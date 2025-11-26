Ceremonia de aprindere a flăcării olimpice are loc miercuri. Se deschide perioada Jocurilor Olimpice de iarnă: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”

Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va avea loc în Archaia Olympia, sanctuarul în care au avut loc Jocurile Olimpice Antice. Comitetul Olimpic Elen (HOC) a trebuit să modifice ceremonia, care nu va putea avea loc în aer liber în faţa ruinelor vechi de 2.600 de ani ale templului zeiţei Hera, aşa cum prevede tradiţia. Ceremonia va avea loc în interiorul Muzeului Olimpic, de la ora 10.30.

Cu toate acestea, pe locul unde s-au desfăşurat primele Jocuri Olimpice din Antichitate, tradiţia cere ca flacăra să fie aprinsă cu ajutorul unei oglinzi concave care concentrează razele soarelui în cadrul unei ceremonii în costume, inspirată din Antichitate.

Prin urmare, flacăra aprinsă luni, în timpul unei repetiţii în aer liber şi sub soare, va fi utilizată miercuri. Deja în aprilie 2024, din cauza vremii ploioase, aprinderea tradiţională a flăcării Jocurilor Olimpice de la Paris a fost realizată cu o flacără de rezervă păstrată în timpul repetiţiei generale.

Preşedinta Comitetului Olimpic Internaţional (COI), Kirsty Coventry, aleasă în martie, va participa pentru prima dată la acest ritual în calitate de conducătoare a organizaţiei.

Şi, la fel ca înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, Marea Preoteasă, actriţa greacă Mary Mina, va aprinde torţa, înconjurată de „preotese” îmbrăcate în rochii lungi şi deschise la culoare, inspirate din veşmintele grecilor antici.

Torţa va fi apoi înmânată primului alergător, Petros Gaidatzis, medaliat cu bronz la canotaj la Jocurile Olimpice de la Paris, care a considerat selecţia sa „o imensă onoare”.

Primii doi purtători italieni la Olimpia vor fi două nume mari ale sporturilor de iarnă: Stefania Belmondo, dublă campioană olimpică la schi fond (1992, 2002), şi Armin Zöggeler, dublu campion olimpic la sanie (2006, 2010).

Apoi, flacăra va pleca spre Roma, oraşul de start al ştafetei care va traversa cele 20 de regiuni şi 110 provincii italiene într-o călătorie de aproximativ 12.000 km şi 10.000 de purtători ai torţei. Flacăra va petrece Crăciunul la Napoli şi Anul Nou la Bari. În 26 ianuarie 2026, flacăra olimpică se va întoarce la Cortina d’Ampezzo, exact la 70 de ani după deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă din 1956.

Călătoria se va încheia la Milano, pe stadionul San Siro, în 6 februarie, ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, care se vor încheia la 22 februarie la Arena din Verona.

În acest oraş va avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă, în 6 martie (care se vor încheia la 15 martie). Acest lucru a stârnit multe discuţii, deoarece Verona este foarte departe de locurile de desfăşurare a competiţiilor şi nu le va permite para-sportivilor să ajungă acolo, deoarece probele vor începe a doua zi.

Conform armistiţiului olimpic, pe perioada Jocurilor Olimpice, armele trebuie să tacă.

Armistiţiul olimpic grecesc, numit ekecheiria, s-a născut în secolul al optulea înaintea erei noastre, fiind reînnoit de Comitetul Internaţional Olimpic în 1992.

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina încep la 6 februarie 2026 şi vor dura până la 22 februarie 2026.