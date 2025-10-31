Antrenorul Edward Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia

Edward Iordănescu a demisionat, vineri, din funcția de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varșovia, a anunțat clubul pe site-ul său oficial.



Demisia fostului selecționer al naționalei României survine după ce Legia a fost eliminată joi seara din Cupa Poloniei, de Pogon Szczecin, care s-a impus cu scorul de 2-1, după prelungiri, la Varșovia, în șaisprezecimile de finală.

Oaspeții, la care ambii români au fost integraliști, portarul Valentin Cojocaru și fundașul Marian Huja, au deschis scorul prin ”veteranul” Kamil Grosicki (37 ani), în min. 58.

Legia a egalat prin Kamil Piatkowski (88), dar un tânăr atacant de 18 ani, Adrian Przyborek, a calificat-o pe Pogon în optimi, cu un gol marcat în prelungiri (117).

Legia are doar două victorii în ultimele sale șapte partide în toate competițiile. În Ekstraklasa, echipa se află pe un modest loc 10, cu 16 puncte, dar și un joc mai puțin.

”Legia Varșovia anunță că Edward Iordănescu a demisionat din funcția de antrenor al primei echipe a Legiei Varșovia, începând cu 31 octombrie”, se arată în comunicatul clubului.

Iordănescu preluase echipa pe 12 iunie și a reușit să o califice în faza principală a Conference League, după ce în iulie a cucerit Supercupa Poloniei.

Pentru Iordănescu (47 de ani) nu a fost prima experiență în străinătate, el pregătind și echipa bulgară ȚSKA Sofia, în 2016. Iordănescu și-a început cariera ca secund la Steaua, după care a mai fost secund la FC Vaslui. Cariera sa de antrenor principal cuprinde echipele ASA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB, iar între 2022 și 2024 a fost selecționerul României.

Palmaresul său cuprinde un titlu de campion și o Supercupă a României, ambele cu CFR Cluj.