Cine este câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49 de peste 9,5 milioane de euro? A venit să își ia banii

Câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49 și-a revendicat marele premiu de peste 9,66 milioane de euro. Bărbatul a refuzat să-și facă publică identitatea, dar se știe că are în jur de 30 de ani și este din Arad.

”Castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9.11.2025, in valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), si-a ridicat castigul in cursul zilei de astazi, 11.11.2025.

Norocosul castigator al celui de-al doilea mare castig din istoria Loteriei Romane este din Arad, are in jur de 30 de ani, este de profesie inginer si se considera o persoana pozitiva. Este jucator ocazional la loto de mai multi ani, dar, de un an, joaca constant doar online, pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro la Loto 6/49 si Joker, inclusiv la Noroc si Noroc Plus, jocuri la care a obtinut, pana acum, doar castiguri mici.

Ne-a declarat ca numerele care i-au purtat noroc au fost alese la intamplare si ca va continua sa joace la jocurile preferate.

Considera ca o gandire pozitiva si echilibrul sunt cheia succesului si isi doreste ca banii castigati sa-i investeasca in mod responsabil.

Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.”, arată un comunicat al Loteriei Române.