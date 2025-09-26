Cupa României: componența grupelor! Derby-uri CFR – Rapid și Univ Craiova – FCSB

Federația Română de Fotbal a organizat vineri, 26 septembrie 2025, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți prin scare s-a stabilit componența și programul grupelor din Cupa României.
Grupe Cupa României: componența celor 4 grupe pentru noul sezon 2025/2026
Grupa A: CFR Cluj, FC Rapid, FC Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița (Liga 2), CSM Slatina (Liga 2);
Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, FC UTA Arad, CS Gloria Bistrița (Liga 2), CS Sănătatea Cluj (Liga 3);
Grupa C: Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK (Liga 2), FK Csikszereda, Sporting Liești (Liga 3), Metalul Buzău (Liga 2);
Grupa D: Dinamo, AFC Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna (Liga 2), CS Dinamo București (Liga 2);
Tragerea la sorți a fost realizată în prezența foștilor internaționali Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje, participanți cu echipa națională a României la Euro 2016.
Program grupe Cupa României 2025/2026
Program Grupa A
Etapa 1 – 29 octombrie 2025;
CSM Slatina – Rapid
FC Argeș – CFR Cluj
CSC Dumbrăvița – Metaloglobus
Etapa 2 – 3 decembrie 2025;
Metaloglobus – Rapid
CSC Dumbrăvița – CFR Cluj
CSM Slatina – FC Argeș
Etapa 3 – 17 decembrie 2025;
CFR Cluj – Rapid
Metaloglobus – FC Argeș
CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Program Grupa B
Etapa 1 – 29 octombrie 2025;
Sănătatea Cluj – FCSB
UTA Arad – Universitatea Craiova
Gloria Bistriţa – Petrolul
Etapa 2 – 3 decembrie 2025;
Petrolul – FCSB
Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova
Sănătatea Cluj – UTA Arad
Etapa 3 – 17 decembrie 2025;
Universitatea Craiova – FCSB
UTA Arad – Petrolul
Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj
Program Grupa C
Etapa 1 – 29 octombrie 2025;
Metalul Buzău – Oţelul Galaţi
Csikszereda – Universitatea Cluj
Sporting Lieşti – Sepsi
Etapa 2 – 3 decembrie 2025;
Sepsi – Oţelul Galaţi
Sporting Lieşti – Universitatea Cluj
Metalul Buzău – Csikszereda
Etapa 3 – 17 decembrie 2025;
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi
Sepsi – Csikszereda
Sporting Lieşti – Metalul Buzău
Program Grupa D
Etapa 1 – 29 octombrie 2025;
CS Dinamo – Hermannstadt
FC Botoşani – Dinamo
Chiajna – Farul
Etapa 2 – 3 decembrie 2025;
Farul – Hermannstadt
Chiajna – Dinamo
CS Dinamo – FC Botosani
Etapa 3 – 17 decembrie 2025;
Dinamo – Hermannstadt
Farul – FC Botoşani
Chiajna – CS Dinamo
Sistemul competiției
Cele 24 de echipe vor fi repartizate în patru grupe de câte șase. Fiecare grupă va conține câte două echipe din fiecare urnă. Fiecare echipă va disputa trei meciuri: împotriva unei formații din urna 1, una din urna 2 și una din urna 3.
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.
Meciurile eliminatorii se vor juca astfel:
Sferturi (4 martie 2026):
Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B;
Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D;
Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C;
Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A;
Semifinale (22 aprilie 2026): câștigătoarele acestor partide se vor întâlni conform schemei stabilite, cu avantaj de teren pentru învingătoarele din sferturile 1 și 3.
Finala este programată pe 13 mai 2026.
Este al patrulea sezon în care competiția se desfășoară în acest format, introdus în 2022, ce prevede participarea a 24 de echipe.