Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 3 sunt printre cele mai populare modele din România anul acesta

Tendințele auto se schimbă în fiecare an, unele modele pierzând din popularitate în timp ce altele vin din urmă și le iau locul. Este important să știți care sunt cele mai căutate mașini rulate pentru că acestea devin adesea ținte pentru vânzătorii necinstiți. Bazându-se pe cererea mare pentru aceste modele, escrocii le cumpără ca să le revândă și ascund daunele anterioare sau falsifică kilometrajul pentru a câștiga mai mult.

Experții companiei carVertical au realizat un studiu în România și au dezvăluit care modele au atras cel mai mare interes în prima jumătate a anului 2025.

Două intrări noi în lista celor mai populare modele

Cercetările carVertical au arătat că modelul cel mai frecvent verificat pe platformă în ultima jumătate de an în România a fost Volkswagen Passat (4,1% din totalul căutărilor). Acesta a fost urmat de BMW Seria 5 (3,7%), BMW Seria 3 (3,4%), Volkswagen Golf (3,3%), Skoda Octavia (3,2%), Audi A4 (3,1%), Renault Mégane (2,9%), Audi A6 (2,2%), Ford Focus (1,6%) și Nissan Qashqai (1,5%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, majoritatea modelelor și-au păstrat pozițiile în top 10 cele mai căutate mașini. În 2025 avem doar două intrări noi, Ford Focus și Nissan Qashqai înlocuind Opel Astra și BMW X5.

„Tendințele auto din România se schimbă lent – mărcile germane de mașini precum Volkswagen, BMW și Audi continuă să domine piața vehiculelor second-hand. La fel este cazul și mărcilor precum Skoda, Renault și Ford care își mențin o prezență puternică pe piața second-hand” spune Matas Buzelis, expertul în piața auto din cadrul carVertical.

Audi A6 și Passat se confruntă cel mai des cu fraudarea kilometrajului

Dacă ne uităm la top 10 modele cel mai frecvent verificate în România, observăm că nivelurile de fraudare a kilometrajului sunt deosebit de ridicate. Volkswagen Passat se află în capul listei având în vedere că 13,2% dintre toate rapoartele scoase pentru acest model pe platforma carVertical au semnalat un kilometraj dat înapoi.

VW Passat este urmat de Audi A6 (13,1%), Audi A4 (11%), BMW Seria 5 (10,1%), Volkswagen Golf (9,2%), BMW Seria 3 (8,1%), Škoda Octavia (6,9%), Renault Mégane (5,6%), Ford Focus (4,9%) și Nissan Qashqai (3,8%).

„Derularea kilometrajului este în continuare o problemă serioasă pe piața mașinilor second-hand din România. În medie, 8,6% dintre cele mai populare 10 modele au avut kilometrajul dat înapoi. Ne lovim destul de des de situații în care kilometrajul afișat al unei mașini este cu zeci de mii de kilometri mai mic decât cel real, lucru care duce la un preț de vânzare exagerat semnificativ”, explică Buzelis.

Potrivit lui Buzelis manipularea odometrului este o problemă serioasă care costă economiile europene miliarde de euro în fiecare an.Guvernele recunosc problema, dar inițiativele de abordare a acesteia rămân limitate ceea ce înseamnă că cumpărătorii înșiși trebuie să ia măsuri pentru a se asigura de veridicitatea kilometrajului vehiculelor pe care le cumpără.

„Un raport de istoric al vehiculului poate arăta exact când și cu cât a fost derulat kilometrajul. Acest lucru îl ajută pe cumpărător să decidă dacă renunță la a cumpăra acea mașină sau dacă alege să negocieze un preț mai bun. În multe cazuri, dacă kilometrajul a fost falsificat, mașina poate avea și alte probleme ascunse, iar acest lucru este extrem de important în contextul în care factorii de decizie la nivel mondial nu își asumă autoritar protecția cumpărătorilor”, Buzelis.

4 din 5 modele BMW Seria 5 au suferit daune în trecut

Mașinile care au fost avariate în trecut nu ajung întotdeauna la fier vechi. De cele mai multe ori acestea sunt reparate (uneori prost) și continuă să fie vândute pe piața second-hand.

Un procentaj ridicat dintre mașinile cel mai frecvent verificate în România au suferit daune în trecut. BMW Seria 5 este lider la acest capitol, 78,1% dintre modelele verificate având daune înregistrate. Pe locul doi se află BMW Seria 3 (74,2%), urmat de Audi A6 (66,2%), Volkswagen Golf (62,8%), Volkswagen Passat (62%), Audi A4 (60,9%), Skoda Octavia (60,9%), Ford Focus (59,1%), Renault Mégane (43,6%) și Nissan Qashqai (36,2%).

„Atunci când cumpără un model care este popular în România, șoferii ar trebui să-i verifice întotdeauna istoricul. Dacă o mașină a fost avariată, este esențial să se evalueze modul în care a fost reparată. Piesele ieftine sau reparațiile de calitate inferioară îi pot aduce probleme de fiabilitate sau siguranță următorului proprietar”, spune Buzelis.

Expertul recomandă ca cei care cumpără mașini second-hand să efectueze întotdeauna o inspecție prealabilă la un service autorizat. Chiar dacă costul poate fi de câteva sute de euro, o inspecție făcută de un mecanic profesionist ferește noii proprietari de reparații costisitoare în viitor.

Metodologie

Studiul carVertical a analizat rapoartele istorice ale vehiculelor achiziționate de utilizatori pe platforma sa între ianuarie și iunie 2025 și le-a comparat cu aceeași perioadă din 2024. Modelele de vehicule și alte date au fost grupate pe țări, convertite în procente și clasificate în consecință. Prelucrarea a milioane de rapoarte istorice ale vehiculelor în fiecare an permite carVertical să descopere tendințe și să emită prognoze referitor la evoluțiile de pe piața mașinilor second-hand.