Cupa României: componența grupelor! Derby-uri CFR – Rapid și Univ Craiova – FCSB

Federația Română de Fotbal a organizat vineri, 26 septembrie 2025, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți prin scare s-a stabilit componența și programul grupelor din Cupa României.

Grupe Cupa României: componența celor 4 grupe pentru noul sezon 2025/2026

Grupa A: CFR Cluj, FC Rapid, FC Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița (Liga 2), CSM Slatina (Liga 2);

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, FC UTA Arad, CS Gloria Bistrița (Liga 2), CS Sănătatea Cluj (Liga 3);

Grupa C: Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK (Liga 2), FK Csikszereda, Sporting Liești (Liga 3), Metalul Buzău (Liga 2);

Grupa D: Dinamo, AFC Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna (Liga 2), CS Dinamo București (Liga 2);

Tragerea la sorți a fost realizată în prezența foștilor internaționali Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje, participanți cu echipa națională a României la Euro 2016.

Program grupe Cupa României 2025/2026

Program Grupa A

Etapa 1 – 29 octombrie 2025;

CSM Slatina – Rapid

FC Argeș – CFR Cluj

CSC Dumbrăvița – Metaloglobus

Etapa 2 – 3 decembrie 2025;

Metaloglobus – Rapid

CSC Dumbrăvița – CFR Cluj

CSM Slatina – FC Argeș

Etapa 3 – 17 decembrie 2025;

CFR Cluj – Rapid

Metaloglobus – FC Argeș

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Program Grupa B

Etapa 1 – 29 octombrie 2025;

Sănătatea Cluj – FCSB

UTA Arad – Universitatea Craiova

Gloria Bistriţa – Petrolul

Etapa 2 – 3 decembrie 2025;

Petrolul – FCSB

Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova

Sănătatea Cluj – UTA Arad

Etapa 3 – 17 decembrie 2025;

Universitatea Craiova – FCSB

UTA Arad – Petrolul

Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj

Program Grupa C

Etapa 1 – 29 octombrie 2025;

Metalul Buzău – Oţelul Galaţi

Csikszereda – Universitatea Cluj

Sporting Lieşti – Sepsi

Etapa 2 – 3 decembrie 2025;

Sepsi – Oţelul Galaţi

Sporting Lieşti – Universitatea Cluj

Metalul Buzău – Csikszereda

Etapa 3 – 17 decembrie 2025;

Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi

Sepsi – Csikszereda

Sporting Lieşti – Metalul Buzău

Program Grupa D

Etapa 1 – 29 octombrie 2025;

CS Dinamo – Hermannstadt

FC Botoşani – Dinamo

Chiajna – Farul

Etapa 2 – 3 decembrie 2025;

Farul – Hermannstadt

Chiajna – Dinamo

CS Dinamo – FC Botosani

Etapa 3 – 17 decembrie 2025;

Dinamo – Hermannstadt

Farul – FC Botoşani

Chiajna – CS Dinamo

Sistemul competiției

Cele 24 de echipe vor fi repartizate în patru grupe de câte șase. Fiecare grupă va conține câte două echipe din fiecare urnă. Fiecare echipă va disputa trei meciuri: împotriva unei formații din urna 1, una din urna 2 și una din urna 3.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Meciurile eliminatorii se vor juca astfel:

Sferturi (4 martie 2026):

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B;

Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D;

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C;

Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A;

Semifinale (22 aprilie 2026): câștigătoarele acestor partide se vor întâlni conform schemei stabilite, cu avantaj de teren pentru învingătoarele din sferturile 1 și 3.

Finala este programată pe 13 mai 2026.

Este al patrulea sezon în care competiția se desfășoară în acest format, introdus în 2022, ce prevede participarea a 24 de echipe.