Ciclism: Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene

Etapa de contratimp a Turului Spaniei, programată joi pe o distanţă de 27,2 km la Valladolid, va fi redusă la 12,2 km, din „motive de siguranţă” legate de manifestaţiile pro-palestiniene, au anunţat miercuri seara organizatorii, potrivit AFP.

„În scopul de a asigura o mai bună protecţie, organizatorii Vuelta, în coordonare cu Consiliul municipal din Valladolid şi după consultarea colegiului comisarilor, au decis că etapa de contracronometru se va disputa pe un traseu de 12,2 km, cu plecarea şi sosirea în locurile prevăzute iniţial”, se arată într-un comunicat.

Această etapă este a 18-a a unui Tur al Spaniei care a fost perturbat aproape în fiecare zi de manifestanţi pro-palestinieni ostili în special faţă de prezenţa în cursă a echipei Israel-Premier Tech.

Miercuri, majoritatea manifestanţilor s-au adunat paşnic înainte de ultima urcare, iar plutonul a putut trece fără probleme, dar alte etape au fost scurtate sau parţial neutralizate din cauza prezenţei manifestanţilor pe şosea sau la sosire.