelele din 2020 acesta a ajuns la 3.700 de euro, iar pentru modelele din 2023 la 7.900 de euro.

„O bară de protecție îndoită sau zgârieturile minore nu afectează calitatea experienței de condus. Totuși, dacă o mașină a fost implicată într-un accident grav, starea acesteia trebuie evaluată cu mare atenție. Unele dintre aceste vehicule pot reprezenta un pericol nu numai pentru șofer, ci și pentru ceilalți participanți la trafic”, explică Buzelis.

Este dificil să vă asigurați că nu cumpărați o mașină în stare proastă, dar nu imposibil

Datele studiului din România și din alte țări europene confirmă că, indiferent de vârstă, kilometrajul oricărui vehicul poate fi manipulat și istoricul său de accidente poate fi ascuns.

Buzelis recomandă ca, înainte de a cumpăra o mașină rulată, să îi fie verificat istoricul și să fie inspectată la un centru de service autorizat. Un mit des întâlnit în rândul șoferilor este acela că vehiculelor moderne, noi nu li se poate derula kilometrajul. În realitate, cu uneltele potrivite, atât mașinile vechi, cât și cele relativ noi pot avea kilometrajul manipulat.

„Escrocii vizează adesea mașinile mai noi care au kilometrajul ridicat, pentru că pot câștiga mai mulți bani după ce le dau kilometrajul înapoi. Datele dovedesc acest lucru: ajustările de kilometraj la mașinile mai noi sunt adesea mai mari decât la cele mai vechi”, spune Buzelis.

Metodologie

Studiul carVertical se bazează pe rapoarte online de istoric generate în cursul anului 2024 de clienții companiei din România. Studiul se concentrează pe mașinile fabricate între 2000 și 2023. Vehiculele care au avut kilometrajul manipulat sau daune înregistrate au fost grupate după anul de producție, convertite în procente și ulterior s-a întocmit un clasament.